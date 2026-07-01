Cruzar la meta

Marree, Australia.- La figura solitaria con el público detrás es el punto de inicio del relato: ignoramos si el camello es un solitario ganador o un competidor rezagado, dato que no viene al caso. Se trata de la copa Camel, que se corre en el “interior remoto” de Australia, zona conocida como “outback”, que debe una parte importante de su desarrollo a los camelleros afganos que colaboraron en la apertura de sus caminos áridos. En conmemoración de aquellas historias de pioneros se realizan estas carreras, tan singulares a los ojos de los que crecieron en países de tradición ecuestre. En las competencias de camellos, la velocidad no es un tema central, y la disciplina de estos animales no se asemeja a la de los caballos. Pero han sido igualmente fundamentales para el desarrollo de esas regiones, hasta la llegada del tren. En busca de sus metas, el progreso no se detiene a considerar esos matices.