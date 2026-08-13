Circe Maia, la primera autora uruguaya en recibir el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda

Ayer, el Ministerio de las Culturas de Chile anunció a la ganadora del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda 2026, concedido a la poeta Circe Maia (Montevideo, 1932), que se convierte así en la primera “embajadora poética” de Uruguay en recibirlo. El 29 de junio cumplió 94 años. Recibirá sesenta mil dólares, un diploma y una medalla.

El jurado integrado por la escritoras chilenas Rosabetty Muñoz (ganadora del premio en 2024) y Lila Calderón, la peruana Carmen Ollé y, por la Argentina, Laura Wittner y Andrés Neuman, destacó en el acta que la autora es una de las grandes poetas uruguayas, de “hondura filosófica” y, a la vez, “hipnótica sencillez en sus tonos”. Cada jurado propuso los nombres de tres poetas iberoamericanos.

La poesía de Circe Maia, premiada por sus cualidades filosóficas, cálidas e hipnóticas Iván Franco

“Siento mucha alegría por este premio inesperado. Es una sorpresa muy agradable”, dijo Maia, acompañada por su hija en una reunión virtual con los jurados y los representantes de la Fundación Neruda. En 2023, había recibido el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca.

Es una autora muy querida por los lectores argentinos. Algunos de sus poemas fueron musicalizados por Daniel Viglietti, Numa Moraes y Andrés Stagnaro, entre otros. Su pareja, que integró el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, estuvo preso dos años y ella, en 1973, fue destituida de su cargo como profesora de educación secundaria por la dictadura militar en su país (fue reintegrada en 1985). En 1983, su hijo murió en un accidente de tránsito.

El ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, detalló las razones del jurado para elegir a la autora de De lo visible y La pesadora de perlas. “La obra de Circe Maia logra aunar capacidad reflexiva y don comunicativo -dijo-. Conmueve su hondura filosófica y, al mismo tiempo, la hipnótica sencillez de sus tonos. Sus observaciones alcanzan un radical asombro que elude cualquier pretenciosidad. Su obra se fue volviendo cada vez más elíptica y minimalista, en un proceso de despojamiento que la ha llevado a erigir una poética del pensamiento de apariencia informal, tan cálida como sintética”. La ceremonia de premiación se realizará próximamente.

Poeta, ensayista, traductora y docente, Maia realizó estudios de Filosofía en el Instituto de Profesores Artigas y en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República. Entre sus principales libros se encuentran Presencia diaria, El puente, Cambios, permanencias; Superficies, De lo visible, Dualidades, Voces del agua, Un río secreto. Poesía reunida (publicado por el sello cordobés Caballo Negro) y A nueva luz. Poesía completa, estos dos últimos lanzados en 2025. También escribió libros en prosa, como Un viaje a Salto y Destrucciones.

Ha recibido varios reconocimientos, entre ellos, la designación como miembro de la Academia Nacional de Letras en 2008), la Medalla Delmira Agustini en 2013), el Gran Premio a la Labor Intelectual del Ministerio de Educación y Cultura en 2014 y el Premio Internacional de Poesía Ciudad de Granada-Federico García Lorca. Hasta 2020 continuó dedicada a la escritura, la traducción y la actividad teatral en Tacuarembó. Su obra es considerada una de las contribuciones más significativas a la poesía en lengua española de las últimas décadas.

Creado en 2004, el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, de carácter bienal, es concedido por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través del Consejo Nacional del Libro y la Lectura en conjunto con la Fundación Pablo Neruda. El reconocimiento se otorga a un autor o autora iberoamericana por su trayectoria, cuya obra sea considerada un aporte notable al diálogo cultural y artístico de Iberoamérica. En 2005, el poeta Juan Gelman recibió el Pablo Neruda; hasta ahora, es el único argentino del listado que incluye nombres como los de los chilenos Raúl Zurita y Carmen Berenguer, el mexicano José Emilia Pacheco, la cubana Fina García Marruz y el brasileño Augusto de Campos.