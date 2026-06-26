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Culto al sol

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Diana Fernández Irusta
LA NACIONDiana Fernández Irusta
Eric Gay - AP

El estadounidense Christopher Janney es arquitecto, compositor, músico. Y no por nada su sitio web está presidido por una frase que es deseo, motivo, informe de situación: “Hacer que la arquitectura baile”. Algo de eso lo llevó a realizar la obra Passing Light en el Aeropuerto Internacional de San Antonio. En un pasillo del enorme lugar, una serie de cuadrados de plexiglás de distintos colores se insertan en el techo y proyectan sus tonalidades sobre el ir y venir de los pasajeros. Una vez al año, el día del solsticio de verano en el hemisferio norte, los cuadrados del techo se alinean, por un breve lapso, con los reflejos del suelo. Hace unos días, esa alineación ocurrió y la bailarina Catherine Cisneros bailó sobre las superficies evanescentes. La toma cenital que aquí vemos la captura en plena performance: un modo secular de rendir culto a los ciclos naturales.

Por Diana Fernández Irusta
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