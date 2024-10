Debate de intelectuales en la “previa” de la marcha en defensa de las universidades públicas

Escuchar

Docentes, investigadores y estudiantes convocan a una marcha federal en defensa de las universidades públicas -que por ley son gratuitas y tienen un sistema de ingreso irrestricto- este miércoles, a las 17 en Plaza Congreso. El Presidente ya anticipó que vetará la ley de financiamiento universitario; “Veto total”, escribió la madrugada del 13 en su cuenta de X. Tras la marcha del 23 de abril pasado, el Poder Ejecutivo brindó de manera discrecional un aumento y, horas atrás, llamó incluso a una “comisión técnica” para analizar el salario docente. Por otro lado, el Gobierno tampoco garantiza a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica los fondos de investigación para los proyectos que se desarrollan en las universidades.

“Son dos formas directas por la cuales las universidades nacionales pierden recursos, lo que lleva a muchas de ellas a no tener asegurado el funcionamiento en los próximos meses, algo que nunca ocurrió en cuarenta años de democracia”, explica a LA NACION Guillermo Ramón Ruiz, especialista en derecho a la educación, Profesor en la UBA e investigador del Conicet.

Este miércoles marcho en defensa de las universidades nacionales argentinas, contra el gobierno de Milei que las quiere destruir y clausurar. Desde el liberalismo, con la ideología de UPAU, por la autonomía, el cogobierno y la representación de claustros, siempre por la libertad… pic.twitter.com/BVjF12DlMa — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) September 30, 2024

En X, el debate sobre la marcha en defensa de la educación pública se reavivó tras las declaraciones del secretario de Educación, Carlos Torrendell, que acusó a las universidades de “inventar alumnos”. “Sobre el 38% de los alumnos, no sabemos si están inscriptos en una materia -dijo-. No está informada su inscripción porque las universidades lo han informado. Los fondos se reparten de acuerdo a esas polinómicas”. Y agregó: “Es el efecto de una larga tradición de desinformación y opacidad. Hacemos investigaciones y carreras de primera, pero resulta que no podemos contar los alumnos que tenemos”. Torrendell depende del Ministerio de Capital Humano.

¿Cómo pasamos del “¡Abran las escuelas!” al “¡Cierren las universidades!” en tan poco tiempo? — Javi C (@javicaches) September 30, 2024

El doctor en Ciencia Política y Sociología Gerardo Aboy Carlés publicó un “hilo” sobre los dichos del secretario de Educación. “Torrendell dando lástima en lugares: 1-El número de alumnos surge del propio SIU impulsado por la SPU que supone altas acreditadas y documentadas de cada estudiante. 2-Suponer que el número de alumnos es la única variable a tener en cuenta a la hora de distribuir recursos es una estupidez. No requiere la misma inversión una universidad que tiene por ejemplo una carrera de medicina que una que carece de ella. No requiere la misma inversión una universidad más dedicada a la investigación que otra orientada a la formación de profesionales liberales”.

Torrendell dando lástima en lugares:

1-El número de alumnos surge del propio SIU impulsado por la SPU que supone altas acreditadas y documentadas de cada estudiante. — Gerardo Aboy Carlés (@Breogan66) September 30, 2024

“Igual no parece raro que quienes se la pasan inventando cosas sobre sí mismos (desde grados académicos a mascotas pasando por características físicas que no poseen) aleguen que las universidades inventan alumnos”, ironizó el historiador Fabio Wasserman. “¿Nos damos cuenta de lo gravísimo que es que un secretario de educación acuse a las universidades de inventar alumnos?, se preguntó la investigadora y docente Carina Perticone.

Obvio que hay que auditar las universidades, se pagan con plata de todos. Basta de cajas políticas escondidas, y de privilegios absurdos. — Alejandro Rozitchner (@AlejRozitchner) September 30, 2024

El filósofo Alejandro Rozitchner, que reposteó en su cuenta de X las afirmaciones de Torrendell, escribió: “Obvio que hay que auditar las universidades, se pagan con plata de todos. Basta de cajas políticas escondidas, y de privilegios absurdos”. La investigadora Sandra Pitta opinó sobre una fuente de financiamiento que la ley de educación superior aún no contempla: “Los alumnos brasileros pueden ingresar a una Facultad de medicina en Brasil una vez que terminan dos o tres años acá. Muchos vuelven para terminar en Brasil. Cómo se les cobra? Un poco de sentido común pido!!”. En otro mensaje sostuvo: “Mas allá de la postura individual respecto de la educación superior, creo que este es el momento para cuestionar distintas vacas sagradas asociadas a las universidades”.

Mas allá de la postura individual respecto a la educación superior, creo que este es el momento para cuestionar distintas vacas sagradas asociadas a las universidades. — Sandra Pitta (@spitta1969) September 30, 2024

“Este miércoles marcho en defensa de las universidades nacionales argentinas, contra el gobierno de Milei que las quiere destruir y clausurar -escribió en X el abogado Carlos Maslatón-. Desde el liberalismo, con la ideología de UPAU, por la autonomía, el cogobierno y la representación de claustros, siempre por la libertad de expresión que se practicó en nuestras grandiosas universidades salvo durante las dictaduras 1966-1973 y 1976-1983. Vamos a levantarlas, no permitiremos que el gobierno nefasto las asfixie y las haga caer”.

Salvo que haya cambiado algo desde esta encuesta de Poliarquia de Abril, las universidades publicas son, por escandalo, las instituciones que mas confianza publica generan.



No entiendo la insistencia en elegirlos como enemigos. pic.twitter.com/U98nU1AKUN — Nico Ajzenman (@Nicolas_Ajz) September 30, 2024

“Salvo que haya cambiado algo desde esta encuesta de Poliarquía de Abril, las universidades públicas son, por escándalo, las instituciones que más confianza pública generan. No entiendo la insistencia en elegirlos como enemigos”, posteó el economista y escritor Nicolás Ajzenman. En el gráfico que publicó, las universidades públicas son más confiables que las fuerzas armadas, la Iglesia católica, los medios de comunicación y el Congreso nacional. Los partidos políticos están en el piso del gráfico.

El crítico cultural Daniel Molina anticipó: “El miércoles 2 toda la gente digna de nuestro país saldrá en apoyo de las universidades públicas y en contra del plan de destrucción de la ciencia, el arte y la cultura que está implementando el gobierno de Milei”. La escritora y socióloga Sol Montero reflexionó: “otra forma indirecta de destruir la universidad pública: el transporte carísimo sin tarifa estudiantil. las aulas están cada vez más vacías, y no porque los pibes se sienten adoctrinados ni porque no aprendan nada, no vienen porque tienen que contar los billetes para llegar”.

El escritor y dibujante Pablo Bernasconi publicó un mensaje ilustrado en X, con varios hashtags. “2 de octubre, Marcha en defensa de la universidad pública. #educacionpublica #fadu #yobancolaeducacionpublica #uba #argentina #educacion #defensadelaeducacionpublica #universidad #yovoy”. Y el exministro de Cultura Pablo Avelluto puntualizó: “Sí, la marcha en defensa de las universidades es política. Es en contra de la política de ignorancia y oscurantismo que promueve este gobierno ultraderechista. Por eso marchamos el miércoles”.

“¿Cómo pasamos del ‘¡Abran las escuelas!’ al ‘¡Cierren las universidades!’ en tan poco tiempo?”, se preguntó el politólogo Javier Cachés. Es otro de los enigmas que la política argentina plantea a la sociedad en el siglo XXI.