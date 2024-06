Otro dato académico impreciso en la biografía de Javier Milei: no terminó el posgrado en la Universidad Di Tella

Escuchar

La biografía del Presidente en los libros publicados en Planeta sigue generando polémica. Después de que, en España, el sello Deusto (del Grupo Planeta) lanzó El camino del libertario con datos erróneos en la solapa con información biográfica, donde se indicaba que Javier Milei era egresado de la Universidad de Buenos Aires (es egresado de la Universidad de Belgrano), la atención se centró ahora en la biografía “oficial” del Presidente en sus libros más recientes publicados en el país.

¿El Presidente tiene o no tiene un posgrado en la UTDT? planetadelibros.com.ar

En su nuevo libro, Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, así como también en El fin de la inflación, se consigna que el Presidente tiene un posgrado en la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). “JAVIER MILEI Licenciado en Economía por la Universidad de Belgrano, con posgrados en IDES y en la Universidad Torcuato Di Tella, y doctor Honoris Causa en ESEADE”, se lee tanto en la solapa como en la página web de Planeta.

Fuentes de la UTDT, que pidieron reserva por las posibles reacciones del Presidente en las redes sociales, informaron a LA NACION que Milei, en efecto, había cursado un posgrado en Economía en esa casa de estudios, pero que aún no entregó la tesis. “Máster en Economía por la universidad no es -dijeron-. Milei cursó el posgrado, y puede que haya recibido un diploma por eso, pero no finalizó el grado académico”. En algunas publicaciones en la página web de la universidad se le atribuye a Milei el posgrado en Economía.

“Terminé el posgrado -dice Milei a LA NACION-. No hice tesis, por eso es posgrado en Economía, y no máster. Y en eso mi CV es claro”. En su próxima gira por Europa, el Presidente recibirá dos premios: el del Instituto Juan de Mariana, cuya ceremonia se hará el 21 en la Cena de la Libertad que tendrá lugar en el Casino de Madrid, y un día después, la Medalla Hayek, en Hamburgo.

Sin embargo, según la ley universitaria argentina, Milei no terminó el posgrado porque le falta la titulación. Los artículos 39, 39 bis y 40 de la ley de educación superior 24.521 establecen las pautas para obtener un posgrado o una maestría en las universidades del país.

“En la Argentina hay tres tipos de posgrado -dice a LA NACION el doctor en Educación por la Universidad de Buenos Aires Guillermo R. Ruiz-. Las carreras de especialización, las maestrías y los doctorados: estos dos últimos terminan con tesis. En los últimos veinte años, las tesis de las maestrías se fueron alivianando porque eran muy difíciles, nadie las terminaba, y se hacen tesis académicas y profesionales de maestría; estas últimas suelen ser más cortas. Y las carreras de especialización son muy importantes en las ciencias médicas: para ser oftalmólogo o cardiólogo un médico debe especializarse. Para decir ‘tengo un posgrado’ hay que concluirlo; si uno cursó la primaria o la secundaria pero no la terminó, debe decir que tiene la primaria o la secundaria incompleta. Uno puede decir que tiene un posgrado cuando terminó la tesis o el trabajo final aprobado. Hay gente que no aprueba”.

Cortocircuitos entre los biógrafos de Milei

Los autores de la biografía Milei, la revolución que no vieron venir (Hojas del Sur), el abogado Nicolás Márquez y el politólogo Marcelo Duclos, están distanciados luego de las declaraciones homofóbicas de Márquez en Radio con Vos, en el programa de Ernesto Tenembaum, que entre otras respuestas provocaron una videosátira del escritor peruano Jaime Bayly en su canal de YouTube.

En los últimos días, en su cuenta de X, Márquez anunció distintas presentaciones del libro, en soledad (hoy a las 18 lo presenta en la ciudad de Santa Fe). Márquez no respondió las consultas de este diario, pero LA NACION pudo saber que sus declaraciones habían molestado tanto a Duclos como al Presidente.

“La venta no para -dice el director editorial de Hojas del Sur, Andrés Mego, a LA NACION-. Desde el 23 de abril, que salió el libro a la calle, sigue a buen ritmo”. Milei, la revolución que no vieron venir ocupa el octavo lugar de los libros más vendidos en la cadena de librerías Yenny-El Ateneo (del Grupo Ilhsa), mientras que el nuevo título del Presidente está en décimo lugar. Sobre las presentaciones, dijo que los autores se habían repartido la gira “para abarcar mucho más”.