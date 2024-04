¿Qué vas a leer con tu hijo esta noche? Un viaje al universo mágico de Bernasconi

Escuchar

Las buenas noticias del campo de la literatura para chicos se celebran siempre. Durante 2024, la división infantil y juvenil del sello Sudamericana presenta una nueva edición, en tapa dura, de diez libros de Pablo Bernasconi publicados en los últimos años. La colección está integrada, en su mayoría, por libros álbum que invitan a múltiples lecturas.

“Dos veces candidato al gran premio Hans Christian Andersen (máximo galardón en el mundo de los libros infantiles) y candidateado por la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil Argentina (ALIJA) al premio ALMA, Bernasconi se posicionó entre los autores integrales locales de mayor reconocimiento tanto en nuestro país como en el exterior. Por eso, sus libros fueron traducidos a varios idiomas y se publicaron en Estados Unidos, Alemania, China, Francia, Corea, Brasil, Australia e Inglaterra”, dice la editora Maria Amelia Macedo, directora literaria de la división infantil y Juvenil del grupo Penguin Random House. Y adelanta una novedad: “Nos preparamos para editar una nueva historia del emblemático personaje del capitán Arsenio que encantará a todos los lectores porque transcurre en su adolescencia. Y para ampliar las formas de leer y de acercarse a la maravillosa obra de Bernasconi también produjimos tres audiolibros grabados por el propio autor y enriquecidos con diseño sonoro”.

Pablo Bernasconi

A pocas semanas del arranque de la Feria del Libro de Buenos Aires, un recorrido por algunos de los títulos del universo Bernasconi que ya llegaron a las librerías. En febrero salieron Recíproco, Miedoso, La verdadera explicación (en nuevo formato) y El brujo, el horrible y el Libro Rojo de los Hechizos, con todas sus ilustraciones retocadas.

Recíproco

“Lucía no quiere dormir si antes no le leen un libro. Siempre el mismo. Lo sabe de memoria, lo recita palabra por palabra y de principio a fin”. Así empieza este relato ilustrado, un homenaje a los pequeños lectores y los personajes que habitan en las ficciones. Antes de convertirse en libro, Recíproco formó parte de Mentiras y moretones, uno de mis títulos favoritos de Bernasconi junto con El infinito.

Ilustración de tapa de "Recíproco", de Pablo Bernasconi

Miedoso

“Para Nina, minina. Porque no hay más valiente / rugido en el mundo / que el canto rotundo / del miedo ausente. Para todos los profesionales de la medicina que dedican sus vidas a tratar la diabetes infantil”. El autor e ilustrador dedica el libro a su pequeña hija, Nina, y la convierte en protagonista. Sin nombrar la enfermedad de manera directa, Bernasconi creó un cuento sobre los monstruos y los miedos. Una historia que combina ternura y humor en dosis perfectas. Esta edición trae una cita de Chesterton: “Los cuentos de hadas superan la realidad no porque nos digan que los dragones existen sino porque nos dicen que pueden ser vencidos”.

Una escena interior de "Miedoso", de Bernasconi Pablo Bernasconi

La verdadera explicación

Bernasconi ofrece en este libro algunas ingeniosas explicaciones a preguntas incómodas como “¿De dónde sale la risa?”, “¿cómo se formó la Tierra?” y “¿Cómo se crean las pesadillas?”, entre muchas otras cuestiones que suelen formular los chicos y atormentar a los grandes. Con humor y bellos dibujos, el autor e ilustrador pergeña hipótesis originales. Atención “desprevenido” lector, en la primera página hay una advertencia: “Todo lo que está por leer a continuación es mentira. Completamente falso, erróneo, equivocado. Un mamarracho. Nosotros sabemos la verdad verdadera y le podemos asegurar que no está en este libro”. Están avisados.

Universo Bernasconi para coleccionar Collage

El brujo, el horrible y el Libro Rojo de los Hechizos

Publicado en 2012 y sugerido para lectores a partir de los 7 años, es el único título argentino que integró en 2020 año la lista de recomendados del jurado del premio Hans Christian Andersen, que además de elegir a los ganadores del “Pequeño Nobel”, selecciona veinte libros para chicos y jóvenes de los autores nominados en cada categoría. También en 2020, Bernasconi (junto con María Wernicke) fue propuesto por ALIJA como candidato de la Argentina al premio Astrid Lindgren, organizado por el Consejo de Cultura de Suecia.

Destacado de ALIJA en la categoría ilustración, presenta la historia de Leitmeritz, un brujo que resuelve los problemas de todo el mundo gracias a su libro de hechizos. Pero el único problema que el brujo no puede resolver es alegrarle la vida a su asistente, Chancery, un hombre azul y triste a quien le dicen el Horrible. ¿Por qué será? La cuestión es que un día Chancery se anima a pedirle un deseo al Libro Rojo. Y ahí empieza una historia con sorpresas y consecuencias inesperadas que nos habla, con humor y juegos de sentido, de la percepción y los modelos de belleza. Imperdible.

Este mes salieron las nuevas ediciones de El sueño del pequeño capitán Arsenio, El diario del capitán Arsenio, Mentiras y moretones, Rebelión en Tortoni, Excesos y exageraciones y El infinito, que ganó el Gran Premio ALIJA en 2019 y fue recomendado por la Biblioteca de Nueva York. Además, “saltó” del papel a una muestra interactiva que se pudo ver en el Centro Cultural de la Ciencia en 2022.

Pablo Bernasconi en su muestra "El Infinito" en el Centro Cultural de la Ciencia. Alejandro Guyot - LA NACIÓN

El diario del capitán Arsenio

Dedicado a su padre, que le “enseñó a volar”; y a su madre, que le “enseñó a aterrizar”, este libro presenta a Manuel J. Arsenio, un “maestro quesero, herrero, buzo y, sobre todo, un precario capitán de navío, al que se le asignaban las tareas más sencillas, que aun así arruinaba”. La historia de Arsenio llega a nuestras manos gracias a un diario que escribió en 1780 y pico, cuando el capitán se retira de los mares para dedicarse a su verdadera pasión: crear una máquina de volar.

El infinito

Un ensayo profundo y poético sobre las definiciones posibles del infinito. “Es un grano de arena perdido en algún desierto del planeta que contiene grabado un mapa para encontrarse a sí mismo”. “Es esa pesadilla en la que estoy dentro de la lluvia del televisor y me toca barrerla con escarbadientes”. “Es el momento exacto entre la vigilia y el sueño. Quien se mantenga ahí, lo petrifica para siempre”. Las frases, breves y contundentes, están ilustradas con imágenes surrealistas. Entre otras, un círculo imperfecto formado por lápices de colores. La nueva edición no trae una puerta calada en la tapa, ya que es de formato duro, pero sí ofrece un código QR para escanear y escuchar el cuento “La risa” del audiolibro de La verdadera explicación.

Mentiras y moretones

“Este libro fue un proyecto muy largo, que vinculó procesos y etapas que fui atravesando en los últimos dos o tres años. Yo quería abordar un libro sobre los golpes, el fracaso, las desventuras, las pérdidas, la desilusión. Sucedió que me tocaron vivir muchas de esas cosas mientras el libro fue tomando forma. Los cuentos reflejan en parte estos procesos de forma metafórica. Lo que propongo, como eje temático, es que la relación entre los golpes, el dolor y la memoria, tiene un componente enorme de imaginación, de interpretación posterior, de digestión anímica”, me dijo Bernasconi en agosto de 2016 cuando salió la primera edición de Mentiras y moretones.

Tres años después, en mayo de 2019, el autor e ilustrador presentó en un teatro porteño una versión escénica y musical del libro. “Con Mentiras y Moretones sucedió algo que me motivó a probar un nuevo lenguaje. Trasladé el libro entero a una obra de teatro, de la que participo además con música y dibujo en vivo. Le pusimos, en realidad, ‘recital de teatro’ y funciona como una obra infantil para adultos. Algo así. Me gusta extender las posibilidades de la narrativa. Es un riesgo que nutre y a la vez me obliga a interactuar y compartir los espacios creativos con otras personas”, contó por entonces a LA NACION.

Bernasconi, a escena Gentileza Bernasconi

El show, en el que el ilustrador se animó a actuar, tocar instrumentos (órgano, xilofón y melódica) y cantar (un poco), llegó a Buenos Aires después de dos años de gira por el interior. Pude ver la obra y escribir sobre el “experimento”: “Con una puesta sencilla y despojada, en el escenario se destacan algunos objetos (una cama con acolchado de colores, una hamaca, un triciclo, una pila de latas) y tres hombres vestidos con trajes negros y corbatas: Bernasconi, el actor Eugenio Davide y el músico Pablo Ríos, que toca la guitarra. Entre los tres cuentan con humor las historias del libro, acompañadas por música y dibujos proyectados en una pantalla enorme que funciona, en algunos cuadros, como escenografía. Por ejemplo, el cuento ‘10, 9, 8′, escrito como un diálogo desopilante entre un piloto y un operador de la base ‘Jiuston’, se representa en escena con un cohete que Bernasconi dibuja en vivo con una computadora alrededor del cuerpo del piloto”.