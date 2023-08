escuchar

Cuatro obras de arte argentino viajarán al G20, la cumbre de Jefes de Estado que este año se realizará en la ciudad de Nueva Delhi, India, el 9 y 10 de septiembre. Entre otras tres obras seleccionadas por el Ministerio de Cultura de la Nación, en el foro para la cooperación económica internacional se exhibirá Pago de la deuda externa argentina a Andy Warhol con maíz, de Marta Minujín. En la famosa foto-performance de 1985, Minujín le entrega al rey del pop art una gran cantidad de choclos que representan “el oro latinoamericano”.

“Es increíble, no lo puedo creer. Me llamaron de Patrimonio, del Ministerio de Cultura de la Nación y me pidieron eso”, dijo la artista a LA NACION. “Siempre, siempre fue controversial el tema de la deuda externa, desde hace años. Me acuerdo que hice una fiesta en la que todos nos vestíamos de dólar. Pero la obra con Andy Warhol fue perfecta porque él es un rey en Estados Unidos”. Tres décadas después de aquel registro en Nueva York, Minujín volvió a repetir la operación, pagando con aceitunas la deuda externa griega a una doble de Angela Merkel, en la Documenta 14 de Kassel.

En un texto publicado en este diario, Minujín describía con detalle cómo se gestó esta obra que vuelve a resignificarse hoy a la luz de la coyuntura económica 2023. “En el año 85 nos encontramos en el bar Odeón, adonde iban muchos artistas. Y como acá la gente estaba tan preocupada por el tema de la deuda, le dije: ‘Mirá, como yo soy la reina del pop en la Argentina y vos sos el rey del pop, o del arte, en Nueva York, te quiero pagar simbólicamente la deuda externa argentina con choclos. Le pareció genial la idea y se hizo una performance en la Factory. Ya se había hecho multimillonario, y tenía un edificio de seis pisos cerca del Empire State Building. Ahí llevé mil choclos e hice una montaña de maíz anaranjado. Él trajo dos sillas, nos sentamos sobre la montaña. Fuimos girando hasta que quedamos de frente. Yo agarré un choclo, se lo di, él lo agarró... Así quedó pagada, simbólicamente, la deuda externa argentina. Un fotógrafo nos sacó doce fotos que son muy famosas. Tres de ellas fueron compradas por Eduardo Costantini el año pasado en la Feria Pinta, en Nueva York. Lo interesante del concepto del choclo es que era el oro latinoamericano, ya que la Argentina le dio de comer al mundo en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda.”

Integrante del foro internacional desde 2008, año de su creación, Argentina estará presente en las tres plataformas de exhibición artística de esta edición: el G20 Digital Museum, el G20 Art Project y G20 Antología de Poemas Bajo el Mismo Cielo.

Detalle del poncho de Graciela Salvatierra que viajará a la India https://www.argentina.gob.ar/

El proyecto Corredor Cultural propuso el envío de un “objeto cultural icónico representativo del país”. La Secretaría de Patrimonio Cultural y el programa MATRIA (el Mercado de Artesanías Tradicionales e Innovadoras Argentinas, que tiene presencia permanente con una tienda en el primer piso del Centro Cultural Borges) seleccionó un poncho, realizado por la artesana Graciela Salvatierra, de la provincia de Catamarca.

"Bestiario de Indias", acrílico de Adriana Bustos realizado a partir de imágenes y relatos de los primeros cronistas americanos https://www.argentina.gob.ar/

También se expondrá Bestiario de Indias, de la artista Adriana Bustos, realizado a partir de imágenes y relatos de los primeros cronistas advenidos al mundo americano. La pieza revisita un imaginario medieval plagado de monstruos y seres míticos, latente en la mirada colonial. Actualmente, Bustos está participando en la India del simposio Interrogando los Museos: dando Forma a los Futuros, que se lleva a cabo en el Museo de Bihar

Finalmente, un poema del argentino Sergio Raimondi, premiado con las becas Guggenheim y Künstlerprogramm del DAAD, de su libro Lexicón (Mansalva), cierra el envío nacional. “Ccompis Leona Amachi Rosada Clavel/ Maru millku Puka simi Puka pampiña/ Canchán Pillpintuy Maru piña Yungay./ Hay más de tres mil nombres para decir/ más de tres mil sabores en la lengua”, así empieza “Wanllasqa”, que al final enumera una variedad de cultivos: “La mariva se dora: sirve para rellenarla./ La huayro es absorbente: funciona bien/ en estofados jugosos y platos con salsa./ La peruanita ya sabe rica hervida con sal;/ mejor si le agrega un poco de manteca./ La tarmeña va al horno. La huamantanga/ se pela fácil. La sirina ofrece vitamina C./ Con la guinda gaspar se viven más años.”

