Desafío oceánico

Entre los enigmas que nos depara el cambio climático está el de los océanos: ¿hasta dónde subirá su temperatura?; ¿qué cambiará en las corrientes submarinas y en el comportamiento de las especies que habitan los mares del mundo? Para avanzar con algún tipo de respuesta, la fundación portuguesa Océano Azul organizó una expedición científica para estudiar la biodiversidad marina en áreas protegidas del archipiélago de Madeira. En la foto vemos a la bióloga marina Mariana Silva trabajando con un dispositivo de sonar portátil para medir la profundidad del agua desde una lancha motora inflable. “Necesitamos entender cómo se redistribuirá la biodiversidad, qué especies migrarán y adónde, qué condiciones existen aquí, cómo van a cambiar y qué especies esperamos encontrar en el futuro”, explicó a medios europeos Rui Seabra, integrante del proyecto.