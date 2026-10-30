Isla de Ediciones: arteba pone en valor los proyectos autogestivos

Al cuidado del escritor y editor Carlos Ávila (Caracas, 1980), la Isla de Ediciones de Fundación Proa, en arteba, abarca unos doscientos metros cuadrados, con una selección de proyectos editoriales autogestivos, de pequeña escala, artesanales y con precios accesibles. Participan como invitados ocho sellos que suelen estar presentes en ferias, librerías independientes y plataformas digitales: Tercera Persona, Firpo, Industria Mínima, Artefacto, Buchwald, Punto Rosa Zines, Homo Faber y Oficina Perambulante.

Isla de Ediciones apuesta por los proyectos locales autogestivos

“La particularidad este año es la puesta en valor de proyectos editoriales argentinos autogestivos, con producciones que de alguna forma esquivan la circulación habitual del libro para ofrecerse a la venta en ferias, en manos de sus propios editores -dice Ávila a LA NACION-. El rango de los precios es amplio: se hallan publicaciones como Ruta de piedra, editada por Tercera Persona, que está encuadernada a mano en tela y piedra en una bella edición plegable que ronda los 500 dólares, hasta otras más accesibles, como la serie de cuatro fanzines de Oficina Perambulante, a cargo del escritor Carlos Ríos, que reúne ensayos sobre arte y literatura y que se ofrece a $ 10.000. Buena parte de quienes asistan van a poder llevarse un lindo recuerdo de su paso por la Isla”.

Los editores atienden sus puestos en La Rural

Ávila está a cargo de la librería de la Fundación Proa (donde se filmaron escenas de la “psicopelícula” Lo dejamos acá, de Hernán Goldfrid). “Ha de ser la cuarta o quinta vez que me toca coordinar la Isla de Ediciones -cuenta-. Cada año elegimos un eje e intentamos convocar a sellos concernientes. El año pasado, por ejemplo, fue el de la música y el arte sonoro; y en 2024, el de la fotografía y el archivo”.

El escritor y editor venezolano Carlos Ávila es el responsable del espacio

Algunos de las publicaciones recuperan “traducciones liberadas”, no tienen ISBN y están intervenidas. “Son cuestionamientos a los mecanismos de registro y legitimación del libro: prescindir de un número identificador como el del ISBN implica justamente no ser identificado, lo cual supone una estrategia ante instancias de institucionalización editorial y no tanto una cuestión clandestina que impida que la publicación se venda o circule -explica el curador-. Cada sello tiene sus propias políticas editoriales: a veces se trata de reducir costos o evitar trámites, a veces de privilegiar formas de producción y distribución a fin de no depender de los canales comerciales convencionales. Cuando hablamos de traducciones liberadas nos referimos a textos que son de dominio público, cuyos responsables han decidido distribuirlos sin exigir regalías”.

“Este tipo de publicaciones repone un vínculo de intimidad con el campo del arte contemporáneo -sostiene Ávila-. El libro deja de ser un soporte y deviene en resultado de una práctica artística; en su elaboración se exploran procedimientos propios del arte contemporáneo como la apropiación, la reproducción o el trabajo con el archivo”.

La periodista y escritora María Paula Zacharías se presentó este viernes en la Isla de Ediciones

Cuenta con una programación especial por la que ya pasaron artistas, editores y escritores como Kim Yun Shin, Matías Reck, Ornella Pocetti, Marcelo Canevari, Amanda Tejo Viviani, María Paula Zacharías, Delia Cancela, la Chola Poblete, Eugenia Rodeyro, Victoria Blanco, Fernando García y Lorena Alfonso, entre otros. “Jueves y viernes fueron dos jornadas colmadas de público”, dice Ávila. Se prevé que, este fin de semana, la isla volverá a colmarse de náufragos sedientos de libros artesanales.

En Isla de Ediciones los precios van de los diez mil pesos a los quinientos dólares

Este sábado, a las 15, en la charla “El museo como archivo vivo”, se hablará de la Colección Informes Padeletti (Museo Rosa Galisteo / Ediciones Santafesinas), con Laura D’Aloisio, Lucía Stubrin, Juan Cruz Pedroni, Malena La Rocca y Lucía Cañada. A las 16, se presentará Cuerpo prestado, de Yamina Del Real, con Valeria Balut, Natalia Gigletti y la artista; a las 17, será el turno de Cuadernos Pampa I. Ensayos de colección, con Álvaro Rufiner, Laura Isola, Liliana Viola, Alberto Passolini y Daniel Molina. A las 18, se presentará Inquietante. Colección José María Lafuente Balle de Arte Latinoamericano, con Florencia Battiti, Irene Gelfman y Lafuente Balle; a las 19, se hará la charla “Libros insumisos. Arte, oficio y mercado en la edición artesanal”, con Laura Quesada (Industria Mínima), Leticia Barbeito (Tercera Persona), Fernando Marín (Artefacto), Mariano Gigena (Homo Faber) y Sol Correa (Buchwald), y a las 20, “La vida detrás de la obra. Crear, cuidar y sostener lo cotidiano”, con Catalina León, Mariana Lomé, Florencia Breccia y Teresa Pérez.

El domingo a las 15, se presentará Querido Teto: sin comentarios, publicación que acompaña la muestra homónima de Marcelo Pombo en Barro, con Laura Escobar, Bárbara Golubicki, Mauro Libertella y el artista; a las 16, se hará la charla “Arte y educación en tiempos de algoritmos e IA” y la presentación de Más allá de la inteligencia (Museo de Arte Moderno) y Utopías artificiales (Ripio), de Luis Camnitzer, con Alfredo Aracil, Gabriela Comte y Mariana Lerner. A las 17, tendrá lugar una “conversación performática”, para presentar Figurines (Ampersand), de Renata Schussheim, con Diego Erlan y la artista; a las 18, se presentará La letra en el ojo (Arte x Arte), de Paola Cortés Rocca, con Lara Marmor, Santiago Porter y la investigadora. Y en el cierre, a las 19, se hará la charla “Guardar, mostrar, publicar. Intimidad, archivo y autopublicación”, con Matu Buiatti, Alejo Dillor y Charly Herrera.

Para agendar:

arteba, hasta el domingo en la Rural (Av. Sarmiento 2704), de 14 a 21. Entradas disponibles en arteba.org.