Isla de Ediciones: arteba pone en valor los proyectos autogestivos
Con apoyo de la Fundación Proa, participan de la feria en la Rural ocho sellos locales de pequeña escala, artesanales y con precios accesibles; habrá charlas y presentaciones este fin de semana
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Al cuidado del escritor y editor Carlos Ávila (Caracas, 1980), la Isla de Ediciones de Fundación Proa, en arteba, abarca unos doscientos metros cuadrados, con una selección de proyectos editoriales autogestivos, de pequeña escala, artesanales y con precios accesibles. Participan como invitados ocho sellos que suelen estar presentes en ferias, librerías independientes y plataformas digitales: Tercera Persona, Firpo, Industria Mínima, Artefacto, Buchwald, Punto Rosa Zines, Homo Faber y Oficina Perambulante.
“La particularidad este año es la puesta en valor de proyectos editoriales argentinos autogestivos, con producciones que de alguna forma esquivan la circulación habitual del libro para ofrecerse a la venta en ferias, en manos de sus propios editores -dice Ávila a LA NACION-. El rango de los precios es amplio: se hallan publicaciones como Ruta de piedra, editada por Tercera Persona, que está encuadernada a mano en tela y piedra en una bella edición plegable que ronda los 500 dólares, hasta otras más accesibles, como la serie de cuatro fanzines de Oficina Perambulante, a cargo del escritor Carlos Ríos, que reúne ensayos sobre arte y literatura y que se ofrece a $ 10.000. Buena parte de quienes asistan van a poder llevarse un lindo recuerdo de su paso por la Isla”.
Ávila está a cargo de la librería de la Fundación Proa (donde se filmaron escenas de la “psicopelícula” Lo dejamos acá, de Hernán Goldfrid). “Ha de ser la cuarta o quinta vez que me toca coordinar la Isla de Ediciones -cuenta-. Cada año elegimos un eje e intentamos convocar a sellos concernientes. El año pasado, por ejemplo, fue el de la música y el arte sonoro; y en 2024, el de la fotografía y el archivo”.
Algunos de las publicaciones recuperan “traducciones liberadas”, no tienen ISBN y están intervenidas. “Son cuestionamientos a los mecanismos de registro y legitimación del libro: prescindir de un número identificador como el del ISBN implica justamente no ser identificado, lo cual supone una estrategia ante instancias de institucionalización editorial y no tanto una cuestión clandestina que impida que la publicación se venda o circule -explica el curador-. Cada sello tiene sus propias políticas editoriales: a veces se trata de reducir costos o evitar trámites, a veces de privilegiar formas de producción y distribución a fin de no depender de los canales comerciales convencionales. Cuando hablamos de traducciones liberadas nos referimos a textos que son de dominio público, cuyos responsables han decidido distribuirlos sin exigir regalías”.
“Este tipo de publicaciones repone un vínculo de intimidad con el campo del arte contemporáneo -sostiene Ávila-. El libro deja de ser un soporte y deviene en resultado de una práctica artística; en su elaboración se exploran procedimientos propios del arte contemporáneo como la apropiación, la reproducción o el trabajo con el archivo”.
Cuenta con una programación especial por la que ya pasaron artistas, editores y escritores como Kim Yun Shin, Matías Reck, Ornella Pocetti, Marcelo Canevari, Amanda Tejo Viviani, María Paula Zacharías, Delia Cancela, la Chola Poblete, Eugenia Rodeyro, Victoria Blanco, Fernando García y Lorena Alfonso, entre otros. “Jueves y viernes fueron dos jornadas colmadas de público”, dice Ávila. Se prevé que, este fin de semana, la isla volverá a colmarse de náufragos sedientos de libros artesanales.
Este sábado, a las 15, en la charla “El museo como archivo vivo”, se hablará de la Colección Informes Padeletti (Museo Rosa Galisteo / Ediciones Santafesinas), con Laura D’Aloisio, Lucía Stubrin, Juan Cruz Pedroni, Malena La Rocca y Lucía Cañada. A las 16, se presentará Cuerpo prestado, de Yamina Del Real, con Valeria Balut, Natalia Gigletti y la artista; a las 17, será el turno de Cuadernos Pampa I. Ensayos de colección, con Álvaro Rufiner, Laura Isola, Liliana Viola, Alberto Passolini y Daniel Molina. A las 18, se presentará Inquietante. Colección José María Lafuente Balle de Arte Latinoamericano, con Florencia Battiti, Irene Gelfman y Lafuente Balle; a las 19, se hará la charla “Libros insumisos. Arte, oficio y mercado en la edición artesanal”, con Laura Quesada (Industria Mínima), Leticia Barbeito (Tercera Persona), Fernando Marín (Artefacto), Mariano Gigena (Homo Faber) y Sol Correa (Buchwald), y a las 20, “La vida detrás de la obra. Crear, cuidar y sostener lo cotidiano”, con Catalina León, Mariana Lomé, Florencia Breccia y Teresa Pérez.
El domingo a las 15, se presentará Querido Teto: sin comentarios, publicación que acompaña la muestra homónima de Marcelo Pombo en Barro, con Laura Escobar, Bárbara Golubicki, Mauro Libertella y el artista; a las 16, se hará la charla “Arte y educación en tiempos de algoritmos e IA” y la presentación de Más allá de la inteligencia (Museo de Arte Moderno) y Utopías artificiales (Ripio), de Luis Camnitzer, con Alfredo Aracil, Gabriela Comte y Mariana Lerner. A las 17, tendrá lugar una “conversación performática”, para presentar Figurines (Ampersand), de Renata Schussheim, con Diego Erlan y la artista; a las 18, se presentará La letra en el ojo (Arte x Arte), de Paola Cortés Rocca, con Lara Marmor, Santiago Porter y la investigadora. Y en el cierre, a las 19, se hará la charla “Guardar, mostrar, publicar. Intimidad, archivo y autopublicación”, con Matu Buiatti, Alejo Dillor y Charly Herrera.
Para agendar:
arteba, hasta el domingo en la Rural (Av. Sarmiento 2704), de 14 a 21. Entradas disponibles en arteba.org.