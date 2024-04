Deshojando la “Floralis Genérica”: ¿qué debe hacer Buenos Aires con la escultura metálica?

Escuchar

“La arreglo”, “No la arreglo”. Donada a la ciudad de Buenos Aires por el arquitecto Eduardo Catalano (1917-2010), la escultura Floralis Genérica se inauguró el 13 de abril de 2002, en la Plaza de las Naciones Unidas (Figueroa Alcorta 2263), como “homenaje a todas las flores”; desde 2009, sufre distintos percances. De veinte metros de altura y dieciocho toneladas de peso, fue la primera escultura en movimiento controlada por un sistema hidráulico y células fotoeléctricas, que respondían a la luminosidad del día para abrir o cerrar los pétalos metálicos. Además, sigue siendo un punto de encuentro de los visitantes para la selfie o la foto grupal y también parte del escenario de actividades artísticas.

El engranaje de la escultura dejó de funcionar en 2009 a raíz de un temporal. En 2015 la obra fue reinaugurada con el sistema de cierre y apertura reparado, que solo se podía controlar manualmente y ya no en forma automática. En 2020 y en 2022 se hicieron tareas de restauración de la zona que incluyeron el mantenimiento del engranaje. A causa de los temporales que azotaron la ciudad desde mediados de 2023, dos de los plateados pétalos de la flor cayeron y, por más luminosidad que hubiera, no volvieron a levantarse. Hasta 2023, el mantenimiento de la escultura corría por cuenta de la Comuna 2.

El 18 de marzo, el gobierno porteño comunicó que había abierto en forma total la Floralis Genérica para evaluar los daños estructurales. “Este paso es muy importante para determinar el daño integral que sufrió la escultura y poder trazar los próximos pasos a seguir para su restauración. También nos permitirá reabrir la Plaza de las Naciones Unidas para que los vecinos vuelvan a disfrutarla de una manera segura y cuidada”, había dicho en esa ocasión Ignacio Baistrocchi, ministro de Espacio Público e Higiene Urbana.

Las tareas están supervisadas por personal especializado del área de Monumentos y Obras de Arte, de la Subsecretaría de Paisaje Urbano del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad y de ingenieros especializados en la reparación y el mantenimiento de grandes máquinas. Desde el Ministerio de Espacio Público informaron a LA NACION que estas tareas llevarán más de dos meses. “Esto viene para largo; cuando se termine el cateo se presentará un pliego técnico y recién después una licitación para repararla”, dijo una fuente del gobierno porteño.

La polémica en redes sociales

Por su popularidad, la flor concita la atención y opinión de todos. En redes sociales, hoy, se generó un debate sobre el destino de la escultura metálica. El historietista El Niño Rodríguez propuso, sin más, deshacerse de la escultura. “Para mí que a esta obra hay que sacarla, no arreglarla. No es una obra que la ciudad pidió sino que fue una donación de un privado que le pintó hacer una flor de lata, que los políticos aceptaron para la foto noticia, pero que después son una carga de mantenimiento eterna”, posteó en un “hilo” de X. “Poner una flor gigante de lata en vez de un campo de flores reales: típica fantasía industrial de arquitecto brutalista. Por cierto, toda la ciudad está plagada de ‘bultos’ artísticos: estatuas, pedestales, placas, obras instaladas en el medio de zonas verdes, de plazas y paseos ocupando espacio público, interrumpiendo el paso, mal feng shui. Si quiere representar una flor, que se acepte que las flores tienen su ciclo, se deshojan y mueren”.

Su propuesta cosechó apoyos y críticas. “Dale, saquemos todas las estatuas que nos regalaron, metamos cemento en las plazas y listo. No tiene sentido tener parques, se gasta mucho en espacios bellos”, protestó la usuaria de X Flor Laporte. “Pero cómo va a hacerse cargo el gobierno del mantenimiento de algo que fue una donación? Si antes nunca pasó”, sostuvo el usuario Pedro Luis Goldstein que publicó imágenes de otras obras emblemáticas donadas a la ciudad, como el Monumento a Cristóbal Colón (donado al país, no a la ciudad). “La Floralis fue un ‘cadeau empoisonné' desde el principio. Muy díficil de construir, más difícil de mantener. No se trata de un problema de una administración en particular sino de la forma de relacionarse entre privados y Estado en un país donde siempre falta guita”, reflexionó el usuario Carlos Blanco.

“Muy a favor de sacar eso. Un dispositivo con cientos de partes móviles, sin servicio de mantenimiento post-donaciones y ausencia de repuestos, con una enorme superficie expuesta al viento y a la corrosión, es el anti objeto público”, opinó el usuario Ludovico Settembrini que adoptó en X el nombre de un personaje de La montaña mágica. “No me puedo acordar qué o cómo era antes ese parque. Seguro medio basural pero no lo recuerdo”, le respondió la artista Dominique Besanson, que acaba de inaugurar en la sede de la Alianza Francesa de Martínez (Pedro Goyena 1926) la muestra La cédille, sobre el intrigante signo ortográfico formado por la letra c y una virgulilla (ç) que aparece en palabras y nombres propios del francés, el portugués y el catalán.

