escuchar

Nombraron a un nuevo director interino en el British Museum, Sir Mark Jones, luego de la renuncia de Hartwig Fischer, precipitada por el escandaloso robo de dos mil objetos por el que se investiga a un miembro del staff del museo. Su designación generó especulaciones sobre posibles avances en la disputa con Grecia por el pedido de devolución de los mármoles del Partenón que Londres retiene desde hace más de dos siglos. Jones había sugerido hace un tiempo que los mármoles podrían compartirse con Grecia.

El viernes 25 de agosto Fischer anunció que dejaba su cargo tras el escándalo desatado por la falta de piezas de diversas épocas, joyería en oro, cristal y piedras preciosas. Los objetos no estaban expuestos, sino que formaban parte de la inmensa colección permanente que el Museo Británico guarda en sus depósitos, explicó The Guardian. El museo fue advertido del robo en 2021 por un anticuario holandés, Ittai Gradel, que había comprado algunas de las piezas en sitios de internet, como eBay. Entonces respondió que, luego de revisar, podían confirmar que no faltaba ningún objeto del inventario.

Hartwig Fischer, el director que renunció luego del escándalo del robo de 2000 piezas Sebastian Kahnert - dpa

La designación de Jones, sostiene The Art Newspaper, está sujeta a la aprobación del Primer Ministro Rishi Sunak, pero fue confirmada en un comunicado por George Osborne, el presidente de la administración del museo: “Mark es uno de los líderes de museos más experimentados y respetados del mundo, tendrá el liderazgo y la fuerza que el museo necesita en este momento. Sabemos que sus prioridades son acelerar el catálogo de la colección, mejorar la seguridad y reestablecer el orgullo en la misión curatorial del museo. En paralelo, hemos emprendido el mayor trabajo de renovación y estamos forjando alianzas para asegurarnos de construir un futuro para el museo que todos amamos y admiramos”.

Jones estudió en el Instituto de Arte Courtauld, fue conservador adjunto de Monedas y Medallas en el Museo Británico entre 1974 y 1990 y luego, conservador de Monedas y Medallas de 1990 a 1992. Tras ser designado al frente de los Museos Nacionales de Escocia entre 1992 y 2001, dirigió el Victoria & Albert Museum de Londres hasta 2011.

El sospechoso del robo, Peter John Higgs, informa The Art Newspaper, un curador de Roma y Grecia que trabajó durante tres décadas en el British Museum. Se cree que operó durante años sin ser detectado: habría tomado objetos que todavía no estaban en el inventario para venderlos en plataformas de e-commerce. El informe de The Daily Telegraph sostiene que esta conducta se remonta al 2016 y que Higgs fue ascendido incluso a pesar de las primeras advertencias de robo dirigidas al museo. Finalmente, fue despedido en julio y enfrenta actualmente una investigación policial en su contra.

LA NACION