“El contacto desde la infancia con la poesía y con la literatura en general, como algo placentero, es crucial”, dijo hoy la escritora mexicana Coral Bracho (Ciudad de México, 1951) al recibir el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2023. La poeta mexicana, que participó de la ceremonia en forma virtual, recibirá 150.000 dólares.

El jurado, integrado en representación de distintas “lenguas romances” por Antonio Sáez Delgado, Ignacio Sánchez Prado, Javier Guerrero, Oana Fotache Dubălaru, Sandra Ozzola, Michi Strausfeld y Vittoria Borsò, eligió a Bracho entre los 59 candidatos propuestos por veintidós países, entre ellos la Argentina; destacó, además, la “continuada indagación en la politicidad de la poesía y el peso de la palabra escrita” en la obra de Bracho. “El contacto de los niños con los libros es fundamental”, afirmó la autora, que se convierte en la segunda escritora mexicana, después de Margo Glantz, en obtener el galardón. “Hay muchas mujeres escribiendo, y escribiendo muy bien y abriendo caminos en México y en el mundo”.

En la conferencia de prensa, la escritora contó que en su adolescencia había soñado con dedicarse a la ciencia. “Al estudio de la mente”, especificó; sin embargo, su participación en un coro la motivó a interesarse por el arte. “Leía mucho cuando era chica -dijo-. Luego de la muerte de mi padre, estuve internada en un colegio en Francia y tuve clases de poesía que me deslumbraron. Empecé a estudiar ciencia pero también escribía. Fue una enorme sorpresa saber que al escribir, el sonido y el sentido me guiaban a lugares que desconocía. Mis primeros poemas son largos, van guiados por un ritmo, por un sonido, el movimiento del lenguaje”.

“A lo largo de mi vida he pasado por distintas etapas, pero en todas he unido las formas de expresión que he alcanzado en otras”, dijo Bracho, que publicó su primer libro, Peces de piel fugaz, en 1977 (era el trabajo final de una materia de la carrera de Lengua y Literatura Hispánicas, que cursó en la Universidad Nacional Autónoma de México). En uno de los libros más recientes y celebrados por la crítica y los lectores, Debe ser un malentedido, de 2018, indaga en el alzhéimer de su madre. “La pude escuchar, acompañar y ver, y comprender que el alzhéimer es una forma de estar en el mundo que se acerca mucho a la de la niñez. Las personas ven el mundo como algo nuevo, sorprendente; fue muy conmovedor; ellos son como niños y necesitan que les den chances de disfrutar”, reveló.

A Bracho no la intimida que la inteligencia artificial sea puesta a competir con los poetas. “Podrán copiarla y hacer simulaciones, pero lo que verdaderamente toca la poesía en el ser humano en términos de libertad, de percepción y de emoción difícilmente se dará en la inteligencia artificial”, sostuvo. “Si la gente tuviera más contacto con la lectura sería más sensible, más receptiva”, agregó. “Es lo fundamental de la poesía, nos abre caminos y la posibilidad de penetrar en los problemas vitales y acercarnos a la realidad como se acercan los niños o las personas con alzhéimer”, aventuró.

Bracho se desempeñó como investigadora, docente y traductora (Rizoma, de los filósofos franceses Gilles Deleuze y Felix Guattari, influyó en su escritura). Su poesía, caracterizada como neobarroca, se caracteriza por apelar a figuras, formas y datos de la naturaleza, la ciencia y la historia para reinventarlas como expresiones del deseo, el erotismo y la trasformación. Entre sus obras más destacadas se encuentran Huellas de luz, El ser que va a morir y La voluntad del ámbar. En 2019, presentó Poesía reunida (1977-2018). También publicó libros para niños.

Durante el acto de premiación, la directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la editora Marisol Schulz Manaut, recordó con emoción al cocreador del premio (con los escritores Fernando del Paso y Juan José Arreola) y presidente de la FIL de Guadalajara, Raúl Padilla López, que se quitó la vida a inicios de abril, y anunció que la programación de la Feria estaría disponible en internet el 3 de octubre. La Unión Europea es la invitada de honor en la próxima edición, que comenzará el 25 de noviembre. Bracho será agasajada al inicio de la Feria tapatía.

El premio internacional, uno de los más importantes, se entrega desde 1991 y tuvo tres nombres a lo largo de las décadas: Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo, Premio FIL de Literatura y el actual. Lo ganaron Nicanor Parra (1991), Juan José Arreola (1992), Eliseo Diego (1993), Julio Ramón Ribeyro (1994), Nélida Piñón (1995), Augusto Monterroso (1996), Juan Marsé (1997), Olga Orozco (1998), Sergio Pitol (1999), Juan Gelman (2000), Juan García Ponce (2001), Cintio Vitier (2002), Rubem Fonseca (2003), Juan Goytisolo (2004), Tomás Segovia (2005), Carlos Monsiváis (2006), Fernando del Paso (2007), António Lobo Antunes (2008), Rafael Cadenas (2009), Margo Glantz (2010), Fernando Vallejo (2011), Alfredo Bryce Echenique (2012), Yves Bonnefoy (2013), Claudio Magris (2014), Enrique Vila-Matas (2015), Norman Manea (2016), Emmanuel Carrère (2017), Ida Vitale (2018), David Huerta (2019), Lídia Jorge (2020), Diamela Eltit (2021) y Mircea Cărtărescu, en 2022.

Las instituciones que conforman la Asociación Civil Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances son la Universidad de Guadalajara, los gobiernos de los estados de Jalisco, Guadalajara y Zapopan, Bancomext, Arca Continental, Fundación Universidad de Guadalajara, Fibra Educa y Pisa Farmacéutica.

Un poema de Coral Bracho

El amor es su entornada sustancia

Encendido en los boscajes del tiempo, el amor

es deleitada sustancia. Abre

con hociquillo de marmota, senderos y senderos

inextricables. Es el camino de vuelta

de los muertos, el lugar luminoso donde suelen

resplandecer. Como zafiros bajo la arena

hacen su playa, hacen sus olas íntimas, su floración

de pedernal, blanca y hundiéndose

y volcando su espuma. Así nos dicen al oído: del viento

de la calma del agua, y del sol

que toca, con dedos ígneos y delicados

la frescura vital. Así nos dicen

con su candor de caracolas; así van devanándonos

con su luz, que es piedra, y que es principio con el agua, y es mar

de hondos follajes

inexpugnables, a los que sólo así, de noche,

nos es dado ver y encender.