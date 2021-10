Día de la madre: regalos originales en tiendas de museos, librerías y galerías de arte

Una cajita de música artesanal con melodías que remiten a la infancia. Una pieza única de papel troquelado acompañada por un cuento ilustrado. Un pañuelo estampado que parece pintado al óleo. Una obra de arte de pequeño formato de un artista contemporáneo. Un curso presencial o virtual centrado en alguna disciplina artística. En tiendas de museos, espacios culturales y galerías de arte se consiguen objetos exquisitos para hacer regalos originales. Con el Día de la Madre a la vista, seleccionamos distintas propuestas para regalar o regalarse este domingo (o cualquier otro día del año).

Una pieza de la serie Kimona. Mundos de papel Tobi

Paisajes en papel troquelado

La artista y arquitecta Camila Boggio crea piezas únicas con la técnica de paper cut, diseñadas para colgar de una pared como un cuadro. La obra se presenta ensamblada en una caja de madera de formato cuadrado y tiene luz en el interior que se enciende como un velador. Tiene un paisaje diferente realizado con papel troquelado que representa una escena del cuento “Kimo en un río de luz”, firmado por Boggio y Fernando J. Yañez. El relato ilustrado invita a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con la naturaleza. La serie Kimona. Mundos de papel está en venta en Casa Boni, un espacio a puertas cerradas en Caballito que fusiona sabores caseros con arte contemporáneo. Cada una cuesta $ 11.500 y se puede pagar hasta en 3 cuotas sin interés. Contacto: a través de la cuenta de Instagram o por mail: casaboniarte@gmail.com

Cajitas de música artesanales

“Creamos productos que cuentan historias, que reconstruyen recuerdos e invitan a comenzar nuevas tradiciones”. Así definen los responsables de La maravillosa calle Bolton sus productos artesanales, que presentan como “storytelling toys”: son piezas para jugar inspiradas en recuerdos de la infancia. Para regalar a mamá (o a cualquier adulto sensible) son para recomendar las cajitas de música de la colección María Elena Walsh y Hans Christian Andersen. De la primera tienen dos diseños con melodías de “La reina batata”, ilustrada por Cristian Turdera, y “Canción de tomar el té”, con imágenes de Decur, que cuestan $10.950 cada una. “Pulgarcita”, de la serie Andersen, vale $9.500. Se consiguen en el sitio web, donde también ofrecen láminas con las ilustraciones de las cajitas musicales ($865), y en la tienda de Malba.

Obra de Sofía La Watson, en Mar Dulce

Arte, arte, arte

Los objetos que se exhiben en las tiendas de los museos suelen ser exquisitos. En el sitio web del Museo Nacional de Bellas Artes se pueden conseguir pañuelos y bolsos de tela estampados con obras icónicas, reproducciones en láminas y serigrafías, libros y catálogos excepcionales y mucho más. Una idea original: regalar un curso del programa cultural de la Asociación de Amigos del MNBA o, incluso, una membresía anual, que otorga descuentos y otros beneficios para el socio o la socia. En promoción por el día de la madre quienes compren una membresía ($ 5000) recibirán un curso online de bienvenida. Entre las propuestas virtuales se destacan las cuatro clases magistrales de Santiago Erausquin sobre el universo de J. M. W. Turner.

Obra de Flor Delboy, en Mar Dulce

Obras en pequeño formato

La galería Mar Dulce se especializa en obras en pequeño formato, con precios accesibles. Es por eso que es una opción ideal cuando se quiere regalar una obra de arte. Con precios que van desde $ 4.400 hasta 14 mil, en el catálogo figuran artistas como Sofía La Watson, Pablo Mattioli, Flor Delboy y Alejandro Pasquale. “Corazones verdes”, un acrílico sobre papel sin marco de 12 x17 centímetros, firmado por La Watson, está entre los más caros (14 mil), junto con una obra de técnica mixta, enmarcada, que mide 12 x16 cm, de Mattioli, y una edición limitada, sin marco, de unos 50 x 40 cm, realizada con la técnica giclée por Pasquale. Mar Dulce también ofrece el original de “Verano 222″, de Carolina Romanom, en 30 mil pesos y una serie limitada impresa en giclée, de unos 18 x 18 cm, por 7.800 pesos. Entre las opciones más accesibles figuran la escultura maceta “Diosa Lluvia Azul”, de Ana Rita Gendrot, por $ 5600, y “Ciruelo”, de Delboy, por $ 4400. La galería está en Palermo (Uriarte 1490) y el contacto es galeriamardulce@gmail.com o vía Facebook.

"Retratos", un libro álbum para coleccionar

Libros, siempre libros

En una selección de regalos culturales no podían faltar los libros. Entre la enorme oferta que hay en librerías físicas y virtuales entre clásicos, reediciones y novedades de todos los géneros y para todos los gustos, algunos son especiales: esos volúmenes que nos gustaría que nos regalaran en cualquier ocasión, no solo para el día de…

Para amantes de los libros-objeto: Retratos, de Pablo Bernasconi (Catapulta; $ 3990), un volumen de colección que reúne el material de los dos tomos anteriores, además de otros personajes que el ilustrador retrató en los últimos años con su particular estilo. Tiene más de 220 páginas y una bellísima edición de lujo con una tapa que representa una obra de arte, un “detalle” que lo convierte en un libro objeto. Allí aparecen María Antonieta, Salvador Dalí, Steve Jobs, Gabriel García Márquez, Caetano Veloso, William Shakespeare, Janis Joplin, Madonna y Diego Maradona, entre otras figuras de todo el mundo y de distintas disciplinas. Los que quieran comprar alguno de los originales pueden buscar en el sitio de Bernasconi, que los ofrece a unos mil dólares en promedio.

Gabriel García Márquez es uno de los personajes retratados por Bernasconi

Para jugar con las palabras: Lost in translation again, de Ella Frances Sanders (Libros del Zorro Rojo; $ 2190). Continuación del genial Lost in translation, donde la autora reunió palabras que no tienen traducción en otros idiomas, este libro ilustrado se define desde el subtítulo como “Un compendio ilustrado de expresiones curiosas de todas partes del mundo”.

Así, entre las frases típicas de algunos países está “Pédaler dans la chucroute”, que usan en Francia cuando quieren decir algo así como nuestro “remando en dulce de leche” (ellos, claro, prefieren usar chucrut). También, “Alimentar um burro a pao de ló” (Alimentar un burro con pastel), que dicen en Portugal cuando le aconsejan a alguien que no tiene sentido darle “margaritas a los chanchos” o “pedirle peras al olmo”.

Para fanáticas del terror: Mujeres letales (Edhasa, $ 1850). Una selección de 26 cuentos de “las reinas del terror”, reunidos por el autor y editor Graeme Davis. En la antología, que tiene más de 600 páginas, conviven Mary Wollstonecraft Shelley, la autora de Frankenstein, Louisa May Alcott, Alice Rea y Edith Wharton (que ganó el premio Pulitzer por La edad de la inocencia), entre otras escritoras que publicaron estas obras maestras del terror entre finales del 1800 y principios del 1900.

Una antología de cuentos de terror escritos por mujeres

Para no parar de reír: Anita, mi amor, de Luis Pescetti (Dábale arroz; $ 950). “Estimado Alberto: Recibí tu declaración de amor con fecha del viernes 23, misma que paso a responder. Primero que me pareció medio larga. Ni sabías en qué andaba, entonces avanzaste más por entusiasmo tuyo que por otra razón. En la parte que ponés que ‘me amás desde el primer día que me viste’, ¿a vos te parece?, para empezar no indicás qué día fue, no puedo saber si también te vi o me llevás ventaja. Sí recuerdo cuando nos presentaron, y ahora entiendo la sonrisa que traías, porque ya venías emocionado, por así decirlo. Cuando afirmás que ‘he nacido para hacerte feliz’. No puede ser cierto, ahora no sé cuántos años tenés, pero desde que naciste hasta ahora, ni un poco mejoraste mi vida. O llevás un atraso que ni te cuento o es una de esas frases que se dicen por decir”. Así, con una carta de Anita a Alberto, empieza la novela para adultos del autor de best sellers infantiles como la saga Natacha. Y así sigue: con una serie de cartas, siempre firmadas por “Anita, mi amor”, dirigidas al tal Alberto y, también, a su “querido diario”.

Desopilantes, con gran sentido del humor y gran manejo de la ironía, las cartas de Anita dan forma a una novela de amor que cierra con un epílogo tan delirante como el resto de la trama. Pescetti cuenta en la nota final que publicó primero las cartas en un blog y, luego, las llevó al escenario en los shows que compartía con Juan Quintero. Muchos se volvieron fans de las peripecias sentimentales de Anita, que ahora pueden leerse en formato impreso. No se la pierdan.

Una novela poética: Videoclips, de Silvia Schujer (La Gran Nilson; $ 1400 con un libro infantil de la autora a elección). Ya desde el prólogo advertimos que la vida de Márilin (sí, con acento en la a) parece una vida común y corriente (se acaba de mudar; viaje en colectivo y compra cosas inservibles a los vendedores ambulantes; lava la ropa interior en el baño). Pero no lo es. En los relatos breves que conforman este libro, todos protagonizados por Márilin, suceden cosas fantásticas que no vamos a contar. Lo mejor es sumergirse en la lectura, dejarse llevar por las historias y disfrutar, también, de las ilustraciones de Laura Rudman.