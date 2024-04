Que sí, que no: el secretario de Cultura de la Nación no concurrirá al acto de apertura de la Feria del Libro

Escuchar

A dos días de la apertura de la 48° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, desde la Secretaría de Cultura de la Nación confirmaron que el secretario Leonardo Cifelli no estará presente en el acto de apertura, el jueves a las 18. Cifelli había confirmado su participación la semana anterior. Por primera vez en la historia de la Feria, el Gobierno dejará vacante su lugar en la lista de oradores. “No recordamos algo así”, señalaron desde la Fundación El Libro (FEL). El secretario podrá escuchar por streaming los reclamos y las filípicas del sector editorial, clásico pase de facturas que ocurre anualmente durante esta ceremonia.

Cifelli le comunicó personalmente al presidente de la FEL, Alejandro Vaccaro, que no asistiría a la inauguración de la Feria debido a que le habían advertido que los organizadores iban a redoblar o ampliar el operativo de seguridad, por temor a algún desborde de la concurrencia, que en su mayoría no es muy afín a las políticas del Gobierno. A Cifelli no le pareció adecuado que se generase ese gasto ni otros inconvenientes de logística. Desde la Secretaría de Cultura se informó, sin embargo, que el secretario tiene previsto asistir a la presentación del libro del Presidente, el domingo 12 de mayo, en la pista central. La FEL no interviene en los preparativos de ese acto, que están a cargo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el Grupo Planeta y La Rural.

“Ayer me mandó un wasap muy conceptuoso y comprensivo, en el que decía que lo mejor sería no asistir -dice Vaccaro a LA NACION-. De todas maneras manifestó su intención de seguir trabajando juntos, algo que nosotros recibimos con beneplácito. Todo lo que sea trabajar a favor de la cultura y de las ferias lo apoyamos. Pero confirmó que no iría al acto”.

La decisión de Cifelli tuvo lugar después de las declaraciones del director general de la FEL, Ezequiel Martínez, a Radio Rivadavia este domingo, en las que sostuvo que el Gobierno era “indiferente a la cultura” y que era un “mensaje medio raro” que el Presidente presentara su libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica (Planeta) en un espacio de La Rural que la Feria no utiliza: la pista central. “Va Milei a la Feria el domingo 12 de mayo a presentar su nuevo libro -dijo Martínez-. Lo va a hacer en un lugar que no está pensado para el predio que ocupa la feria, que es la pista central ahí donde desfilan los toros y caballos. Nunca ocupamos ese lugar y desde la editorial y Presidencia dijeron que querían hacerla ahí”.

Ayer, desde el entorno del Presidente, criticaron los dichos de Martínez. “Han sido muy violentos y hasta casi agresivos en no querer adaptarse al nuevo contexto. Puede que no estén a la altura de recibir a un Presidente”, dijo a LA NACION una fuente del Poder Ejecutivo.