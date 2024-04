Las acuarelas de la Chola Poblete, un éxito en Venecia

Escuchar

VENECIA.- Corre una brisa gélida en los Giardini y en los Arsenales, escenario de la 60 Bienal de Venecia, que entregará mañana los Leones de Oro a los ganadores de esta edición definida por su vocación inclusiva. Stranieri Ovunque es el lema elegido por el director Adriano Pedrosa, primer director latinoamericano de la madre de todas los bienales y director del MASP de San Pablo.

Antes de que se entreguen los premios, ya hay un ganador: la Chola Poblete. Sus trabajos fueron elegidos por Pedrosa e incluidos en la muestra de los Arsenales en un lugar estratégico y de alta visibilidad en el recorrido de los Arsenales. Celebradas por el público, las acuarelas de la Chola ya tienen nuevo dueño. Fueron adquiridas por el Malba, de Buenos Aires: el MASP de San Pablo y la Fundación Inhotim, de Minais Gerais, Brasil, institución premiada por su aporte y compromiso con los artistas contemporáneos con más de 700 obras de 200 artistas, seleccionadas por su dueño el visionario Bernardo Paz.

La Chola posa junto a Ama Amoedo delante de su obra exhibida en la Bienal de Venecia Instagram

La Chola comenzó trabajando en la galería Pasto de César Abelenda, quien la llevó a ARCO de Madrid, donde tuvo un recordado encuentro con la reina Letizia de España. Es evidente que una de las condiciones de la artista mendocina es su capacidad para desarrollar un aura de promoción en torno de su persona y de su producción, que incluye coloridas acuarelas, con frases tomadas del imaginario colectivo y del lenguaje popular.

Este combo de obra y personaje fue conquistando lugares y posiciones, primero en Pasto y luego en Barro, integrando el selecto staff de Nahuel Ortiz Vidal, con dos bocas de expendio: en La Boca y en Nueva York. Esta tarde, entre los pabellones de Egipto y Yugoslavia, frente a la gigantesca escultura del colombiano Ivàn Argote (artista de galería Perrotin), de un Colón hecho escombros e invadido por plantas, flores y enredaderas, Nahuel Ortiz Vidal, dueño de Barro, confirmó lo que es un secreto a voces: el éxito de la Chola en una bienal que abre el campo de exhibición a otras voces.

Es un coro polifónico y poliédrico con fuerte presencia latinoamericana y artistas emigrados, algunos debutantes, otros muy conocidos, como la peruana-española, que cosecha admiradores en pabellón de España.

La suerte está echada, Pedrosa ha logrado el apoyo de una multitud de artistas poco o nada conocidos, ha dejado fuera de juego los grandes nombres del mainstream, de las galerías internacionales que suelen sumar la presencia de los más importantes y coleccionistas del mundo y artistas de alfombra roja. Como Francois Pinault que compró años atrás, en la Bienal de Birnbaum, unos maravillosos cuadros de Sigmar Polke, que se exhiben en Punta della Dogana, la vieja Aduana del Mar que Tadao Ando convirtió en un museo de escala mayor. Costantini repite el gesto de la Bienal 59, cuando compró el conjunto de obras de Gabriel Chaile que coronaron una carrera única con ventas en los mercados más convencionales, como Basilea. Chaile voló sobre las alas de su propio éxito, veremos qué pasa con La Chola Poblete de Guaymallén.

Pero como en Venecia no todo termina en los Giardini hay muestra notables en el off Bienal. Una de las más bellas e inquietantes es Liminal, de Pierre Huygue en Punta della Dogana. Nada de lo conocido se parece a la propuesta de Huygue, que supo conmover hace años con su propuesta de un concierto para una sola mano en el pabellón alemán. Liminal es un salto al abismo, entrar, como lo hicimos, en las tinieblas, para asistir a escenas extrañas de reconocimiento del propio cuerpo, de la vida y de la distancia, ¿o la cercanía?, entre los humanos y lo no humanos. Simplificando banalmente sería ciencia ficción, pero no lo es. Huygue abre una rendija para espiar un mundo futuro que, por el momento, da miedo.

Además, está la muestra de De Kooning en la Academia y, anoche, Nicolás Berggruen presentó en el Palazzo Diego una selecta muestra de grandes nombres: Mariko Mori, Lee Ufan, Hiroshi Sugimoto y Urs Fisher. Un convite de lujo al que no faltaría el patrón del arte en La serenísima: Francois Pinault, dueño de Christie’s. Esta es solo una pequeña muestra de “los eventos colaterales”, como llaman en la jerga veneciana a todo lo que pasa más allá de los Giardini.