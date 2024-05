Divorcio, matrimonio, aborto: intelectuales opinan sobre los dichos del secretario de Culto en Madrid

Escuchar

El sábado, en Madrid, el secretario de Culto del Gobierno, Francisco Sánchez, dio un discurso en el encuentro Europa Viva 24 organizado por el partido Vox en España. El funcionario del Gobierno se manifestó en contra el divorcio, el matrimonio igualitario, el aborto y la ley de identidad de género. “En la Argentina, desde que nací hace cincuenta años, nuestras tradiciones han ido retrocediendo -evaluó-. En 1987, en plena crisis económica, en un pésimo gobierno radical alfonsinista [por Ricardo Alfonsín], se promovió el debate por el divorcio vincular y se aprobó. Y uno decía que era el peor momento para plantear un tema como ese en una Argentina en crisis económica. Pero se aprobó”. Sánchez depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de la canciller Diana Mondino.

“Más adelante, [la expresidenta] Cristina Kirchner promovió junto a su gobierno el matrimonio homosexual. Muchos creíamos que no era el momento en la Argentina, en plena crisis, como vivimos casi siempre, pero lo promovieron y lo aprobaron”, dijo, y se refirió luego al gobierno de Alberto Fernández y la ley de interrupción legal del embarazo. “En 2020, en plena crisis gravísima, no solamente económica, sino también por el Covid, ese gobierno promovió una ley para, dicho también, promover el aborto, no solamente hacerlo legal sino promoverlo, y lo aprobaron”, acotó.

El Secretario de Culto del gobierno, @FranSanchezNQN lanzó su feroz espíritu inquisitorial contra el divorcio, el matrimonio homosexual y el aborto y ruega por volver a los valores de 1492! cuando se ignoraba lo que era la libertad, cuando se lanzaban los infieles a los perros. — Miguel Wiñazki (@MWinazki) May 19, 2024

“También se aprobaron leyes para que la ideología de género sea obligatoria en las escuelas, para pervertir a nuestros hijos, para hacer daño en nuestra sociedad”, sostuvo.

En las últimas horas, las palabras de Sánchez fueron muy criticadas en redes sociales por intelectuales, escritores y periodistas. “El Secretario de Culto del gobierno, @FranSanchezNQN, lanzó su feroz espíritu inquisitorial contra el divorcio, el matrimonio homosexual y el aborto y ruega por volver a los valores de 1492! cuando se ignoraba lo que era la libertad, cuando se lanzaban los infieles a los perros”, escribió en X el filósofo Miguel Wiñazki. Sánchez había dicho que los “conservadores de todo el mundo occidental” debían “recuperar los valores tradicionales que en 1492 España le regaló al mundo”.

“Si realmente Milei fuera liberal este tipo no sería funcionario”, estimó el escritor Marcelo Gioffré. Y el exministro de Cultura Pablo Avelluto escribió en X: “Durante años el Pro mantuvo a este fascista miserable entre sus filas contra la opinión de muchos de sus cuadros, yo incluido. Hoy ya es tarde para hacerse los distraídos. Milei es esto. Y el Pro, o lo que queda de él, apoya a Milei. Motivo más que suficiente para no estar allí”.

“El animal neuquino Francisco Sánchez sigue sembrando sabiduría -opinó el sociólogo Pablo Alabarces-. El autor de ‘pena de muerte para CFK’ ahora regresa con un ‘España le regaló los valores morales tradicionales al mundo en 1492′. Y después hablan de Alberdi: su modelo real es Torquemada”. “¿Cómo lidian los votantes liberales de Milei (si es que hay) con estas cosas? -se preguntó el editor y ensayista Santiago Gerchunoff-. Imagino que las consideran irrelevantes frente a la impresionante primavera económica que trajo el presidente león”.

“Ni Vox ni Milei ni Francisco Sánchez son conservadores -escribió el periodista Juan Luis González-. No quieren mantener la sociedad como está, la quieren transformar en una sin gays, en una en la que dictadura sea una buena palabra”. “Quiero escucharlo más y más seguido. Francisco Sánchez, la bestia inhumana que Milei nombró como Secretario de Culto (depende de Mondino, http://RR.EE) y que se lució ayer en Madrid hablando las siguientes pelotudeces”, posteó este domingo el abogado Carlos Maslatón.

El plan es exterminarnos https://t.co/YecwmEwnv6 — Franco Torchia (@francotorchia_) May 19, 2024

“El plan es exterminarnos”, concluyó el periodista y escritor Franco Torchia. “Claro que no. Delirante”, le respondió el politólogo Marcelo Duclos, coautor de una biografía de Javier Milei con el abogado Nicolás Márquez, que tuvo expresiones homofóbicas semanas atrás. Duclos se diferenció hoy de las afirmaciones de Márquez en diálogo con los periodistas Ernesto Tenembaum y Reynaldo Sietecase.

Que el secretario de culto de Argentina dé por hecho que en Vox no hay gays ni divorciados habla del provincianismo nivel frasco en el que vive. — Bernardo Erlich 🍋 (@berlich) May 19, 2024

“¿Qué pasa, qué pasa, qué está lleno de lefebvristas el gobierno liberal?”, bromeó el editor y ensayista Tomás Borovinsky. Y el humorista gráfico Bernardo Erlich consideró: “Que el secretario de culto de Argentina dé por hecho que en Vox no hay gays ni divorciados habla del provincianismo nivel frasco en el que vive”.

nos dicen que exageramos. pero todos los días escuchamos, vemos, vivimos, duelamos agresiones directas, materiales y simbólicas a nuestras vidas como personas queer, trans, no binarias. el estado de crueldad es permanente y la deshumanización avanza. — Nicolás Cuello (@hardcorepeluche) May 18, 2024

“Asumo q @DianaMondino y @JMilei ya le pidieron la renuncia, no?”, se ilusionó ayer el periodista Luis Novaresio. “todo lo que dijo el secretario de culto ya se había explicitado cuando compararon la homosexualidad con piojos o el aborto con el asesinato. No entiendo el revuelo honestamente, todo estaba a la vista” -sostuvo la escritora Silvina Giaganti-. [...] una señalaba esto antes y te adjudicaban que hacías campaña del miedo respecto del deseo de quitar derechos. eso señalo”.