LA NACION

Doble belleza

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Diana Fernández Irusta
LA NACIONDiana Fernández Irusta
Esta fotografía aérea muestra un enorme mural de arte terrestre del artista francés Guillaume Legros, conocido como Saype, que representa a un niño dibujando sobre Villars-sur-Ollon el 20 de julio de 2026. La obra efímera, que abarca aproximadamente 6.300 metros cuadrados, fue creada con pintura biodegradable. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP)
Esta fotografía aérea muestra un enorme mural de arte terrestre del artista francés Guillaume Legros, conocido como Saype, que representa a un niño dibujando sobre Villars-sur-Ollon el 20 de julio de 2026. La obra efímera, que abarca aproximadamente 6.300 metros cuadrados, fue creada con pintura biodegradable. (Foto de Fabrice COFFRINI / AFP)FABRICE COFFRINI - AFP

Como buena parte del arte contemporáneo, el land art es heredero de las vanguardias de los años 60; a fines de esa década, algunos artistas (entre los más conocidos, Christo y Jeanne-Claude) tomaron la materia misma del mundo (edificios y puentes incluidos) para realizar intervenciones a gran escala. El francés Guillaume Legros, conocido como Saype, se inscribe en esa tradición, a la que puso un sello tan personal: sus obras privilegian los espacios naturales, sobre los que trabaja con una pintura biodegradable que no afecta el entorno. “Impactar las mentalidades, sin impactar la naturaleza”: el principio, que puede leerse en la página web del artista, está en la base de su última obra, realizada en la región suiza de Villars-sur-Ollon. La vemos aquí: un despliegue de tonos pasteles que abarca unos 6300 metros cuadrados y se une, armónico, a la belleza que lo rodea.

Por Diana Fernández Irusta
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