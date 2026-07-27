Doble belleza
- 1 minuto de lectura'
Como buena parte del arte contemporáneo, el land art es heredero de las vanguardias de los años 60; a fines de esa década, algunos artistas (entre los más conocidos, Christo y Jeanne-Claude) tomaron la materia misma del mundo (edificios y puentes incluidos) para realizar intervenciones a gran escala. El francés Guillaume Legros, conocido como Saype, se inscribe en esa tradición, a la que puso un sello tan personal: sus obras privilegian los espacios naturales, sobre los que trabaja con una pintura biodegradable que no afecta el entorno. “Impactar las mentalidades, sin impactar la naturaleza”: el principio, que puede leerse en la página web del artista, está en la base de su última obra, realizada en la región suiza de Villars-sur-Ollon. La vemos aquí: un despliegue de tonos pasteles que abarca unos 6300 metros cuadrados y se une, armónico, a la belleza que lo rodea.
- 1
- 2
La autora e ilustradora Isol es la primera argentina reconocida con el premio “Cervantes chico” de literatura infantil
- 3
Murió Juan Carlos Distéfano, el polifacético artista argentino que mantuvo viva la memoria
- 4
Del papiro al mazo de cartas: el aclamado ensayo sobre la historia del libro que se convirtió en un juego de mesa