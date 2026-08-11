LA NACION

Duelo de damas

Duelo de damas

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
María José Rodríguez Murguiondo
LA NACIONMaría José Rodríguez Murguiondo
Edición fotográfica de Jésica Rizzo
Edición fotográfica de Jésica RizzoJULIEN DE ROSA - AFP

París.– La inigualable e inconfundible Torre Eiffel, majestuosa como siempre, se yergue y funde con el cielo celeste. Pero aquí no se eleva sola. Compite con ella una mujer que, por el ángulo bajo desde el que se ha tomado la foto, parece superarla en altura. La contendiente está en una posición invertida: flota en el aire con la cabeza hacia abajo, brazos y piernas extendidos. No vemos desde dónde se ha elevado ni la contorsión que ha hecho para girar. Sí sabemos que participa de los European Aquatics Championships, el campeonato más importante de los deportes acuáticos en Europa, que este año se celebra en París. Suponemos que se trata de un salto en altura, realizado desde una plataforma, con una caída que puede alcanzar los 80 km/h. Más allá de cómo sea evaluado su desempeño, ya ha ganado el privilegio no menor de medirse con otra imponente dama y, con su elegante destreza corporal, estar a su altura en belleza.

Por María José Rodríguez Murguiondo
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Cultura
  1. Intelectuales reaccionaron a los dichos de Milei sobre “terroristas disfrazados” de estudiantes, profesores y periodistas
    1

    Intelectuales reaccionaron a los dichos de Milei sobre “terroristas disfrazados” de estudiantes, profesores y periodistas

  2. Vuelve a Buenos Aires el español que desafió la censura hace medio siglo
    2

    “Sin cambiar el espíritu”: vuelve a Buenos Aires el español que desafió la censura hace medio siglo

  3. Único
    3

    Único

  4. Muestras, series, pijamas y hasta lencería: a los 61 años, la niña preguntona vuelve al ataque
    4

    De una megamuestra inmersiva a una serie de animación y el rescate de sus tiras: el universo Mafalda se expande sin fronteras