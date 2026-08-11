Duelo de damas

París.– La inigualable e inconfundible Torre Eiffel, majestuosa como siempre, se yergue y funde con el cielo celeste. Pero aquí no se eleva sola. Compite con ella una mujer que, por el ángulo bajo desde el que se ha tomado la foto, parece superarla en altura. La contendiente está en una posición invertida: flota en el aire con la cabeza hacia abajo, brazos y piernas extendidos. No vemos desde dónde se ha elevado ni la contorsión que ha hecho para girar. Sí sabemos que participa de los European Aquatics Championships, el campeonato más importante de los deportes acuáticos en Europa, que este año se celebra en París. Suponemos que se trata de un salto en altura, realizado desde una plataforma, con una caída que puede alcanzar los 80 km/h. Más allá de cómo sea evaluado su desempeño, ya ha ganado el privilegio no menor de medirse con otra imponente dama y, con su elegante destreza corporal, estar a su altura en belleza.