El artista Leandro Erlich vuelve a desafiar las leyes de la gravedad

No, no es un efecto del trauma que dejó la pandemia. No está desafiando la gravedad esa persona que parece suspendida sobre el centro de la escalera caracol, una estructura en espiral que parece extenderse hasta el infinito. Leandro Erlich lo hizo de nuevo: en los espacios de leyes físicas alteradas creados por este artista las escaleras no conducen hacia arriba ni abajo, y el movimiento es posible en cualquier dirección.

La obra de Erlich se inspiró en la escalera helicoidal que conduce a la terraza de la Fundación Santander Gentileza Fundación Santander

El maestro de la ilusión que sembró el pánico en Buenos Aires en 2015, al simular el traslado de la punta del Obelisco a la explanada del Malba, instaló ahora en la planta baja de la Fundación Santander, en San Telmo su Escalera horizontal. Una obra que evoca aquellos hipnóticos rotorelieves realizados hace casi un siglo por Marcel Duchamp en colaboración con Man Ray, para el corto experimental Anémic Cinéma, y que retoma su interés por las escaleras. Para su muestra Liminal, también alojada en el Malba el año pasado, exhibió una que conducía hacia una ventana suspendida en el vacío.

Las escaleras de Erlich no conducen hacia arriba ni abajo, y el movimiento es posible en cualquier dirección Gentileza Fundación Santander

La obra de sitio específico se inspiró en la escalera helicoidal negra que comunica el Paseo de las Artes de la Fundación con su terraza, y fue adquirida por el banco para ser exhibido de forma permanente en la sede inaugurada el año pasado en la intersección de las avenidas Juan de Garay y Paseo Colón.

Es similar a la Escalera infinita exhibida actualmente en la muestra del museo Kamu Kanazawa, en Japón, solo que en este caso se trata de una plataforma giratoria, como puede verse en la cuenta de Instagram del artista. El miércoles próximo, a las 19, se podrá ver la inauguración por el canal de YouTube de Santander Argentina.

“La Escalera Horizontal simboliza valores que queremos promover en Santander: una organización horizontal, ágil y dinámica”, dijo Guillermo Tempesta Leeds, vicepresidente de Fundación Santander Argentina y de Santander en el país.

“Escalera horizontal es una respuesta irónica a la idea de ascender o descender porque no sube ni baja -agregó la Fundación en un comunicado-. Su instalación motorizada tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva de la realidad. La escalera horizontal, el artefacto arquitectónico alterado, genera en el que la mira una extrañeza capaz de despertarlo del piloto automático, devolverle la capacidad crítica y habilitar el espacio a la duda”.