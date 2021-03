El curioso caso de la novela en español más vendida en Amazon: se imprime a pedido

La novela de la escritora mexicana Flor M. Salvador (1988), Boulevard (Editorial Naranja), encabeza la lista de libros juveniles más vendidos de Amazon España. “¡¡Somos best seller!!”, publicó la autora días atrás en su muro de Facebook. Paradójicamente, la novela que Salvador escribió a los quince años y dio a conocer en la plataforma Wattpad, donde tuvo más de treinta millones de lecturas online, acaba de desembarcar en España sin que se haya impreso un solo ejemplar. Tanto los lectores que quieran comprar en forma directa como los libreros deben hacer sus pedidos a Bibliomanager, una plataforma global de comercialización, distribución e impresión de libros por demanda. En España, la venta de Boulevard se ha potenciado en las librerías independientes que cuentan con una tienda virtual (y con poco espacio en locales para acumular libros).

La novela juvenil de la autora mexicana comenzó como una ficción escrita por una amateur y se convirtió en un éxito gracias a sus lectores. Salvador no contó con el apoyo de ninguna casa editorial de renombre, ni en América Latina ni en España, lo que no impidió que fuera número uno en ventas en su país, en Colombia y también en la Argentina (vía Mercado Libre). En internet son pocas las reseñas que se encuentran sobre la historia de amistad y amor (en ese orden) entre Hasley Weigel y Luke Howland, dos adolescentes, uno de ellos con problemas de adicción a las drogas.

Portada de "Boulevadr", el libro más vendido de Amazon España

“Hace unos dos años que tengo Wattpad y Boulevard fue uno de los tantos libros que me recomendaron, pero como en todas partes escuchaba y leía que era bastante triste, decido leerlo -se lee en uno de los comentarios en Goodreads-. Aunque ya sabía cómo terminaba la historia, lloré como si no hubiera mañana, pensando que tal vez una persona en algún lugar lejano está pasando por algo bastante parecido. En mi opinión es una obra que nos hace reflexionar sobre la vida y todo lo que nos da. Y que una persona rota puede cambiar, no solo para las personas en general sino cambiar para sí mismo”. En Facebook, el grupo “Lectorxs de Flor M. Salvador” suma integrantes día a día.

No es la primera vez que una ficción (en especial, destinada al público juvenil) que se ofrece gratis en plataformas de internet se destaca y trasciende al mundo editorial. Mientras los chicos lectores crecen, sus intereses van pasando del género de la novela romántica y de aventuras a los thrillers y las historias de aprendizaje. Flor M. Salvador es autora de otros títulos, como Si las personas fueran constelaciones, ¿Por qué ser estrellas? y Si alguna vez dijéramos adiós. Por su parte, Boulevard ha dado pie a su propia saga, para lo cual la autora ha escrito tres “precuelas”: Antes de ella, Antes de él y Eterno. Todas se pueden leer en forma gratuita en la Red.

Salvador nació el 25 de diciembre de 1998 y estudió medicina en la Universidad Autónoma del Carmen. En Instagram, donde tiene 128.000 seguidores, aparece como @flormsalvador. Su novela superventas tiene la siguiente dedicatoria: “Para todas aquellas personas que enterraron sus sueños, les apagaron su luz interior y no las dejaron brillar. Para ti. Para ti que sigues luchando otro día más”.