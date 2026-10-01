El Filba Internacional empezó con una mala noticia: se da de baja la edición nacional por falta de apoyo estatal

La 18ª edición del Filba Internacional empezó con malas noticias: por falta de apoyo de municipios y provincias, el Filba Nacional dejará de hacerse, anunció el presidente de la Fundación Filba, Pablo Braun, que acusó al Gobierno de tener “un odio visceral a la cultura”. El discurso que leyó en el Auditorio del Malba, reveló, había sido escrito con “inteligencia emocional” y con la ayuda de su hija, Rita.

“Creo en el poder de las palabras, en la fuerza que tiene leerlas, escucharlas, también en su poder de unión -dijo-. [ ] Habitemos la literatura, habitemos lo que es propio, para que nuestras historias sigan siendo nuestras, y leamos, por lo menos, no menos que antes”.

Amalia sanz y Pablo Braun, en el Auditorio del Malba durante la apertura del Filba Santiago Filipuzzi

“El ‘no hay plata’ caló hondo y el odio visceral, es un poco fuerte, que el Poder Ejecutivo tiene hacia la cultura ha impregnado a las provincias también, pareciera, y no hay manera de hacerlo sin colaboración de ninguna provincia o ningún municipio”, indicó sobre el Filba Nacional. Lo mismo pasará con el Filbita. “No lo vamos a hacer, hay problemas de financiamiento, pero le pudimos dar una vuelta con Larisa Chausovsky, que es una genia, para hacerlo en escuelas y bibliotecas a lo largo del año”, agregó.

Juegos de desplazamientos y de preguntas y respuetas en el Malba Santiago Filipuzzi

“Este festival es un mágico encuentro, que dura cinco días”, sostuvo al anunciar que se hará la segunda edición del Festival Eterno en la librería Eterna Cadencia. “Estoy seguro de que va a ser un hermoso proyecto a largo plazo”, auguró Braun.

Guillermo Martínez leyó un poema de Jorge Leónidas Escudero en "Coral" Santiago Filipuzzi

Luego, la directora del festival, Amalia Sanz, agradeció a los auspiciantes del festival. “Es un trabajo enorme, de todo un año -dijo-. Este año hablamos del hábitat y nos preguntamos cómo construirlo a cada instante. Pensamos este festival como un territorio común”.

A continuación, dio comienzo la acción colectiva Coral, ideada y dirigida por Eugenia Pérez Tomas, en la que participaron muchos invitados del Filba, entre ellos, el italiano Sebastiano Mauri y el brasileño Joca Reiners Terron, Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, Alejandra Kamiya, Tomás Downey, Ricardo Romero, Carlos Chernov, Vivi Tellas, Loli Molina (que cantó una canción a capela) y Rita Pauls, que leyó el poema “Gansos salvajes”, de Mary Oliver. Antes, se proyectó una breve película de Elías Díaz con azuladas imágenes urbanas, audios y subtítulos referidos al eje temático del evento: hábitat.

Loli Molina cantó a capela en el Malba Santiago Filipuzzi

Felipe Saade, que ofició de maestro de ceremonias del original acto de inauguración, leyó primero algunas consignas mientras se desplazaba por el escenario; quienes se sentían identificados con ellas (“los que hoy durmieron mal”, “quienes tienen algo creciendo cerca”, “quienes alguna vez tuvieron que irse de un lugar que querían”) debían seguirlo. Subieron a escena unos veinte escritores.

Felipe Saade fue el maestro de ceremonias de la performance de apertura Santiago Filipuzzi

A la manera de un Pasapalabra vivencial y poético, se les preguntó a varios invitados qué hacían mejor solos, qué hacían mejor con otros, qué sonidos de la naturaleza entraban en sus casas, qué paisajes extrañaban y cuál era el último animal que habían visto (“una lagartija”, respondió Reiners Terron; “el perro de una amiga”, dijo Piñeiro). Algunos escritores convocados para la acción colectiva se ausentaron.

El último juego en escena fue una lectura a coro con “una nueva tanda de cómplices”, como los definió Saade, batuta de director de orquesta en mano. “Mi voz / tu voz / nuestras voces/ para decir lo que necesita ser dicho”, recitaron. El acto, que duró menos de una hora, se puede ver en el canal de YouTube del Malba.