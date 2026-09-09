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LA NACION

El fin de la infancia

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Mariano Holot
LA NACIONMariano Holot
Niños palestinos desplazados juegan con una pelota frente a una tienda de campaña en la ciudad de Gaza el 31 de agosto de 2026. En octubre se alcanzó un alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás tras dos años de guerra, conflicto desencadenado por el ataque sin precedentes de los milicianos palestinos contra Israel el 7 de octubre de 2023. La segunda fase del alto el fuego, que debía incluir el desarme de Hamás y la retirada gradual de las fuerzas israelíes de Gaza, lleva meses estancada. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP)
Niños palestinos desplazados juegan con una pelota frente a una tienda de campaña en la ciudad de Gaza el 31 de agosto de 2026. En octubre se alcanzó un alto el fuego en Gaza entre Israel y Hamás tras dos años de guerra, conflicto desencadenado por el ataque sin precedentes de los milicianos palestinos contra Israel el 7 de octubre de 2023. La segunda fase del alto el fuego, que debía incluir el desarme de Hamás y la retirada gradual de las fuerzas israelíes de Gaza, lleva meses estancada. (Foto de Omar AL-QATTAA / AFP)OMAR AL-QATTAA - AFP

Ciudad de Gaza.- Mientras en el mundo se busca reducir drásticamente el uso de teléfonos inteligentes en la infancia y la adolescencia tanto en escuelas como en casa, en procura de que aprendan a pensar más allá de los recursos aparentemente ilimitados a los que permiten acceder esos artefactos y de que recuperen un vínculo más humano en espacios de juego, entretenimiento y amistad, aún hay sitios en los que no queda más opción para el encuentro y la posible diversión que reunirse a jugar alrededor de una vieja pelota remendada, esa misma que fue protagonista del espacio de juego de generaciones de infancias, tanto cuando no había muchas alternativas como en tiempos en que se la elegía por encima de otros pasatiempos disponibles. Pero la escena retratada aquí es también una muestra de que, aun en situaciones límite, la pulsión por disfrutar del esparcimiento y el juego permanece. Quizás sea lo que todavía nos hace humanos.

Por Mariano Holot
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