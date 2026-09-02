Intelectuales y artistas argentinos y franceses piden que se declare a Javier Milei “persona non grata” en París

Ante el viaje del presidente Javier Milei a París, previsto para el 30 de septiembre para participar de la Semana Argentina de París, con el objetivo de cosechar inversiones europeas, intelectuales y artistas argentinos y franceses publicaron ayer una solicitada en la plataforna Change para que la Alcaldía de París declare a Milei “persona non grata” en la capital francesa. En veinticuatro horas, la solicitada obtuvo más de mil firmas.

“Tras casi tres años en el cargo, la política de austeridad radical de Javier Milei está teniendo graves consecuencias para la sociedad argentina: disminución del poder adquisitivo y del consumo de los hogares, despidos masivos de funcionarios públicos, una profunda transformación del mercado laboral marcada por el declive del empleo formal y protegido en favor del empleo precario y empobrecido -a pesar del descenso de la inflación-, recortes drásticos en los servicios públicos que han afectado gravemente el funcionamiento de las universidades públicas, la investigación, la educación, la cultura y los hospitales, y una recesión que está golpeando a las empresas no vinculadas a las materias primas o las finanzas”, se lee en el inicio del comunicado.

Se usó una tipografía similar a la “Malvinas Sans” para ilustrar la petición titulada “Javier Milei, persona non grata à Paris”

Firman la solicitada, entre otros, las escritoras Laura Alcoba, Caryl Férey y Alicia Dujovne Ortiz, el actor Nahuel Pérez Biscayart, los filósofos Miguel Benasayag y Pierre Dardot, los investigadores Julio Premat, Mariana di Ció, Edgardo Manero y Esteban Buch, el músico Eduardo Makaroff, los historiadores Diana Quattrocchi-Woisson, Pablo Stefanoni, Christophe Giudicelli y Olivier Compagnon, el director de cine y escritor Santiago Amigorena y los artistas Jose Cúneo, Cristina Ruiz-Guiñazú, Federica Matta, María Amaral y Sergio Aquindo. Entre los firmantes figuran también políticos de izquierda como Martine Billard y Rodrigo Arenas.

Están consignados algunos escándalos del Gobierno como el de la criptomoneda $LIBRA, los presuntos sobornos pagados por empresarios farmacéuticos a la Agencia Nacional de Discapacidad y el intento de femicidio del exasesor presidencial Fernando Cerimedo en Bolivia; se denuncia la política de ajuste fiscal que, afirman, “ha provocado un aumento del sobreendeudamiento y una mayor dependencia del crédito por parte de los hogares”; el “desmantelamiento de los servicios públicos”, la privatización de los recursos estratégicos “en beneficio de las multinacionales”, las violaciones de los derechos de las mujeres (en alusión a las recientes declaraciones de Milei sobre el aborto); la represión policial en contra de jubilados y el “negacionismo patrocinado por el Estado”, entre otros aspectos.

También se menciona la violencia verbal del Presidente en contra de periodistas, opositores, mujeres, defensores de los derechos humanos, personas con discapacidad y la comunidad LGBTQI+, entre otros, y la situación de la Casa Argentina en París, que dirige el abogado Santiago Muzio.

“El desalojo de residentes por motivos ideológicos y la negativa de Santiago Muzio a firmar la carta de valores de la Ciudad Universitaria –un compromiso contra la discriminación y a favor de la libertad de conciencia– han llevado a varias residencias nacionales (Japón, Canadá, Alemania, Dinamarca) a suspender sus intercambios con ella -remarcan-. La Alcaldía de París ha solicitado al gobierno francés que investigue sus actividades, en particular el uso de la Casa para reuniones de la ultraderecha europea. Este caso ilustra la deriva autoritaria que el gobierno argentino pretende exportar a Francia”. El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, es del Partido Socialista.

“Ante este panorama, la promoción de Javier Milei en Francia, respaldada por ciertos medios de comunicación, organizaciones empresariales y algunos líderes franceses, nos parece sumamente grave –concluye el comunicado–. Por ello, solicitamos a la Alcaldía de París y a su alcalde: 1. declarar a Javier Milei persona non grata en el territorio parisino; 2. rechazar cualquier bienvenida oficial, cualquier distinción o cualquier acto institucional en su honor durante su estancia; 3. Reiterar públicamente su compromiso con el respeto impecable y estricto de los derechos humanos y su solidaridad con las luchas democráticas de la sociedad argentina”.

Ayer, durante la rueda de prensa del ministro de Europa y Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, la periodista de la agencia France-Presse interrogó al ministro sobre la polémica en torno a la Casa Argentina en París y la solicitada. Barrot respondió que la Alcaldía de París se había puesto en contacto con el Ministerio en relación con ambos temas y que se estaban llevando a cabo conversaciones con las autoridades argentinas y sus representantes en la capital francesa.