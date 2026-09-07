A los 90 años, murió el historiador y ensayista Norberto Galasso

Hoy, a los 90 años, murió en la ciudad de Buenos Aires el historiador y ensayista Norberto Galasso. Había nacido el 28 de julio de 1936. En 1961 había egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires como contador público. Era padre de dos hijos: Gustavo Galasso y la licenciada en Psicología Laura Galasso.

Norberto Galasso publicó libros de historia, ensayos y biografías

En su juventud, Galasso comenzó a estudiar las obras de los pensadores marxistas y, en 1964, se incorporó al Partido Socialista de la Izquierda Nacional liderado por Jorge Abelardo Ramos. A partir de la década de 1970, conjugó sus ideas de izquierda con las del nacionalismo peronista, en una de las versiones del revisionismo histórico. En 1973 trabajó como síndico en la Editorial Universitaria de Buenos Aires (Eudeba), dirigida por Arturo Jauretche (sobre quien escribió en Jauretche. Biografía de un argentino). Durante la última dictadura militar sus libros Vida de Manuel Ugarte y ¿Qué es el socialismo nacional?, entre otros, fueron censurados y retirados de circulación. Galasso se dedicó en esos años a brindar cursos y seminarios de historia argentina en la “universidad de las catacumbas” en bares, casas y librerías. Apoyó los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner que hoy escribió en su cuenta de X: “Despedimos con mucha tristeza a Norberto Galasso. Gran compañero. Historiador imprescindible de la Argentina”.

Despedimos con mucha tristeza a Norberto Galasso. Gran compañero. Historiador imprescindible de la Argentina. pic.twitter.com/nCZ9EeXEZG — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 7, 2026

Publicó más de cincuenta ensayos, antologías, estudios históricos, políticos e investigaciones, y rescató el pensamiento y la obra de Raúl Scalabrini Ortiz, Jauretche, Ugarte y Juan José Hernández Arregui, entre otros “malditos de la historia argentina”, como los llamó. Entre sus obras de mayor difusión figuran Historia de la Argentina y Perón, ambas en dos tomos; Seamos libres, lo demás no importa nada. Vida de San Martín y Manuel Ugarte y la unidad latinoamericana, publicadas en el sello Colihue. Fue un autor prolífico que, por más de seis décadas, se dedicó a pensar el país y su historia desde un enfoque “popular, latinoamericanista y antiimperialista”.

En 2023, se estrenó el documental Galasso, pensar en nacional, de Federico Sosa, y en el canal de YouTube La Otra Historia se pueden ver sus videoclases de historia argentina. Dio a conocer ensayos biográficos sobre Armando Discépolo, Atahualpa Yupanqui y Jorge Luis Borges, este último caracterizado como escritor de un “país semicolonial”.

En 2025, el Gobierno derogó el nombramiento de “embajador de la cultura argentina” otorgado en 2014, durante la presidencia de Cristina Kirchner, y sostenido por los presidentes Mauricio Macri y Alberto Fernández. En esa ocasión, desde la Secretaría de Cultura indicaron que el intelectual -que ya atravesaba problemas de salud- cobraba más de dos millones de pesos. En 2024, su casa en el barrio de Parque Chacabuco fue declarada “sitio de interés cultural” por la Legislatura porteña. Había tenido un litigio familiar que sigue la Justicia.

Con profundo dolor despedimos a Norberto Galasso. Queda su monumental obra, su compromiso y una vida dedicada a pensar la Argentina. El mejor homenaje será seguir leyendo y difundiendo su pensamiento. pic.twitter.com/09ZIqprAfG — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) September 7, 2026

Políticos e intelectuales afines a las ideas de Galasso, como Axel Kicillof, Daniel Filmus, Blanca Osuna, Felipe Pigna, Roberto Caballero, Jorge Taiana y Cristina Álvarez Rodríguez, lo despidieron con emoción en redes sociales.