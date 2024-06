El misterio de la transformación de los actores en una muestra fotográfica original y atrapante

Compartir

“A través del espejo” exhibe en la galería y el hall del Teatro San Martín más de cuarenta dípticos de “antes y después” de la metamorfosis de reconocidos artistas antes de salir a escena

Una muestra fotográfica tan original como atrapante se puede recorrer en la Fotogalería y el hall del Teatro San Martín, con entrada libre y gratuita. A través del espejo agrupa una serie de 43 dípticos en blanco y negro de “los actores y sus dobles” (parafraseando a Antonin Artaud) del fotógrafo, diseñador gráfico y artista Germán Romani (Escobar, 1968). En la primera foto de cada composición se ve el retrato de un actor o una actriz -de Mike Amigorena a Claudia Lapacó, y de Humberto Tortonese a la recordada María Onetto- antes de salir a escena y, en la segunda, el semblante del personaje que interpretaron en una obra teatral, capturado apenas después de la función. Como las tomas fueron hechas ante espejos, en camarines, los espectadores verán imágenes de imágenes reflejadas.

Gabriel Goity antes y después de una función de "Cyrano", de Edmond Rostand, con dirección de Willy Landin Germán Romani

Títulos de comedias, dramas, musicales, clásicos de la literatura internacional y local (de Madre coraje a Terrenal) y espectáculos para chicos, además del nombre del intérprete y del director de la obra, aparecen consignados en las fichas. La muestra se despliega en la galería que conecta con el Patio de Esculturas del Centro Cultural San Martín y en los balcones del entrepiso del Hall Alfredo Alcón, a los que se accede por escaleras. Se podrá ver la muestra completa hasta el domingo 7 de julio. Luego de esa fecha, algunas imágenes que se encuentran en la Fotogalería se trasladarán a los balcones; esta nueva combinación permanecerá abierta al público hasta el 31 de agosto. A través del espejo es una cita obligada para amantes del teatro y la fotografía.

Paola Barrientos y su personaje en "Tarascones", obra dirigida por Ciro Zorzoli Germán Romani

“Basé mi proyecto en tres premisas -dice el fotógrafo a LA NACION-. El paso del tiempo, la transformación y la huella que el proceso creativo deja impresa en el artista. Quise rescatar ese instante en que la máscara del artista aún conserva la carga de lo que acaba de representar, inmediatamente concluida la función. De esta manera, se puede apreciar en cada díptico ese viaje personal que el artista transita en cada representación y cómo eso queda impreso en su cuerpo, sobre todo en su mirada”.

Raúl Lavié en "La jaula de las locas", con dirección de Cecilia Milone Germán Romani

Romani, que comenzó hace seis años este proyecto aún en marcha, tiene hechos hasta ahora 178 retratos dobles. “En 2018 recibí la convocatoria de un actor amigo, que estaba por recibirse en la Escuela Municipal de Arte Dramático, pidiéndome registrar el proceso de creación de su obra para la tesis -recuerda-. Fue entonces cuando surgió la idea de poder fotografiar esos breves instantes al finalizar cada representación, con la intención de capturar esa transformación y afectación con la que, observé, los actores vuelven al camarín”.

Mariano Condolucci en "La desgracia", con dirección musical Francisco Martínez Castro y dirección general de Juan Martín Delgado Carlos Furman - CTBA

“Siempre me resultó fascinante la magia de lo efímero del hecho teatral -señala Romani-. A diferencia de los medios audiovisuales que nos dejan registro de obra, el teatro es el vivo, energía en movimiento que va desde el escenario hacia el público y viceversa. Una retroalimentación constante. Nunca es igual y de la misma manera el artista nunca es el mismo al finalizar la función. Se produce una alquimia”.

Pato Witis y un cambio radical en "Shrek", dirigido por Carla Calabrese Germán Romani

El fotógrafo vio todas las obras de los intérpretes retratados. “Lo que sucedía en el escenario me hacía volver para registrar a alguno de los actores y, a veces, a elencos completos -revela-. En todos los casos, se sorprendían al verse registrados de esa manera. Les resultaba fascinante comprobar en una foto, al ver sus propias miradas y sus lenguajes corporales, aquello por lo que habitualmente atraviesan pero no ven registrado tan claramente”. El elenco de retratados en imágenes espejadas incluye a Alejandra Flechner, Agustín Iannone, Alejandra Radano, Diego Velázquez, Elena Roger, Julia Calvo, Manuel Fanego, Paula Marull, Silvina Bosco y Juan Pablo Geretto.

El recordado Claudio Da Passano, que falleció en 2023, en el "El río en mí", dirigida por Francisco Lumerman Germán Romani

Las fotos fueron hechas en camarines, “el templo sagrado del artista”, dice. “Por lo tanto, tenía que ser como una mosca, casi invisible. Solo iba con mi cámara y el trípode, sin ningún accesorio extra. Nada que pudiese alterar esa concentración y así poder captar el entorno de la manera más natural posible”.

El fotógrafo Germán Romani, fotos del personaje interpretado por Esteban Meloni en "Miedo" (dirigida por Ana Frankel), y Meloni en la FotoGalería del San Martín Carlos Furman - CTBA

“A través del espejo, además de ser un guiño al libro de Lewis Carroll, hace referencia justamente al método que utilizo para fotografiar a los actores -puntualiza-. No son retratos frente a cámara sino frente al espejo de sus camarines. Considero que el espejo es una puerta de ‘entrada y salida’, uno de los vehículos que les permiten construir un personaje. Al registrarlos a través de los espejos se puede apreciar qué es lo que cada artista ve de sí mismo antes y después de una función”.

Luis Machín y su personaje en "El mar de noche", con dirección de Guillermo Cacace Carlos Furman - CTBA

La Fotogalería del San Martín lleva el nombre de Sara Facio, pionera del arte de la luz que falleció días atrás, a los 92 años. “Es un gran honor y un sueño para cualquier fotógrafo poder exhibir su trabajo en un espacio tan emblemático y con tanta historia como la Fotogalería del San Martín -dice Romani-. Sara Facio es una de las fotógrafas argentinas que más admiro, con lo cual esto tiene un significado extra para mí”. El director actual del espacio es el fotógrafo Claudio Larrea.

Monina Bonelli, en "Blanca", dirigida por Cintia Miraglia, retratada por Romani y un visitante de la muestra; a la derecha, Pablo Fusco en "Enobarbo", con dirección de Osqui Guzmán Carlos Furman - CTBA

“Las fotografías de Germán Romani revelan ese antes y después de escena y exhiben el momento íntimo, solitario, de las actrices y los actores, luego del torbellino que implica estar en escena”, escribió en el texto de sala el director y actor Rubén Szuchmacher.

"A través del espejo", cita obligada para los amantes del teatro y la fotografía; a la derecha, Roberto Pelloni en "El Brote", dirigida por Emiliano Dionisi Carlos Furman - CTBA

“Mi primer maestro fue mi viejo, quien, a mis diez años, me regaló mi primera cámara y me enseñó los primeros pasos en fotografía -dice Romani-. Posteriormente, Ataúlfo Pérez Aznar y Eduardo Gil fueron los dos fotógrafos argentinos de los que más me he nutrido. No hablo solo de lo técnico, sino también de aprender a mirar, a tener criterio, a observar fotografías de otros maestros y entrenar la mirada. Concebir la foto como un testimonio propio”. En el plano internacional, sus dos grandes referentes son Irving Penn y Richard Avedon; “maestros del retrato psicológico”, los describe.

El fotógrafo y diseñador gráfico Germán Romani Germán Romani

Para Romani, que trabajó en Elle y Harper’s Bazaar de Argentina y actualmente es director de arte en L’Officiel Argentina y Forbes Uruguay, en la Argentina hay muchos fotógrafos talentosos y un público ávido de conocer sus trabajos. “Solo se necesita fortalecer el circuito de salas de exposición para que la gente pueda volver a ver las fotografías en su medio natural, el papel”, sostiene.

Visitantes de la fotogalería ante los retratos de Arturo Bonín en "Un instante sin Dios", dirigida por Daniel Dalmaroni, y Rafael Bruza en "Terrenal", con dirección de Mauricio Kartun Carlos Furman - CTBA

Para agendar

A través del espejo, fotos de Germán Romani, se puede visitar de martes a domingo de 14 a 20 en la Fotogalería y los balcones del hall del Teatro San Martín (avenida Corrientes 1530), hasta el 7 de julio. Luego, hasta finales de agosto, la muestra se podrá ver en los balcones del entrepiso del hall del teatro.