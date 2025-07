De Mirtha Legrand a Marta Minujín y Charly García: una reunión de artistas, escritores, músicos y actores

La reunión es inusual: están allí Mirtha Legrand, Susana Giménez, Charly García, Jorge Luis Borges, Andrés Calamaro, Marta Minujín, María Elena Walsh. Los más de doscientos retratos de artistas visuales, escritores, músicos y actores realizados por casi una veintena de fotógrafos exhibidos en una sala del Palacio Libertad conforman un grupo heterogéneo muy reconocible para el público argentino, que se detiene ante cada imagen con la sensación de estar visitando una casa familiar.

El espejo en la colmena fue el título elegido por el curador Francisco Medail, como una metáfora del reflejo de este “universo de trabajadores del arte”. Con un montaje del piso al techo, que evoca la manera en que se presentaban las colecciones en el siglo XIX, propone pensar la fotografía como “punto de encuentro entre distintos escenarios y sujetos e influencia ineludible en la gestación y desarrollo del campo del arte local”, desde los años treinta hasta hoy.

Jorge Luis Borges, Charly García, Andrés Calamaro y Alfredo Alcón, entre los más de doscientos retratados Gentileza Palacio Libertad

“Si el estudio ofició como espacio de sociabilidad, el retrato permitió dotar de semblante a quienes estaban detrás de aquellas prácticas –explica-. Más aún: con el desarrollo de las distintas disciplinas artísticas y la posterior segmentación de cada circuito, es todavía el fotógrafo el único artista capaz de cohesionar bajo una misma práctica a pintores, actrices, poetas y cantantes”.

Marcia Schvartz por Eduardo Grossman en 1986 Gentileza Palacio Libertad

Entre quienes se destacan en lograr esa cohesión de disciplinas se destaca Alejandra López, representada en la muestra con retratos de Alejandro Urdapilleta, Elena Roger, La Chola Poblete y varios escritores entre los cuales se cuentan Rodolfo Fogwill, César Aira, Alberto Laiseca, Alan Pauls, Mariana Enríquez y Samanta Schweblin. “Hacer fotos para libros es algo que me importa y me gusta mucho, me parece un gran destino que las imágenes terminen en un libro”, observa la fotógrafa.

La Chola Poblete por Alejandra López en 2023 Gentileza Palacio Libertad

En el caso de una artista como Poblete, la imagen que hizo para la revista L’Officiel es más osada: la fotografió con el torso desnudo, semicubierto con papas. “Ella trabaja mucho a partir de la papa y su significado en la historia de América Latina –explica-. Es muy lindo cuando el retratado es muy consciente de que está participando de un hecho artístico y colabora en la construcción”.

Susana Giménez por Foto Estudio Luisita, en 1972 Gentileza Palacio Libertad

Algo similar ocurrió con el actor Urdapilleta, que aceptó fotografiarse para la revista Viva con un elegante traje de lino color crudo, con aros y maquillado como una de las mujeres enloquecidas que solía interpretar. “Siempre me interesa en el mundo de los actores esta cuestión del proceso, de estar a mitad de camino en la transformación física –agrega López-. Para mí es importante que el resultado que busquemos en la foto sea compartido, siento que el éxito de un retrato depende tanto del fotógrafo como del fotografiado, por lo menos en mi manera de trabajar”.

Guillermo Roux por Kenny Lemes en 2016 Gentileza Palacio Libertad

Eso se percibe también en el legado de Kenny Lemes, fallecido meses atrás, y presente en la exposición con retratos de varios artistas como Delia Cancela, Guillermo Roux, Juan José Cambre y Chachio & Giannone. O en el de Foto Estudio Luisita, con memorables poses de divas como Moria Casán y Susana Giménez en los comienzos de sus carreras. También en el gesto dramático de Alfredo Alcón, retratado en su juventud por Ricardo Sanguinetti.

Marta Minujín por Sameer Makarius, circa 1960 Gentileza Palacio Libertad

Están también Mirtha Legrand, retratada por Annemarie Heinrich en su estudio en 1948 mientras promocionaba la película Pasaporte a Río, y Marta Minujín en 1960, que mira a la cámara de forma provocativa mientras sostiene un cigarrillo. “Sólo me acuerdo de que no me gustaba posar”, dijo a LA NACION la artista más popular de la Argentina.

Julio Cortázar por Sara Facio, en 1967 Gentileza Palacio Libertad

También el cigarrillo es protagonista en una de las fotografías más famosas de la Argentina, que llegó a reproducirse en murales callejeros: la de Julio Cortázar que Sara Facio tomó en París en 1967. Otro retrato muy icónico es el que Alberto Goldenstein hizo de Jorge Gumier Maier en 1993, en el que su cara se oculta detrás de unas fotos que estaba mirando. “Como era miope, para mirar de cerca se tenía que sacar o subir los lentes –explica el autor-. Fue muy gracioso porque cuando le mostré el retrato que yo había elegido, volvió a repetir el gesto. Ahí me convencí de que realmente ése era el retrato”.

Jorge Gumier Maier por Alberto Goldenstein en 1993 Gentileza Palacio Libertad

Para agendar:

El espejo en la colmena en Palacio Libertad (Sarmiento 151), hasta el 21 de diciembre con entrada gratis.