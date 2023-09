escuchar

El auge de la inteligencia artificial es uno de los puntos clave de la huelga que paralizó Hollywood: tanto actores como guionistas temen ser reemplazados por las nuevas tecnologías. El actor británico Stephen Fry, está viviendo la amenaza en carne propia: este lunes aseguró que una IA tomó su voz sin su permiso de los audiolibros de Harry Potter en los que participó para narrar un documental.

“Soy un orgulloso miembro del sindicato de actores SAG-AFTRA. Como saben, llevamos tres meses en huelga. Y uno de los temas candentes es la IA”, dijo durante su intervención en el festival CogX de Londres. Fry reprodujo un fragmento del documental histórico narrado supuestamente por él. “Utilizaron mi lectura de los siete volúmenes de los libros de Harry Potter, y a partir de ese conjunto de datos se creó una IA de mi voz, que hizo esa nueva narración. Lo que escucharon no es el resultado de un mashup; es de una voz artificial flexible, en la que las palabras se modulan para ajustarse al significado de cada frase. Todo sucedió sin mi conocimiento ni mi permiso. Al enterarme, se lo envié a mis agentes a ambos lados del Atlántico y se pusieron furiosos: no tenían ni idea de que algo así fuera posible”.

Una escena de la exitosa saga Harry Potter (MPA-STILLS/CORDON PRESS)

Fry, que actuó en las películas V de venganza, Gosford Park y Guía del autoestopista galáctico, advirtió sobre futuras degeneraciones en el uso de la inteligencia artificial: “Por el momento son sólo audios, pero no debe faltar mucho para que los deepfake sean igual de convincentes. Podrían hacerme leer cualquier cosa, desde una llamada a asaltar el parlamento hasta pornografía. Y todo sin mi conocimiento ni mi permiso”.

También comparó el avance de los software con el inicio de los autos: “El primer modelo era impresionante pero todavía no era el producto terminado. La tecnología no es un sustantivo sino un verbo: está en constante movimiento. Lo que vemos hoy no es lo que será. La inteligencia artificial avanzará a un ritmo más acelerado del que conocemos. En algo podemos estar de acuerdo: es un momento bizarro para estar vivos”.

