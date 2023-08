escuchar

Ginny Weasley es uno de los personajes más importantes de la saga de Harry Potter. La pelirroja no solo es la hermana de Ron, el mejor amigo del mago, sino que también se termina convirtiendo en su esposa. Para Bonnie Wright, la actriz que interpretó dicho papel en las películas, a su personaje le faltó desarrollo. Su desilusión, por el poco tiempo que apareció en los largometrajes en comparación con su trascendencia en los libros, fue muy grande.

“No había espacio para muchos cambios en esos guiones”, dijo Wright, que ahora tiene 32 años, en el último episodio del podcast Inside of You with Michael Rosenbaum. “Había un millón de ejecutivos revisándolo todo”, añadió sobre el papel que obtuvo siendo tan solo una niña de ocho años.

“ En ese momento creo que lo que me pasó es que en cierto modo sentí mucha ansiedad, algo que ahora lo veo con otros ojos y no me lo tomo muy a pecho, pero siendo chica pensaba: ‘Voy a ser mal vista por cómo retrato a este personaje’. Ahora me doy cuenta de que en realidad no me dieron la oportunidad de interpretarlo bien ”, continuó. “ Realmente no fue mi culpa, por decirlo de alguna manera ”, expresó tajante.

Los libros, que tienen entre 200 y 600 páginas según el tomo, permitían un desarrollo más exhaustivo de los personajes que lo que se vio en la pantalla grande. Allí, Ginny, la menor de los siete hermanos Weasley, va creciendo en popularidad y carácter, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de la historia.

“ Cuando los fans comparten conmigo esa decepción, por el poco tiempo que Ginny aparece en pantalla, me dicen: ‘Sabemos que no era por vos, porque queríamos más de ti’. Lo mismo ocurre con otros personaje s”, añadió Wright. “Ojalá hubieran podido hacer películas de cinco horas, pero probablemente eso habría implicado dos años de rodaje para cada una”, reflexionó.

La actriz reconoció que Ginny -a quien interpretó en las ocho películas rodadas entre 2001 y 2011- puede haberse visto afectada por el hecho de que “muchas de las escenas de cada personaje se redujeron del libro a la película. Así que realmente no tenía tanto que mostrar en ellas”, dijo. “A veces fue un poco decepcionante, porque había partes del personaje que no llegaban a aparecer porque no había escenas para hacerlo, así que eso me hacía sentir un poco ansiosa o simplemente frustrada”.

A pesar de sus deseos sobre lo que podría haber sido Ginny en las películas de Harry Potter, en junio de 2021, Wright le dijo a la revista People que todavía se maravilla por las clases de actuación y cine que recibió gracias a la oportunidad de crecer en los sets del mundo mágico de Potter.

“Tuve la oportunidad de adentrarme en el mundo del cine”, afirmó por aquel entonces. “Me interesaba mucho no solo el papel de actor, sino también todas las cosas increíbles que hacen que las películas sean lo que son. Estaba tan expuesta a los detalles, a la artesanía que para la calidad del trabajo fue realmente lo que me preparó para lo que hago hoy”.

“Ese trabajo me hizo saber que las cosas se pueden hacer muy bien, que hay que esforzarse por conseguirlo y trabajar muy duro”, añadió Wright. “Cuando ves todas estas cosas y diseños, todos los que hacían la escenografía y el diseño de producción, eran profesionales brillantes en lo que hacían y yo les tenía mucho respeto y admiración”.

Hoy, la actriz británica se prepara para comenzar otro capítulo en su vida, más allá de lo profesional. Wright y su marido, Andrew Lococo, están esperando su primer hijo en común. La pareja reveló la noticia en Instagram en abril, compartiendo una foto de ellos en medio de un paisaje pintoresco y con la creciente panza a la vista. “¡Vamos a tener un bebé! Estamos muy emocionados de compartir esta hermosa noticia con todos”, escribió. “Qué viaje tan salvaje y humilde es el embarazo, transformarse para dejar espacio a una nueva vida”, culminó feliz por lo que viene.

