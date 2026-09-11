La idea del actor, director y guionista Iván Grondona podía ser original, más allá del tono que, incluso para la época, sonaba solemne y acartonado. El país que no miramos era un microprograma de televisión que se emitió entre los años 1983 y 1990 en los canales 13 y 7 (en aquel entonces, ATC). Tenía un contenido cultural/turístico y ponía el ojo (y la cámara) en ciudades, pueblos, monumentos y otros tópicos que pasaban desapercibidos para gran parte de los argentinos.

No son los únicos temas que pasan sin pena ni gloria por la agenda cotidiana. Hay muchos otros, y, por cierto, más importantes. Esta semana se conocieron los resultados de la encuesta PISA. El nivel de los estudiantes argentinos en matemáticas, ciencias y lectura está entre los más bajos de la lista de 91 países y no para de caer. La encuesta se hace cada tres años. En cada publicación, el debate se instala en el país a distintos niveles. Rápidamente se extingue. Y seguimos.

El crecimiento de la morosidad entre las familias trajo a la luz otra vez las “cuevas” de prestamistas barriales, que si no pagás te amenazan de la peor manera y de las peores cosas, con riesgo de vida. Existen desde siempre. Sin que se los detenga. Y seguimos.