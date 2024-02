Escuchar

“Eso no va a pasar más”, aseguró contundente a LA NACION Maximiliano Tomas, flamante director del Centro Cultural Recoleta, en referencia a una escena que ya se había vuelto habitual en los últimos años: la de adolescentes bailando hip hop en cualquier sala del histórico edificio, que supo ocupar un lugar clave en la escena artística porteña. Y cuya programación cambió de manera radical desde 2015, para centrarse en los más jóvenes.

A partir de ahora no perderán su lugar, aclaró el funcionario, sino que la danza ocupará el patio que usan actualmente y dos salas del primer piso. Su gestión procurará recuperar una “lógica de recorrida”, explicó, y un orden en esta institución pública y gratuita, además del foco en las artes visuales. “La palabra clave es desegmentar –explicó minutos antes de presentar a la prensa los cambios que comenzarán a verse desde el próximo 19 de marzo-. Tenía un perfil muy juvenil y queremos que esas comunidades sigan estando, pero también que vuelvan todos los que se fueron. Que convivan todas las clases etarias”.

La danza no perderá su lugar: mantendrá dos salas del primer piso y un patio al aire libre Fabian Marelli

“Muchos hemos transitado por acá gran parte de nuestra etapa formativa”, recordó Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad, durante la reunión con periodistas realizada hoy el Patio de los Tilos. “No hace falta hablar mucho del Recoleta”, agregó sobre el centro cultural que cumplirá 45 años el año próximo, alojado en uno de los edificios más antiguos que se conservan en Buenos Aires.

Maximiliano Tomas y Gabriela Ricardes, durante la conferencia de prensa que ofrecieron en el Recoleta Fabian Marelli

Remodelado por los arquitectos y artistas Clorindo Testa, Jacques Bedel y Luis Benedit, se convirtió en un espacio clave de convivencia entre un público muy diverso y creadores de distintas disciplinas, emergentes y consagrados. “Ése es el espíritu que queremos recuperar –explicó Ricardes-. Que no esté destinado a un sector específico, a algún target, sino que todos puedan encontrarse. Porque la ciudadanía se crea compartiendo con aquel que es diferente a mí”.

Una de las salas se destinará a honrar la historia del Recoleta Fabian Marelli

Para no dejar dudas sobre la voluntad de que el icónico lugar recupere su esencia, una de las primeras medidas será restaurar la fachada de este Monumento Histórico Nacional, que se volverá a pintar con el tono bordó que tenía en 1980. En 2019 comenzó a ser intervenida con colores estridentes y diseños pop, que sintonizaban con el nuevo perfil del público. “Lo que hicieron es un mamarracho, una afrenta; es un centro cultural, no una bailanta”, declaró indignado Bedel desde el primer momento, cuando el tema desató una polémica entre los vecinos. “Que las artes visuales estén detrás del hip hop es algo que me da náuseas”, confesó entonces el arquitecto.

Tomas con Javier Villa y Carla Barbero, nuevos curadores de artes visuales del Recoleta Fabian Marelli

Otro de los gestos destinados a honrar la tradición será destinar una sala a la historia del lugar y a los artistas que dejaron allí su huella. El primero será el fallecido León Ferrari, representado con dos obras, ya que su muestra de 2004 marcó un hito en su carrera. Declarada “blasfema” por el entonces cardenal Jorge Bergoglio, devenido Papa Francisco, fue suspendida por algunos días y visitada luego por más de 70.000 personas. Tres años más tarde, a los 86, el artista sería reconocido en la Bienal de Venecia con el prestigioso León de Oro.

Hombres trabajando en el acondicionamiento de las salas dedicadas a artes visuales Fabian Marelli

Muchos fueron los momentos memorables durante casi medio siglo. Desde el lanzamiento de la Bienal de Arte Joven en 1989 y la provocadora instalación Altas esferas de Liliana Maresca en 1993, con fotografías del cuerpo desnudo de la artista sobre retratos de políticos y dictadores, hasta el debut del grupo De la Guarda con el espectáculo Villa-Villa en 1995, que legó la sala del mismo nombre, o la muestra de Yoko Ono tres años después.

Liliana Maresca retratada por Marcos López para Altas Esferas, instalación presentada en el Recoleta en 1993 Gentileza CCK

Sin embargo, esas raíces profundas en la vida cultural porteña no impedirán que la programación continúe conectada con el presente y abierta al futuro: el 19 de marzo se presentará el nuevo espacio ganado por el dibujo, intervenido por la grafitera Pum Pum, inaugurarán una muestra dedicada a editoriales independientes en la nueva “Sala Abierta” y otras dedicadas a cuatro artistas contemporáneos: El Pelele –en una sala ahora destinada a obras de grandes dimensiones-, Jazmin Berakha, Bruno Gruppalli y la cordobesa Victoria Liguori.

Pabo Gianera estará a cargo de las áreas de música y letras Fabian Marelli

“Queremos que artistas de distintas provincias tengan acceso a exhibir en la capital”, señaló a LA NACION Javier Villa, a cargo de la curaduría de artes visuales junto con Carla Barbero, como parte de un equipo que sigue incluyendo a Verónica Otero en contenidos y producción. “También nos interesa sumar propuestas de curadores invitados –agregó- y recuperar esa mística que tenía el Recoleta como lugar de encuentro. En otra época venías a ver una película Agnès Varda y te quedabas hasta la noche, porque es gratis y está abierto hasta las 22″.

El dibujo ganará espacio, con una sala más grande y actividades para los más chicos Fabian Marelli

De hecho, en el mes de la mujer, la programación de cine curada por Leonardo D’Esposito estará protagonizada por pioneras como la directora francesa. También se impulsará un ciclo de conciertos diseñado por Laura Morgado, con “madres, hijas y hermanas” que tocarán juntas en la Capilla. Este espacio alojará además en el futuro conciertos de cámara, mientras que la sala Villa Villa “se puede usar para otras cosas, como el arte sonoro y las conferencias performáticas”, anticipó Pablo Gianera, experto a cargo de las áreas de música y letras. En artes escénicas, según pudo saber LA NACION, “se viene una sorpresa en el primer semestre del año, que no se puede anticipar”.

La danza conservará también un patio al aire libre Fabian Marelli

Mientras un grupo de hombres trabaja contrarreloj para acondicionar las salas para las nuevas muestras, la gran incógnita es qué presentará en la sala Cronopios el equipo curatorial que cosechó amplia experiencia en el museo Moderno. Habrá que esperar hasta el año próximo, ya que a la muestra actual de Renata Schussheim –que cierra este domingo- seguirá en abril otra colectiva e interdisciplinaria ya programada, curada por Daniel Fischer. El cierre del año en esta sala que fue consagratoria en la carrera de muchos artistas estará dedicado al escritor que inspiró su nombre, Julio Cortázar, a cuatro décadas de su muerte. Otro homenaje a un maestro, destinado a “honrar la memoria”.