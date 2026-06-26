El rey David

“Han pasado muchas cosas desde que nací. Me pasó de todo, pero nunca me imaginé que a los 74 iba a llenar estadios”. David Lebón estaba realmente incrédulo y emocionado. Unas 15.000 personas colmaron el Movistar Arena en el primer encuentro del regreso de Serú Girán a la ruta. Debe aclararse: en realidad, en esta vuelta están dos de los cuatro pilares (el otro es Pedro Aznar) de la histórica banda de Charly (¿cómo qué Charly? Está bien, García, por si hubiera algún desprevenido).

Baterista en Color Humano, bajista de Pescado Rabioso, guitarrista de varias bandas hasta su consagración con Serú y varios proyectos solistas en su haber. La trayectoria (y los tropiezos, por qué no) no le hicieron perder sensibilidad.

Como parte de la promoción de la larga lista de conciertos, Lebón y Aznar estuvieron pocos días antes del primero en el programa de Mario Pergolini. En un momento, el conductor los invita a ver un video en el que Luis Alberto Spinetta contesta a un cronista: “Para mí, el más grande conjunto que hubo acá fue Serú, fue importantísimo y el que más me gustó a mí”, asegura el Flaco, con esa firmeza que usaba para enfatizar. David no pudo contener las lágrimas por su amigo.