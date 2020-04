El traductor del polémico libro de Woody Allen es un escritor argentino

Eduardo Hojman

Después de varias idas y vueltas, se confirmó que la editorial española Alianza, que integra el grupo francés Hachette Livre, publicará en mayo A propósito de nada , la autobiografía del director cinematográfico y escritor Woody Allen. En Estados Unidos, pese a que el sello Grand Central Publishing había pagado una elevada suma de dinero por los derechos del libro del autor de Sin plumas , una explosiva crítica del periodista Ronan Farrow, hijo de Allen y Mia Farrow así como también autor de esa editorial estadounidense, hizo que los directivos dieran marcha atrás. Un sello más pequeño, Arcade, aprovechó la ocasión y publicó la autobiografía , titulada Apropos of Nothing , con la característica tipografía de los créditos de los films de Allen en la portada.

Si bien el director negó en varias ocasiones haber abusado de Dylan Farrow, hija de la actriz Mia Farrow, la denunciante testificó que el hecho ocurrió en 1992, cuando era una niña de siete años. En su autobiografía, Allen dedica decenas de páginas al turbulento affaire con el clan Farrow y al movimiento feminista #MeToo . "He trabajado con cientos de actrices y ninguna de ellas se ha quejado de mí. Ni una sola queja. He contratado a mujeres por años y siempre les he pagado igual que a los hombres", alegó. El juez y el fiscal de la causa, que nunca llegó a juicio, también son retratados con mordacidad por Allen.

En mayo, se lanza la versión española

En estos días, trascendió que el traductor de la autobiografía del cineasta neoyorquino es el editor, traductor, periodista y escritor argentino Eduardo Hojman, residente en Barcelona desde 2002. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, trabajó como editor de ficción extranjera en la sede local de Emecé, donde creó la recodada colección Narradores Actuales, que dio a conocer en los años 1990 títulos de Hunter S. Thompson, Siri Hustvedt , Martin Amis, Colm Tóibín, Ethan Canin y Lorrie Moore , entre muchos otros autores hoy consagrados. A propósito de nada. Autobiografía se lanzará a mediados de mayo en España. En la Argentina, el libro físico llegará a inicios de verano, aunque estará disponible el ebook para fans (y detractores) del artista oriundo de Brooklyn.

Autobiografia de Woody Allen

"Debido a la situación de confinamiento en la que nos encontramos, es prematuro hacer conjeturas sobre la presentación, pero lo que es seguro es que saldremos a la venta el 21 de mayo con las dos ediciones a la vez [ebook y papel] para apoyar a las librerías en la venta del libro físico, ya que en estos momentos más que nunca debemos pensar en ellas", reveló José Montfort Sabater, jefe de prensa del grupo editorial.

Una vez instalado en Barcelona, Hojman se desempeñó por varios años como director editorial en Urano y en Lince/Malpaso; colaboró, además, en medios gráficos de la Argentina, España, Chile, Uruguay y Estados Unidos sobre literatura, cine y música (jazz, en especial). Es también escritor. Sus cuentos fueron seleccionados y premiados en concursos como el de la I Bienal de Arte Joven y el premio Julio Cortázar. Su primera novela, el thriller Muñeca maldita (Librooks), ganó el premio Primum Fictum de Librooks de 2016 y fue elegida como mejor primera novela en castellano en el Festival du Premier Roman de Chambéry. A finales de 2019, terminó de escribir su segunda novela, La escalera de hielo .

Si bien por exigencias del contrato de confidencialidad firmado con Alianza Hojman no pudo anticipar nada acerca del contenido de la autobiografía, las reseñas de medios del hemisferio norte dejan entrever que además de repasar su vida desde la infancia como cinéfilo y escritor precoz, Allen dedica espacio a musas como Diane Keaton, Scarlett Johansson y Emma Stone. Su libro de memorias supera las cuatrocientas páginas.

Entre sus traducciones del inglés al español, más de sesenta, se destacan títulos de Alberto Manguel ( Una historia de la lectura e Historia natural de la curiosidad ), Saul Bellow ( La verdadera ), Colm Tóibín ( Crónica de la noche ) y John M. Coetzee ( Mecanismos internos ). A esa lista se agregará en mayo la autobiografía del director de Hannah y sus hermanas , Annie Hall , Crímenes y pecados y otros clásicos de la cinematografía mundial.