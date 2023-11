escuchar

Mujeres en actitud de veneración adornan las paredes. Y una mujer real acuclillada al pie de los tres cuadros reza en el templo budista Jogyesa, en Corea del Sur. Todos los años el país se paraliza cuando se celebra el Suneung, el examen de ingreso a la universidad más exigente del mundo. Ese día ni siquiera vuelan los aviones para evitar que durante las 8 horas que dura esta evaluación crucial para la cual los alumnos se preparan durante 10 años no haya nada que los pueda distraer. Ingresar en la universidad en ese país no solo implica la posibilidad o no de estudiar, sino que además es determinante del estatus social para el resto de la vida. Por eso, los fervientes ruegos de esta mujer que es probable que tenga un hijo o una hija rindiendo el examen en ese momento. Elocuente y elogiable postura de lo que implica la educación para esa sociedad. Nada mal nos vendría que la adoptáramos para la nuestra.

Temas La historia detrás de la foto