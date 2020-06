Yo Elton John

Desde la logística hasta el uso del tiempo, este período con cuarentena obligatoria se convierte en un verdadero desafío. LA NACION continúa con una serie de recomendaciones de autor que buscan ayudar a que, además de una medida de responsabilidad y cuidado para todos, el tiempo en casa, por el coronavirus en la Argentina , sea también una oportunidad de disfrutar en familia de lo mejor del arte y el entretenimiento. Para ver, escuchar y probar.

LECTURAS Por Daniel Gigena

Yo, Elton John

"Lo mejor del rock and roll es que alguien como yo puede convertirse en una estrella", escribe un modesto Elton John en su autobiografía. Leyenda viviente de la música contemporánea, Reginald Dwight (su nombre verdadero) compone un retrato con sinceridad y emoción, rasgos atribuibles a sus inolvidables canciones. Del chico tímido que soñaba con ser un ídolo pop (y al que su madre le compraba un disco por semana) al performer extravagante de los shows de la década de 1970, y del trabajo con el letrista Bernie Taupin ("mi otro yo") a su activa campaña contra el sida en los años 80, sir Elton John se volvió también un ícono de la comunidad LGBTQ+. Este domingo, cuando se celebra el Día Internacional del Orgullo, hay que subir el volumen con el artista británico: "Singing, I'm gonna love me again". Reservoir Books.

UNA SERIE Por Dolores Graña

Marcella , tres temporadas en Netflix

Hay grandes actuaciones y hay actuaciones imprescindibles: esas que en su desmesura, en su capacidad de llevarnos de la mano en un paseo por lo más extremo de la experiencia humana, hacen posible -verosímil, creíble, verdadera- una historia que de otro modo sería objeto de ridículo y pasto de memes. La santa patrona del rubro es Eva Green, pero Anna Friel hace méritos para cerrar esa distancia dramática con las tres temporadas de este absorbente policial sobre la sagaz detective del título, capaz de atrapar al asesino a pesar de que sus blackouts - producto de un inconsciente que se rebela contra un trauma que tiene todo que ver con el crimen que investiga- son su principal antagonista. En la tercera temporada, recién estrenada, la escisión interna de su antiheroína adquiere ribetes ontológicos y Friel, tan magnética como inolvidable, salta por sobre las inconsistencias y agujeros del guion como si fueran meros charcos de agua.

MÚSICA CLÁSICA Por Pablo Gianera

Un Bach de antología

La pianista Angela Hewitt

Es probable que la canadiense Angela Hewitt sea, aparte de András Schiff, la mayor ejecutante de nuestro tiempo de la música para teclado de Bach. Algo le debe a otro bachiano, su compatriota Glenn Gould, pero Hewitt se corta sola. En febrero, su piano Fazioli de cuatro pedales se destrozó en un accidente. No sabemos con qué instrumento tocará hoy en el Wigmore Hall, pero sí que su Bach ( Toccata en do menor, Suite inglesa n°6, Suite francesa n°5, Fantasía cromática y Fuga en re menor ) volverá a ser antológico.

DANZA Por Constanza Bertolini

Competencia de baile: que gane el mejor

El bailarín Facundo Luqui, uno de los impulsores de @stayhomedancecompetition Crédito: Gentileza/Máximo Parpagnoli

Los certámenes de baile apasionan a multitudes. Pensemos sino en esos televidentes que siguen el derrotero de una pareja durante meses. ¿Por qué no acompañar, entonces, a los participantes de todo el mundo y cualquier edad que se suman para contagiar energía en la Stay Home Dance Competition esta cuarentena? El concurso de danza online es iniciativa de un bailarín del Teatro Colón, Facundo Luqui, con dos amigos que bailan en Estados Unidos (Nicolás Moreno y Manuela Lavalle). Tiene jurado internacional () , premios de todo tipo (también en efectivo) y cada semana hacen clases y nuevos desafíos. Para jugar al cazatalentos y dar like: hoy es el último día. Instagram: @stayhomedancecompetition

ARTE EN CASA Por Celina Chatruc

Inauguración virtual en La Boca

Fachada de la nueva Fundación Andreani, vecina de Caminito

Con una "fiesta virtual" en YouTube, que incluyó música italiana y champagne, quedó inaugurado el edificio de Fundación Andreani, diseñado por Clorindo Testa en La Boca. En la misma vereda que Fundación Proa y a pasos de Caminito se alojan dos muestras, que se podrán visitar desde la semana próxima en la web de la Fundación : Coleccionar un mundo , de Gian Paolo Minelli, y Deep Unlearning. Ejercicio de desaprendizaje , de Mariano Sardón y Mariano Sigman. La programación online se completará en julio con un ciclo que permitirá acompañar el proceso creativo de cinco artistas que están trabajando en sus casas, y otros dedicados a la danza y a entrevistas con pensadores.

TECNOLOGÍA Por Ariel Torres

Todo a la vista

Historia visual de la Formula 1

Tableau Public, una empresa del grupo Salesforce, tiene una monumental cantidad de infografías y visualizaciones de datos de toda clase, desde los relacionados con la actual pandemia hasta el número de astronautas por país, los jugadores mejor valuados de la NBA o si realmente Los Simpsons pueden predecir el futuro. Una de nuestras favoritas, por el desarrollo y la dimensión del trabajo, es la que representa la historia de la Fórmula 1, pero hay muchas más. Para pasarse horas y, en muchos casos, abrir los ojos.

UN LIBRO PARA CHICOS Por Natalia Blanc

Bajomundo , de Jane Price

Un libro álbum que es como un viaje al centro de la tierra

"Explora el mundo secreto bajo tus pies", dice el subtítulo de este álbum ilustrado por James Gulliver Hancock. Es una invitación muy tentadora: a través de imágenes a toda página del estilo de las infografías de los diarios, el libro ofrece datos súper interesantes sobre todo lo que sucede bajo tierra. Las capas de la corteza terrestre, un viaje al centro de la Tierra, el interior de un volcán, de cavernas y de cuevas, los escondites subterráneos de algunos animales y hasta las tumbas de los faraones egipcios: todo lo que no se ve (y algunas sorpresas interesantes) aparece en este libro original recomendado para curiosos y exploradores. Para aprender jugando. Edita Océano Travesía.

UNA RECETA Por Juliana López May

Zanahorias con comino y menta

La receta de una porción para cuatro

¿Qué lleva? 1 kg de zanahorias, 4 cdas. de miel, 2 cdas. de semillas de comino, sal y pimienta, 50 ml de aceite de oliva, hojas de menta, ralladura de 1 limón.

¿Cómo se hacen? Lavar las zanahorias y dejarlas con la cáscara si son orgánicas y baby. De lo contrario, pelarlas y cortarlas a lo largo en dos. Colocar en una placa junto con la miel, las semillas, sal, pimienta y aceite de oliva. Dorar en horno medio hasta que queden crocantes. A último momento agregar las hojas de menta y ralladura de limón. Servir con un mini bol de queso blanco con hierbas.

UN DISCO Por Humphrey Inzillo

Reggae, milonga y power-dub

La portada del disco de Los Umbanda

Pasaron más de 15 años desde que Los Umbanda lanzaron Hibrido! Hibridub! Hibrilove! , su asombroso tercer disco, producido por Matías Méndez, el Chávez. Sin embargo, mantiene una saludable frescura. Un ejercicio de power-dub, que sobre el gran arco del reggae, incorpora sonoridades de diversos ritmos latinoamericanos (de la descarga cubana a la milonga surera) combinados con las tendencias globales de esa época (Tricky, por ejemplo). Una maquinaria de ritmo y melodías (Matu Kupinski, Fede Lopez Conde, Ropi Herraz, entre otros) puesta al servicio de la voz de Gaspar Ortíz Maldonado, con temas emblemáticos como celebraciones lisérgicas ("Mambología") y homenajes a los pueblos ancestrales ("Amunche"). Disponible en Spotify.