Con un jurado de notables, es el turno de las Humanidades en los Premios Konex

Este año, en la 47ª edición de los Premios Konex es el turno de las disciplinas académicas en las que nada de lo humano resulta ajeno. El doctor Luis Ovsejevich, presidente de la Fundación Konex, dio a conocer el Gran Jurado de los Premios Konex 2026 de Humanidades en veintiuna ramas. Está presidido por la jurista y profesora Aída Kemelmajer de Carlucci, con el historiador y académico Pablo Gerchunoff como secretario general y el historiador y escritor José Emilio Burucúa como invitado especial. Kemelmajer de Carlucci y Burucúa recibieron el Konex de Brillante en 2016, y Gerchunoff, ese mismo año, la estatuilla de Platino en la categoría Desarrollo Económico.

El Gran Jurado premiará a las cien personalidades más destacadas de las Humanidades en la Argentina durante la última década (2016-2025) que, a su vez, conformarán quintentos en las siguientes disciplinas: Filosofía, Lógica y Filosofía de la Ciencia, Ética y Bioética, Estética, Ciencias Antropológicas, Educación, Psicología, Psicoanálisis, Historia Política, Cultural e Intelectual, Historia Económica y Social, Sociología, Ciencias Políticas, Filosofía del Derecho, Derecho Civil, Comercial e Internacional Privado, Derecho Constitucional e Internacional Público, Derecho Administrativo, Tributario y del Trabajo, Derecho Penal y Procesal, Macroeconomía, Microeconomía, Econometría y Métodos Cuantitativos y Estudios de Género (en 2016 la psicóloga y ensayista Eva Giberti, fallecida en 2025, obtuvo el Konex de Brillante en esa rama).

Esta es la quinta edición de los Premios Konex de Humanidades. Con anterioridad, merecieron el Brillante -máximo galardón que otorga la Fundación Konex- el escritor e historiador Gregorio Weinberg en 1986, el científico y filósofo Gregorio Klimovsky en 1996, el economista Julio Olivera en 2006, y Kemelmajer de Carlucci y Burucúa en 2016.

El Gran Jurado está integrado por investigadores, académicos, juristas, filósofos y economistas

Completan el Gran Jurado el jurista y profesor Juan Carlos Cassagne, la filósofa e investigadora Diana Cohen Agrest, el abogado y sociólogo Roberto Gargarella, la antropóloga e investigadora Rosana Guber, el psicoanalista y ensayista Luis Hornstein, la filósofa e ingeniera Olimpia Iris Lombardi, la filósofa e investigadora Silvia Magnavacca, el abogado y académico Rafael Mariano Manóvil, el economista y académico Fernando H. Navajas, el economista y profesor Pablo Andrés Neumeyer, el politólogo y sociólogo Vicente Palermo, la investigadora y docente Graciela Riquelme, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y escritor Horacio Rosatti, la investigadora y escritora Sylvia Saítta, la filósofa y activista Maristella Svampa, el historiador e investigador Horacio Tarcus y la médica y psicoanalista Virginia Ungar. Todos fueron reconocidos en ediciones anteriores de este galardón.

“Estoy muy agradecido a cada uno de los veinte integrantes del Gran Jurado de los Premios Konex 2026 por haber aceptado formar parte del mismo y a la vez autoexcluirse a la posibilidad de volver a ser premiados -dice Ovsejecvih a LA NACION-. Todos ellos gozan de un gran prestigio totalmente merecido y garantizan que el resultado a obtener en la selección de este año será excelente. Al final del camino tendremos a otras cien personalidades que se suman a lo más valioso que tiene nuestra sociedad y que venimos reconociendo desde 1980″. Los Premios Konex nacieron ese año con el propósito de “sembrar el porvenir”, al reconocer anualmente a las personalidades e instituciones más valiosas en todas las ramas que componen el espectro cultural de la Argentina, para que el ejemplo de los mejores sirva de factor de emulación a la juventud.

Cada año la Fundación Konex premia una rama diferente del quehacer nacional en ciclos de diez años. De 1980 a 1989 se consideró la trayectoria total de los premiados. De 1990 a 1999 se premió la trayectoria de los últimos diez años; desde el 2000 al 2009 se repite el ciclo y así en forma indefinida.

Primero, el Gran Jurado elegirá a las cinco figuras más destacadas de la década 2016-2025 en cada una de las disciplinas. El martes 8 de septiembre se procederá a la entrega de los Premios Konex-Diplomas al Mérito 2026 a estos “sembradores de futuro” en una ceremonia en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Luego, se elegirá en cada uno de esos quintetos a la personalidad que ostente la trayectoria más significativa; estas figuras recibirán el Konex de Platino. Entre ellas se seleccionará al más destacado, que recibirá el Konex de Brillante.

El Konex de Honor premia a una figura de relieve fallecida en la última década; el Konex Mercosur, a una figura de relieve en la actividad en la región. El Gran Jurado también tiene facultades de otorgar Menciones Especiales a personas e instituciones que, teniendo méritos suficientes para ser premiados por su desempeño.

El acto culminatorio, cuando se entreguen los Premios Konex de Platino, las Menciones Especiales, el Konex de Honor y el Konex de Brillante, tendrá lugar el martes 10 de noviembre en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la UBA.