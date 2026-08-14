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Diana Fernández Irusta
LA NACIONDiana Fernández Irusta
BEN STANSALL - AFP

Hay un eco a Eadweard Muybridge en esta foto, pese a que la imagen de varias atletas durante el Campeonato Europeo de Atletismo poco tenga que ver con las experimentaciones que el fotógrafo británico realizó en el siglo XIX. En sus trabajos de cronofotografía, Muybridge indagó en lo más profundo del movimiento. Allí donde el ojo humano no podía discriminar más que una ráfaga, los dispositivos de Muybridge registraron, instante por instante, lo que ocurría cuando alguien corría, caminaba, bailaba. La consecuencia más popular de esos desarrollos fue el cinematógrafo (y todo lo que vino con él). El legado de los pioneros subyace, pero no condiciona la imagen que vemos aquí. Sin necesidad de demostraciones científicas, el fotógrafo se solaza en capturar ese momento en que los cuerpos en movimiento son puras, efímeras pinceladas.

Por Diana Fernández Irusta
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