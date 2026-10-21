“Es una escritora, no una terrorista”: fuerte apoyo de premios Nobel, filósofos y artistas a Sally Rooney

Hoy, en la prestigiosa revista británica The New Statesman, tres premios Nobel de Literatura, escritores, filósofos y artistas dieron a conocer una breve carta abierta en defensa de la irlandesa Sally Rooney, cuyos libros dejarán de comercializarse en el Reino Unido, según informaron la propia autora y su editorial, Faber. La decisión se debe al apoyo de Rooney al grupo propalestino Palestine Action.

La autora de Gente normal y Conversaciones entre amigos había decidido destinar las regalías por las ventas de sus libros en ese territorio a la agrupación de activistas que la Justicia británica evaluó como “terrorista”. Por ende, sus acciones también podrían ser condenadas como tales, estimaron la escritora y la editorial. Rooney considera que el estado de Israel lleva a cabo un genocidio en Gaza.

Los libros de Sally Rooney dejaron de comercializarse en el Reino Unido @HenMazzig

“Sally Rooney es una escritora, no una terrorista -comienza el comunicado firmado por los premios Nobel de Literatura J.M. Coetzee, Anne Carson y Annie Ernaux-. Sus libros deben estar disponibles para el público. Su retirada de la venta, con base en una legislación antiterrorista mal concebida y draconiana, es un ultraje a los principios básicos de la libertad de expresión y manifestación, tan asumidos como garantizados durante tanto tiempo en este país. Rechazamos categóricamente la censura —ya sea directa o indirecta— e instamos al gobierno a cambiar de rumbo, modificando la legislación que nos ha llevado a este punto de absurdo represivo”.

OPEN LETTER: Sally Rooney is a writer, not a terrorist. Her books must be available to the public. Their withdrawal from sale, on the basis of ill-conceived and draconian anti terror legislation, is an affront to basic principles of free speech and expression so long taken for… pic.twitter.com/QLQel0EC7N — The New Statesman (@NewStatesman) October 21, 2026

Es la primera vez que la flamante Nobel de Literatura asume una posición pública en un conflicto de “alto perfil”. Los dos protagonistas y el director de la exitosa adaptación televisiva de Gente normal (basada en la novela de Rooney) -Paul Mescal, Daisy Edgar-Jones y Lenny Abrahamson- se unieron al grupo de importantes figuras culturales para firmar una carta abierta en defensa de la autora irlandesa.

Irvine Welsh, Paul Mescal, Arundhati Roy y Naomi Klein

Además de los Nobel mencionados, que encabezan el comunicado de apoyo a la escritora, este lleva la firma de reconocidos escritores, artistas y filósofos como Julian Barnes, Slavoj Žižek, Tilda Swinton, Annie Proulx, Zadie Smith, Sally Potter, Naomi Klein, Arundhati Roy, Geroge Saunders, Amitav Ghosh, Kate Nash, Irvine Welsh, Susan Sarandon, Colm Tóibín, Jhumpa Lahiri, Colum McCann y Bella Freud.

En redes sociales, otros escritores y artistas habían apoyado a Rooney.