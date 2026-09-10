“Las máquinas fabrican frases para vivir, y todos repetimos sin nunca descubrir, que la libertad de un hombre no era de metal”, escribió en 1970 el músico Moris. 56 años después, esa canción (‘Escúchame entre el ruido’) resuena con asombrosa actualidad. La recordó el guitarrista Ricardo Mollo, en una charla en una escuela de música en Paraná, al compartir su preocupación sobre el avance de la IA.

Hace unas cuantas décadas, los médicos recibían a sus pacientes fumando un cigarrillo o era normal que las personas fumaran dentro de un avión en un vuelo de varias horas. El tiempo y la evidencia sobre su impacto en fumadores y terceros cambiaron el escenario. Llegaron marcos regulatorios, restricciones y advertencias por sus riesgos.