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LA NACION

Escúchame entre el ruido

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Esteban Lafuente
LA NACIONEsteban Lafuente
El avance de la IA.
El avance de la IA.

“Las máquinas fabrican frases para vivir, y todos repetimos sin nunca descubrir, que la libertad de un hombre no era de metal”, escribió en 1970 el músico Moris. 56 años después, esa canción (‘Escúchame entre el ruido’) resuena con asombrosa actualidad. La recordó el guitarrista Ricardo Mollo, en una charla en una escuela de música en Paraná, al compartir su preocupación sobre el avance de la IA.

Hace unas cuantas décadas, los médicos recibían a sus pacientes fumando un cigarrillo o era normal que las personas fumaran dentro de un avión en un vuelo de varias horas. El tiempo y la evidencia sobre su impacto en fumadores y terceros cambiaron el escenario. Llegaron marcos regulatorios, restricciones y advertencias por sus riesgos.

Disruptivas, y con una velocidad que luce incontenible, las plataformas de IA son parte de la vida cotidiana de muchos, desde la escuela hasta el entretenimiento, desde las noticias hasta los viajes o la cocina. No pensamos demasiado (¿toleramos? ¿desconocemos?) en sus efectos sobre nosotros y los demás. “La máquina triunfó y el hombre se acabó”, escribió Moris, pronosticando un apocalipsis que posiblemente no trascienda a la poesía. Pero, quizás, haya que atender al ruido.

Por Esteban Lafuente
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