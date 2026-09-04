“Calidad, originalidad y consistencia”: el poeta peruano Mario Montalbetti ganó el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso

El poeta y lingüista peruano Mario Montalbetti (Callao, 1953) resultó merecedor del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, que entrega en forma anual la Universidad de Talca a figuras de la literatura iberoamericana. Por segundo año consecutivo, las letras peruanas son premiadas en Chile; en 2025, lo había ganado Carmen Ollé. El ganador recibirá una medalla, un diploma y 50.000 dólares (monto que se entrega con el auspicio del Banco Santander).

“Me siento muy contento y honrado por el premio -dijo Montalbetti a LA NACION-. Estoy casi avergonzado de recibir un premio que no han recibido Elvira Hernández o Carlos Cociña o Diego Maquieira. Casi”.

En la vigesimoquinta edición del galardón creado en 2001 en homenaje a Donoso y destinado a reconocer la trayectoria y excelencia de autores provenientes de España, Portugal y América Latina en los géneros de poesía, narrativa, teatro y ensayo, el premio fue para el autor de El lenguaje es un revólver para dos. Montalbetti es doctor en Lingüística por el Massachusetts Institute of Technology (donde se formó con el estadounidense Noam Chomsky) y docente universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En los últimos años, además de poemarios dio a conocer obras híbridas de ensayo y poesía, como Cajas, Notas para un seminario sobre Foucault y La ceguera del poema.

"Perro negro, 31 poemas", de Mario Montalbetti, acaba de ser lanzado en la Argentina

Su primer poemario, Perro negro, 31 poemas, de 1978, acaba de ser publicado en la Argentina por el sello Caleta Olivia; cuesta $ 25.000. Con Mirko Lauer y Abelardo Oquendo, el escritor fundó la revista cultural Hueso Húmero, espacio de referencia para el pensamiento y la literatura de Perú y América Latina.

Caracteriza su obra la experimentación, la reflexión sobre las posibilidades del lenguaje, la ironía del desencanto y la emoción contenida. Entre sus libros de poesía se encuentran Fin desierto, Llantos elíseos, Cinco segundos de horizonte, Apolo cupisnique, Simio meditando (ante una lata oxidada de aceite de oliva), ¿Por qué es tan difícil leer un poema? y Cabe la forma. Su obra poética reunida, Lejos de mí decirles ($ 59.000), salió en el país en el sello Mansalva. Montalbetti visita con frecuencia la Argentina como invitado a festivales internacionales de poesía.

El jurado de esta edición -presidido por la escritora chilena Diamela Eltit, ganadora del Donoso en 2010- estuvo compuesto por el crítico literario mexicano Christopher Domínguez Michael, el investigador chileno Andrés Ferrada Aguilar, la catedrática española Eva Valero Juan y, por la Argentina, la investigadora y ensayista Florencia Garramuño.

En el acta se informa que la decisión de premiar a Montalbetti se sustentó en “la calidad, originalidad y consistencia de su obra literaria”. Y se destaca, además, “la contribución de su trayectoria al desarrollo de la literatura contemporánea junto con el reconocimiento nacional e internacional alcanzado por su obra y cómo su producción ha fortalecido el patrimonio literario y cultural iberoamericano”.

En sus 25 años, la distinción ha reconocido a escritores como José Emilio Pacheco, Beatriz Sarlo, Isabel Allende, Ricardo Piglia, Javier Marías, Mario Bellatin, Sergio Ramírez, Juan Villoro, Pedro Lemebel, Raúl Zurita, Cristina Rivera Garza, Samanta Schweblin, Lina Meruane y Mariana Enriquez, entre otros.

Un poema de Mario Montalbetti

Disculpe ¿es aquí la tabaquería?

Nadie dice todo. Nadie dice nada.

Lo deseable es decir poquísimo.

Callar no es más radical.

Callar es como raparse la cabeza:

el pelo vuelve a crecer.

Pero decir poquísimo, decir lo mínimo

que uno puede decir,

eso es lo que nos permite decir algo.