1
7 recomendados de arte y cultura para esta semana
La agenda del 10 al 16 de septiembre en Buenos Aires
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- Leandro Katz en el Bellas Artes. El artista, escritor y cineasta presenta su primera muestra antológica en un museo argentino, hasta el 10 de enero con entrada gratis en Av. Del Libertador 1473. Su película El espejo sobre la luna (1992), inspirada en “El Aleph” de Jorge Borges, se proyectará en Arthaus (Bartolomé Mitre 434) el 19 de septiembre a las 20 y el 27 a las 19.30 (entrada general: $8000).
- Georges Rousse en Arte x Arte. También en diálogo con la literatura Borges, la muestra titulada El espacio infinito reúne más de cuarenta años de trabajo del artista francés. Desde los años ochenta, interviene espacios abandonados con figuras pintadas y construidas que solo se revelan desde un punto de vista: el de la fotografía final. Hasta el 7 de noviembre en Lavalleja 1062, de martes a viernes 14 a 20 y sábados de 15 a 20, con entrada gratis.
- Vestir mundos. Así se titula la exposición que abrirá al público hoy a las 18 con entrada gratis en el Museo Moderno (Av. San Juan 350). Creada a partir del archivo de Fundación IDA, explora el diseño de indumentaria como una práctica capaz de transformar los espacios que habitamos.
- Paisajes de adentro. Hasta el 2 de octubre se presenta en la galería Van Riel (Juncal 790, planta baja) la muestra Paisajes de adentro, de Isabel de Laborde. La exhibición reúne una selección de trabajos realizados por la artista franco-mexicana a lo largo de treinta años: de dibujos a collages de diferentes épocas. Con entrada gratuita, se puede visitar de lunes a viernes de 15 a 20. Los interesados en recorrer la exhibición en otros horarios deben concertar una cita. Informes y contacto: info@galeriavanriel.com.ar.
- Herlitzka & Co en el espacio Monte. Hasta el viernes 11, Herlitzka & Co. y Ricardo Paz presentan un evento “pop up” en el espacio Monte, creado por el artista. Reúne una selección de obras de artistas de la galería con muebles, textiles y objetos criollos antiguos y contemporáneos del acervo de Paz. La muestra tiene carácter solidario: colabora con la protección del bioma y la Reserva El Silencio en las sierras de Sumampa, Santiago del Estero. Visitas: de 11 a 18, en El Salvador 4656.
- Vuelve a escena Poéticas de gravedad. De un cruce de disciplinas tan diversas como la danza, la física de partículas y la astronomía surgió la performance participativa Poéticas de gravedad, que este fin de semana volverá a escena con dos únicas funciones: el sábado 12 a las 20.30 y el domingo 13, a las 19.30 en el Laboratorio de Artes Buenos Aires (Fraga 648). Con dirección coreográfica y general de Edgardo Mercado, la obra realizada junto con un equipo de científicos, artistas y especialistas se define como “una instalación que cruza performance, cosmología y arquitectura somática” y propone “una experiencia inmersiva en la que la gravedad deja de ser una ley abstracta”. Las localidades cuestan $25.000.
- Antes del movimiento. Este sábado, a las 18, habrá una visita guiada por la muestra de Alejandro Carmona y una charla con el artista en la Casa de la Cultura (Av. de Mayo 575). La entrada es gratuita.
LA NACION