Fabián Casas: "Tener que ser original es una mochila pesadísima"

Fabián Casas Fuente: Archivo - Crédito: Matias Aimar

Con el título "Seis propuestas para los próximos millennials", el escritor inaugura hoy el festival Filba; "la literatura producida para el mercado es para los que leen solo en la playa", dice

Hace unos meses, Fabián Casas dictó un taller literario para adolescentes. Al contrario de lo que suele suceder con la mayoría de los adultos, que se fascinan con sus clases de producción de narrativa y de poesía porque cruza los géneros hasta hacer desaparecer las fronteras, la experiencia con los más jóvenes fue un fracaso. "No pude conectar con ellos. Fue un taller de confrontación. Al final les decía que no veía la hora de que terminara", cuenta el escritor. Por eso, a la hora de imaginar un público determinado para la charla inaugural del Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires (Filba), que dará hoy, a las 19, en el Malba, Casas pensó en ese grupo de adolescentes con los que no logró establecer vínculos creativos. "Voy a aprovechar esta oportunidad de hablar en público para decirles a los pibes cosas sobre mis investigaciones poéticas que no les pude terminar de decir".

Con esa audiencia inasequible en mente surgió el título "Seis propuestas para los próximos millennials", en clara referencia a un libro de Italo Calvino que le encanta: Seis propuestas para los próximos milenios. "Son unas conferencias que Calvino escribió para dictar en los Estados Unidos. Me gusta jugar sobre formas hechas de títulos de otros. Tengo un libro para chicos que se llama Rita viaja al cosmos con Mariano, cuyo título salió porque yo estaba escuchando mucho Prietto Viaja al Cosmos con Mariano, que era una banda de rock muy buena, sobre todo en vivo". Publicado en 2009 por el pequeño sello Planta Editora, el único libro infantil de Casas tomó forma a partir de las historias que le contaba a su perra Rita durante un verano en el que vivió solo con la mascota. "Le empecé a contar una historia que terminó siendo la que se cuenta en el libro", recuerda.

En 2015, diez años después de su último libro, Casas (Buenos Aires, 1965) publicó la novela Titanes del coco (Emecé), que está ambientada en una época en la que todavía estaba permitido fumar en las redacciones. Retirado del periodismo, el autor de La supremacía Tolstoi, Ensayos Bonsái, Ocio y Los Lemmings y otros trabajó en diarios en los años noventa. "Fue una experiencia importante para mí -dijo en una entrevista anterior-. Además de una fuente de ingresos, una forma inquietante de mirar la realidad".

Conferencia disruptiva

Esta tarde, Casas abrirá el Filba con una conferencia que promete ser disruptiva, como lo fueron en su momento las ponencias de Juan José Becerra, María Moreno y Martín Kohan, que inauguraron ediciones anteriores. Después de la inteligente y provocadora charla de Catherine Millet del año pasado, en plena etapa de empoderamiento femenino y de debate a raíz de movimientos en contra la violencia de género como el #MeToo a nivel global y #NiUnaMenos a nivel local, Casas se meterá en la cuestión de los límites en la literatura y cuáles son los caminos para lograr emanciparse a través de la poesía. Aunque el acto es solo para invitados, se podrá seguir la conferencia vía streaming en el canal de YouTube del Malba. Vale la pena intentarlo, ya que a partir del título de un ensayo genial de Calvino y de la frustrada experiencia con los alumnos adolescentes con quienes logró empatía cero Casas abordará la ruptura de límites con un combo que puede resultar explosivo.

-Ya que el tema del Filba es el límite, ¿creés que la literatura tiene un límite? ¿Cuál sería?

-Creo que el límite siempre es la idea de originalidad que nos inoculan desde que nacemos. Tener que ser original es una mochila pesadísima que hay que sacarse pronto.

-¿Cómo puede un lector emanciparse a través de la literatura y de la poesía en particular?

-El lector se emancipa cuando comprende que la poesía es un lenguaje que le permite expresar sus deseos y temores en toda su potencia. A través fundamentalmente de la alegría, en sentido "spinoziano". La poesía es un lenguaje duro para una vida dura.

-¿Cuáles son los narradores y los poetas que siempre te acompañan como autor y lector?

-Hay miles de narradores vivos y muertos, pero los que siempre están conmigo son, especialmente, los amigos con los que hice la revista 18 whiskys. Aunque ya no los vea más, siempre los tengo presentes. Cuando leo o escribo algo, me pregunto: "¿Le gustará esto a Laura?", "¿Que diría José, Darío o Daniel de este poeta?".

-¿A quién está dirigida la literatura que se produce hoy?

-La literatura que crece como las matas de pasto en las rendijas de las paredes viejas no está dirigida a nadie en especial y puede llegar a todos. La literatura producida para el mercado está dirigida al público que lee solo en verano, en la playa.

