El verdadero motivo detrás de la decisión de Jim Carrey de alejarse de Hollywood

Jim Carrey fue durante más de 30 años uno de los artistas más icónicos e impredecibles de Hollywood. Dominó la comedia con clásicos como La máscara, Dos tontos muy tontos y Ace Ventura, y también dejó una huella imborrable con interpretaciones dramáticas como The Truman Show y Eterno resplandor de una mente sin recuerdos. Sin embargo, hoy, a sus 63 años, vive una vida completamente distinta, alejada de los sets, de las alfombras rojas y del ritmo frenético de la industria que lo convirtió en una estrella mundial.

Este retiro tan pronto en su carrera sorprendió a todos sus fans, pero según el propio actor fue una decisión muy meditada y relacionada con su bienestar físico y emocional. “Me gusta mi vida tranquila. Tengo suficiente. Ya hice suficiente. Soy suficiente”, dijo en una entrevista a Access Hollywood en 2022 que marcó un antes y un después en su relación con la industria cinematográfica.

Carrey, cuya fortuna supera los 300 millones de dólares, aseguró que ya no sentía la necesidad de mantenerse activo en el mundo del cine y que prefería dedicarse al arte, la pintura y a una vida más espiritual. Con el tiempo, este distanciamiento se volvió cada vez más y más firme, al punto que en la actualidad poco se conoce de su vida privada.

Jim Carrey es recordado por gran cantidad de papeles, uno de los más importantes el Grinch (Foto: Redes Sociales)

Aun así, hubo una excepción durante su regreso como el villano Dr. Robotnik para Sonic 3 en 2024. Fiel a su estilo, lo explicó con humor en la alfombra roja: “Volví porque puedo interpretar a un genio… y porque compré muchas cosas y necesito el dinero”. Más adelante, reconoció que alejarse lo ayudó a ver todo con otra perspectiva, pero que seguir fuera del ojo público era una decisión que no cambiaría por nada del mundo: “A algunas personas les encanta estar frente a la gente todo el tiempo. Yo no”.

Fuera de las cámaras, Jim Carrey encontró un refugio en el arte visual, disciplina que mostró en el documental I Needed Color (2017), donde se lo ve pintar compulsivamente como forma de expresión y sanación. Su vida personal también tuvo momentos difíciles que lo hicieron considerar un parate. En el año 2015 sufrió la muerte de su exnovia, Cathriona White, un golpe que lo marcó profundamente.

Jim Carrey explica por qué decidió retirarse tan joven del cine

La maquilladora de 30 años había tenido una relación compleja con la estrella, con abuso de fármacos. Al quitarse la vida le dejó dos notas en las que hablaba del dolor que le causaba su distanciamiento. “He pasado ya tres días sin creerme que no estés aquí. Puede seguir adelante con el corazón roto y poner todas las piezas juntas de nuevo. Podría, solo que esta vez no tengo la fuerza de voluntad. Lamento si sentiste que no estaba ahí para ti. Traté de darte mi mejor parte”, le dijo a Carrey.

Este duro golpe lo hizo querer alejarse completamente de Los Ángeles y comenzar a vivir entre Hawái y California, casi sin apariciones públicas. Según fuentes cercanas, recibe ofertas de “tres o cuatro películas por año, algunas por varios millones de dólares”, pero las rechaza todas porque siente que “la industria lo agotó y la creatividad está cada vez más limitada”.

Jim Carrey y Taylor Momsen se reencontraron después de 25 años

Su última reaparición pública ocurrió el 8 de noviembre, cuando se reencontró después de 25 años con Taylor Momsen, su coprotagonista de El Grinch. El esperado abrazo entre ambos se dio durante la ceremonia del Salón de la Fama del Rock & Roll y dio rápidamente la vuelta al mundo. Ante los cientos de periodistas presentes confesaron que la última vez que se habían visto cara a cara fue durante el rodaje de la recordada película.