Fallo judicial adverso al gobierno porteño por una “construcción ilegal” que quedó de Secret Garden en el Jardín Botánico

Ayer, la Justicia porteña rechazó el recurso de apelación interpuesto por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires en septiembre de 2023, que pretendía dejar sin efecto la medida cautelar de primera instancia que interrumpió la construcción de baños en el Jardín Botánico y ratificó la suspensión de las obras iniciadas un año atrás, de manera inconsulta. De esta forma, se valida el reclamo del grupo de vecinos que había presentado un amparo por lo que consideraron un daño a un bien que tiene jerarquía de Monumento Histórico Nacional (MHN).

Antes de iniciar las obras, el gobierno porteño debía haber consultado a la Comisión Nacional de Monumentos, de Bienes y de Lugares Históricos; de hecho, es lo que está haciendo ahora para reiniciarlas, ajustándose a la ley.

El gobierno porteño deberá acordar con la Comisión Nacional de Monumentos Históricos para proseguir con la obra de los baños en el Botánico Gonzalo Colini

La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, integrada por los jueces Carlos Francisco Balbín, Fabiana Haydée Schafrik y Pablo César Mántaras, no solo confirmó la medida cautelar dictada por la jueza de Primera Instancia, doctora Romina Tesone, sino que además le impuso las costas de la causa judicial al gobierno porteño.

La Justicia les dio la razón a los vecinos: las obras seguirán suspendidas hasta que haya un acuerdo con la Comisión Nacional de Monumentos Históricos Gonzalo Colini

En ocasión de la realización del “show inmersivo” Secret Garden, llevado a cabo, no sin polémica, en el Jardín Botánico en julio y agosto de 2023, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta había iniciado la construcción de nuevos baños en un sector del Botánico ubicado sobre la calle República Árabe Siria en su intersección con Berutti. Las autoridades habían indicado que ese proyecto no estaba vinculado con el espectáculo de luces y sonidos sino con la necesidad de reformar y ampliar los sanitarios por la cantidad de visitantes (el Botánico recibe la visita de grupos escolares y de turistas). Los vecinos, cuyo reclamo no fue escuchado, presentaron un amparo porque los funcionarios no habían solicitado la debida autorización a la Comisión Nacional de Monumentos, tal como lo establece la ley 12.665.

En 2023, los vecinos se habían reunido con las autoridades del Jardín Botánico y de la Secretaría de Ambiente porteña (ahora Subsecretaría), pero no lograron acercar posiciones. También se comunicaron con quienes habían resultado electos para gobernar la ciudad, entre ellos, el actual jefe de gobierno Jorge Macri, sin resultados. Por su parte, la Comisión Nacional de Monumentos llevó adelante acciones que también resultaron infructuosas. Entonces, los vecinos antepusieron un amparo en la Justicia que resultó en la medida cautelar de paralizar la obra, fallo que ahora confirma la Cámara de Apelaciones. No hay posibilidad de revisión de esta decisión judicial.

“Es indudable que la Cámara observa la ilegalidad con la que esas obras se iniciaron, dándonos así la razón de nuestra solicitud -dice el periodista Nino Ramella, vecino del Botánico, a LA NACION-. Y si bien el fallo no ordena su demolición, lo que sería nuestro anhelo, confirma la razonabilidad de nuestra queja. Seguiremos esta causa judicial ahora más tranquilos con esta sentencia. Quienes tendrán que explicar este atropello son los funcionarios que se llevaron las leyes por delante y encima sumieron a la ciudadanía en un millonario e inútil gasto. Nosotros procuramos la preservación de un bien que es de todos los argentinos, no solo de los porteños”.

Desde la Subsecretaría de Ambiente porteña, actualmente a cargo de Natalia Persini, dieron a conocer un comunicado en el que se informa sobre la confirmación de la medida cautelar y, lo más importante, se definirá el avance en la construcción de los baños con el aval de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos.

“El tribunal de alzada para confirmar dicha medida cautelar hizo hincapié en cuestiones formales administrativas -se lee en el comunicado oficial-. Puntualmente, enfatizó en que la suspensión cautelar de la obra no pretende impedir la construcción de nuevos baños o la ampliación de los existentes, solo se limitó a cuestionar la adecuación jurídica de esa obra en concreto, es decir, a regularizar el procedimiento. Es importante resaltar que la obra se encuentra suspendida, acatando la orden que ya estaba vigente desde la precautelar de fecha 18 de septiembre de 2023. Desde la nueva gestión trabajamos rápidamente en la presentación a la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, a fin de regularizar el procedimiento, evaluar la mejor ubicación sin afectar el patrimonio cultural y ambiental, garantizando baños suficientes y accesibles en el Jardín Botánico que no vulneren el derecho de las niñas, niños, adolescentes y adultos a poder disfrutar de este espacio”.

Ya tuvo lugar una primera reunión con integrantes del organismo, en el Botánico. “Desde ambas partes nos comprometimos a trabajar en conjunto desde el inicio de las intervenciones, de modo de generar espacios participativos enriquecedores para ambas instituciones -prosigue-. Actualmente, desde la Dirección General de Áreas de Conservación y Restauración Ambiental, nos encontramos esperando que la Comisión pueda analizar el caso en su próxima plenaria [que fue ayer] y en función de lo que se acuerde se determinará cual es el proyecto definitivo con el que se avance, cumpliendo con el recaudo legal requerido por la judicatura”.

LA NACION pudo confirmar esta información. “Ya estamos revisando los nuevos proyectos que mandaron sobre los baños y estableciendo un espacio de participación para consensuar lo que se haga de acá en adelante”, dijo a este diario la presidenta del organismo, la profesora Mónica Capano.

