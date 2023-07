Secret Garden. La Comisión de Monumentos Históricos advierte que el gobierno porteño incumple la ley

escuchar

“Estamos muy preocupados”, dice a LA NACION la presidenta de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, la profesora Mónica Capano, sobre el espectáculo Secret Garden, que se inauguró este sábado en el Jardín Botánico “Carlos Thays” y se extenderá hasta fin de mes, con instalaciones lumínicas y sonoras en el predio que este año celebra el 125° aniversario de su creación. “El Botánico fue declarado monumento histórico nacional (MHN) en 1996 y eso el gobierno porteño no puede ignorarlo; están incumpliendo la ley 12.665”, dice Capano.

Durante julio y debido a "Secret Garden", se acorta el horario de descanso para la fauna que habita el Jardín Botánico Rodrigo Nespolo - LA NACION

Según establece la norma vigente, los funcionarios están obligados a consultar a la Comisión sobre cualquier propuesta que se proponga restaurar, enajenar o gravar un MHN. “Nosotros evaluamos la propuesta y hacemos sugerencias y recomendaciones. No todo monumento histórico puede ser un patrimonio turístico o comercial”, advierte.

Así se ve la "experiencia lumínica" de "Secret Garden" en el Jardín Botánico; también es sonora Rodrigo Nespolo - LA NACION

En la Comisión, que cuenta con el asesoramiento de ingenieros agrónomos y especialistas en arbolado y fauna, están preocupados por los efectos que la invasión lumínica y sonoro del espectáculo “inmersivo” (de índole comercial) puede provocar en el Botánico. Sostienen además que se está desvirtuando la finalidad del paseo que dirige desde 2009 la ingeniera agrónoma Graciela Barreiro.

Con una entrada que cuesta 4500 pesos, Secret Garden se presenta como un homenaje al arquitecto, paisajista y naturalista Carlos Thays. Ambientalistas denunciaron en redes sociales que las autoridades porteñas “banalizan” un patrimonio cultural público en un show donde las especies y las instalaciones desempeñan un rol escenográfico en dieciocho postas “inmersivas, disruptivas y sustentables”.

Seguramente para mucha gente será un espectáculo atractivo, pero no se considera el impacto a la fauna que habita este lugar, especialmente en la nocturnidad. Ni el mensaje que se comunica del uso escenográfico sobre la mejor colección de especies vegetales de la ciudad. pic.twitter.com/7OOWSz05hN — P a i s a j e a n t e (@paisajeante) June 30, 2023

Preocupa a la Comisión la cantidad de personas que circulará por el Botánico durante julio, de 18.30 a 22, y por las instalaciones. Según informó LA NACION, ya se vendieron 30.000 entradas para el espectáculo. “¿Dónde se apoyarán los equipos de luz y de sonido? ¿Qué pasará con árboles, plantas y pájaros? -se pregunta Capano-. No fuimos informados”.

La ley establece desde multas hasta el cierre de la obra. “Los bienes históricos o histórico-artísticos de la jurisdicción exclusiva o en concurrencia no pueden ser sometidos a refección ni restauración, ni destruidos en todo o en parte, ni enajenados, ni gravados, sin intervención y aprobación de la Comisión Nacional”, consigna el artículo 13 de la ley 12.665.

Las autoridades de la Comisión, al enterarse por la prensa y los afiches callejeros del espectáculo, el viernes enviaron una nota a las autoridades del gobierno porteño por el Sistema de Gestión Documental Electrónica, solicitando la documentación y remarcando que no estaban autorizados. “Seguimos deteriorando el ambiente -dice Capano-. Después de lo que pasó con el Jardín Zoológico, al que me niego a llamar Ecoparque, ahora se meten con el Botánico. No tienen límites”. Capano duda que Secret Garden deje de hacerse, pero solicita que se refuercen las medidas de seguridad en las instalaciones y se cuide el ecosistema que representa el paseo ideado por Carlos Thays.

“Se valora y se respeta el Botánico”

Los productores del evento ideado por el español Héctor Sánchez destacaron que habían cumplido con todos los requerimientos del gobierno. Se dispuso una cantidad límite de personas por recorrido (quinientos en ocho grupos por noche a lo largo de un espacio delimitado de 10.500 metros cuadrados de las 7 hectáreas y media que tiene el predio), los estímulos sonoros estarán por debajo de los 55 decibeles para que no resulte perjudicial para el descanso de los vecinos del barrio de Palermo ni para la fauna que habita en el Botánico, las luces leds usadas son de bajo voltaje y resultan inocuas para la vegetación. Tampoco emiten emisiones ultravioletas ni infrarrojos; por lo tanto, aseguran, no producen contaminación lumínica. No poseen mercurio y sus componentes son mayoritariamente reciclables.

Desde la Secretaría de Ambiente, organismo del que depende el Botánico y a cargo de la abogada y exlegisladora Inés Gorbea, señalaron en un comunicado que “se valora y respeta de manera irrenunciable el patrimonio que representa el Jardín Botánico Carlos Thays para la ciudad de Buenos Aires”. También destacaron que no habían recibido la nota enviada por la Comisión.

“En esta línea, hemos revitalizado su infraestructura, poniendo en valor luminarias y sanitarios, así como proyectando la mejora de más de 2500 metros cuadrados de caminos internos -sigue el comunicado oficial-. A su vez, nos comprometimos a acercar el Jardín a un mayor número de visitantes. Cada vez que se realiza una acción o intervención dentro del predio se asegura que ninguna de las actividades pueda generar inconvenientes para el Jardín. La Secretaría no recibió ningún reclamo formal para la realización del evento Secret Garden. Sin embargo, es importante destacar que se cumplieron con todos los requisitos y normativas legales para la utilización del Jardín Botánico. El espectáculo no modifica ni interfiere en el normal funcionamiento, el ecosistema ni en la arquitectura de ninguna de sus instalaciones”.

No obstante, desde la Comisión insistieron en que era responsabilidad de los funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires consultar antes con la institución, como determina la ley 12.665. “Todo debió ser autorizado; no pueden desconocer la ley -concluye Capano-. El Botánico es un MHN y, por lo tanto, está bajo tutela de la Comisión”.