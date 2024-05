Feriado en la Feria: el día más convocante, con Rolón y la búsqueda de la felicidad

Escuchar

Dos grandes temas atravesaron la jornada más convocante de la Feria del Libro desde que abrió las puertas al público el jueves pasado: la consternación por la muerte de Paul Auster, un autor favorito de los lectores argentinos, y el run run generado por la “marcha atrás” del presidente Javier Milei con respecto a la presentación de su flamante libro, que iba a realizarse el domingo 12 en la pista central de la Rural.

A sala llena, Gabriel Rolón presentó su libro "La felicidad"

En el feriado por el Día del Trabajador, hubo un autor que atrajo a la mayoría de los visitantes: Gabriel Rolón y su mega best seller La felicidad, más allá de la ilusión (Planeta). A sala llena, en la José Hernández, la de mayor capacidad del predio, donde se ubican mil personas sentadas, Rolón dialogó con el periodista Bernabé Tolosa, “uno de los mejores lectores que conozco”, como lo definió el psicoanalista y escritor.

Editorial Planeta le entregó a Rolón una distinción por ser el autor más vendido del grupo en el país en los últimos cinco años

Antes de empezar la presentación, Adriana Fernández, directora editorial de Planeta, le entregó una distinción por su best seller: La felicidad es el libro más vendido del grupo en el país en los últimos cinco años. Lleva agotados más de 150.000 ejemplares solo en la Argentina (también se publicó en América Latina y España) y encabeza la lista de best sellers desde su lanzamiento, en diciembre de 2023.

“Un libro empieza cuando surge la idea y se completa cuando llega a ustedes”, dijo el autor emocionado a la audiencia. “La felicidad es un libro lleno de cuestionamientos. Los seres humanos tenemos tendencia a idealizar el amor, los padres y, también, la felicidad. Soñamos con que la felicidad sea completa, que nada nos duela. Después de treinta años de atender pacientes que vienen a buscar un camino hacia la felicidad, desarrollé un neologismo: ‘faltacidad’, que sería la felicidad con faltas. A los que anhelan una idea perfecta de la felicidad, les digo que eso es imposible”, dijo en el arranque.

Más de mil personas coparon la Sala José Hernández de la Rural para escuchar a Gabriel Rolón

Y reveló a modo de ejemplo de la “faltacidad”: “Hace tres años que no venía a la Feria. Estoy agradecido y emocionado, pero me gustaría que en una de esas sillas estuviera mi papá. Quisiera decirle: ‘Llegamos, viejo. Lo hicimos’. Pero no puedo. Si tenemos una vida que nos gusta tenemos que aprender a vivir con nuestras faltas. Todos hemos perdido algo. Por eso siempre digo: ‘No busquen la felicidad. Trabajen para lograr la faltacidad’”.

Fueron muchos los seguidores de Rolón que no consiguieron lugar y se instalaron afuera de la sala para seguir la charla por los parlantes. Una hora antes, muchos hacían fila para ingresar y muchos otros optaron por perderse la presentación para ocupar un lugar en otra fila: la que serpenteaba por afuera y llegaba hasta la puerta de uno de los “firmódromos”, donde se encuentran los autores más convocantes con su público. Según confirmaron de editorial Planeta, se habían entregado 600 números. Antes de ingresar a las antiguas caballerizas de la Rural, quienes no habían llevado su libro o no tuvieron tiempo de comprarlo en el stand podían adquirir La felicidad allí mismo. Una hora y media después de concluida la charla, Rolón seguía firmando ejemplares y posando con amabilidad para las selfies.

Lectores en busca de libros de sus autores favoritos durante el feriado del Día del Trabajador

La hora de los bookfluencers

El feriado del 1 de mayo suele ser un día de convocatoria importante en la Feria y hoy no fue la excepción. Desde la oficina de prensa de la Fundación El Libro confirmaron a LA NACION que es la jornada con más público, desde que abrió el jueves 25. Aunque no suelen dar cifras incompletas (la Feria continúa hasta las 22) se ve mucha gente recorriendo los pasillos y preguntando precios en los stands. Incluso, hay algunas filas para pagar en los puestos más importantes, como los de Planeta y Random.

Jóvenes y adolescentes coparon el Pabellón Blanco en el octavo Encuentro Internacional de Bookfluencers

Pero donde se forman las filas más largas es para ingresar a alguna de las actividades del día. Desde el mediodía, el octavo Encuentro Internacional de Bookfluencers, que se desarrolló hasta las 17 en el Pabellón Blanco, reunió a cientos de adolescentes y jóvenes lectores. Este año, la movida juvenil de la Feria cumple una década y las actividades están distribuidas a lo largo de las tres semanas. Hoy, después de charlas entre los influencers de los libros más famosos y sus fanáticos, el encuentro se trasladó al firmódromo 1, donde hubo más que firmas: fotos, videos en vivo para las redes y mucha euforia.

Los influencers de los libros y sus seguidores, en la Feria del Libro

Un homenaje a María Elena

Otra charla a sala llena tuvo lugar hoy a la tarde en la sala Cortázar, del Pabellón Amarillo, fue el homenaje a María Elena Walsh con la presentación del libro que reúne sus artículos y poemas sobre el feminismo.

Victoria Carreras, Graciela García Romero, Claudia Piñeiro y Dolores Reyes en la presentación del libro "El feminismo de María Elena Walsh"

Organizada por la Fundación María Elena Walsh y Penguin Random House, la charla contó con la participación de Graciela García Romero, presidenta de la Fundación MEW, las escritoras Claudia Piñeiro y Dolores Reyes y la actriz Victoria Carreras. Antes de comenzar las lecturas de algunos de los textos de Walsh, García Romero contó algunas novedades: el lanzamiento de los concursos literarios organizados por la Fundación, que están dirigidos a chicos y adultos. Uno especial es el de lemericks, en homenaje al libro Zoo loco. Para el cierre, Sandra Mihanovich se sumó a la mesa para interpretar canciones que emocionaron a la audiencia: “La paciencia pobrecita”, “La Juana” y el clásico “Como la cigarra”.

Al cierre de esta edición, terminaba la presentación del ciclo “Diálogos de Escritoras y Escritores de Argentina” con una charla de la periodista y escritora Leila Guerriero: cómo contar la realidad con los recursos de la literatura.

Leila Guerriero inauguró el ciclo "Diálogos de Escritoras y Escritores de Argentina" con la charla Cómo contar la realidad con los recursos de la literatura

La agenda del jueves 2

A las 16

Actualidades de Franz Kafka: reflexiones sobre la significación e influencia de su obra, en el 100º aniversario de su muerte. Participan: Martín Koval, Miguel Vedda y Leticia Hornos Weisz. Sala Domingo Faustino Sarmiento. Pabellón Blanco.

A las 17.30

Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina. Mesa I. Debate: “¿Ya no hay hombres o ya no queremos hombres? El dilema de las nuevas masculinidades”. Participan: Federico Jeanmaire, Enzo Maqueira, “Lucho” Fabbri. Modera: Gonzalo Aguilar. Sala Domingo Faustino Sarmiento. Pabellón Blanco.

A las 19

El arte de subir (y bajar) la montaña: diálogo de Marcos Peña y Juan Pablo Varsky. Presenta: Carlos Díaz. Organiza: Siglo XXI Editores. Sala Victoria Ocampo. Pabellón Blanco.

A las 19

Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina. Mesa II: “Nuevas variantes del relato autobiográfico, el arte de recrear la propia vida”. Participan: Claudio Zeiger, Gloria Peirano, Carlos Aletto. Modera: Luis Mey. Sala Domingo Faustino Sarmiento. Pabellón Blanco.

A las 20: entrada gratuita hasta las 22.

A las 20.30

Presentación del nuevo libro de Clara Obligado, Tres maneras de decir adiós (Páginas de Espuma). Con la autora y Magalí Etchebarne. Sala Carlos Gorostiza. Pabellón Amarillo.

A las 20.30

Diálogo de Escritoras y Escritores de Argentina. Mesa III: “Insistencias de lo político en la ficción: ¿Las convicciones y utopías se cuelan en la literatura?” Participan Claudia Piñeiro, Guillermo Martínez, Claudia Aboaf, Elsa Drucaroff. Modera: Alejandra Rodríguez Ballester. Sala Domingo Faustino Sarmiento. Pabellón Blanco.