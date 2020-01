Finalmente, María Gainza recibirá el premio Sor Juana Inés de la Cruz

Maria Gainza, autora de "La luz negra", novela premiada con el Sor Juana Inés de la Cruz en México

Mediante un comunicado oficial, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara se anunció que, finalmente, se le entregará el premio Sor Juana Inés de la Cruz a la escritora argentina María Gainza. Hace minutos, la FIL escribió en su cuenta de Twitter un largo hilo que esclarece la situación y da respuesta a una nota publicada ayer en España sobre este caso que había generado controversia y repercusión en el ambiente literario. "En relación con la columna "Los premios que (no) otorgáis", publicada el domingo 12 de enero en El País y firmada por Leila Guerriero, así como con información que circula en redes sociales, el Comité Organizador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara informa", y se extiende por seis puntos.

A fines de octubre de 2019, la FIL de Guadalajara había distinguido a Gainza con ese premio por su libro La luz negra. "Es una novela que se nos impone como una gran metáfora de la identidad barroca que caracteriza a América Latina", aseguró el jurado en esa ocasión. La primera convocatoria del premio Sor Juana se hizo en 1993 y, desde 2004, la escritora ganadora recibe, además de un diploma, diez mil dólares.

En la FIL de Guadalajara se esperaba que la escritora argentina arribara el 4 de diciembre pasado para el acto de premiación, brindara un discurso y participara de una serie de entrevistas y actividades literarias. El quid pro quo de las instituciones culturales es similar en todo el mundo.No obstante, por motivos personales la escritora y crítica de arte argentina no pudo viajar a Guadalajara. Luego de un cuadro gripal, los médicos diagnosticaron que su hija, de doce años, padecía una neumonía con derrame pleural. Gainza canceló su viaje y avisó de inmediato a las autoridades de la FIL, que le comunicaron que el otorgamiento del premio quedaría en suspenso hasta mediados de enero de este año, luego de una deliberación que llevaría a cabo un comité.

El Sor Juana Inés de la Cruz (que en ediciones anteriores recibieron autoras como la colombiana Laura Restrepo, la mexicana Cristina Rivera Garza, la española Almudena Grandes, las argentinas Tununa Mercado, Perla Suez y Claudia Piñeiro, y las chilenas Lina Meruane y Nona Fernández, entre otras) es un premio que distingue a escritoras en español. Fue creado en 1992 durante el III Simposio Escritura de Mujeres de América Latina y se inscribe en una genealogía literaria en la que se destaca la número uno de las letras mexicanas: sor Juana Inés de la Cruz.

Buenas noticias desde el comité mexicano

Días atrás, Gainza reveló aún no había recibido noticias desde México. "Estamos a la espera de que la FIL reúna el comité para decidir si le pagan el premio a María o no, pero no la van a retirar del palmarés, eso seguro", declaró a LA NACION María Lynch, de la agencia literaria Casanovas & Lynch, que representa a la autora de La luz negra. Desde la editorial Anagrama, su casa editorial, se realizaron gestiones ante las autoridades de la FIL de Guadalajara y estaban a la espera de lo que se decidiera puertas adentro de comité.

Hoy a la tarde, en diálogo con este diario, el coordinador de prensa de la FIL de Guadalajara, Marino González, confirmó que Gainza recibirá en los próximos días el dinero que otorga el premio. "No es necesario que ella viaje, pero nos gustaría que, cuando pueda, venga a retirar su diploma", agregó.

Varias colegas de Gainza, como Mariana Enriquez y Leila Guerriero (también galardonadas en 2019 con otros premios internacionales), habían expresado su apoyo públicamente a la autora de El nervio óptico. "Al premiar una singularidad -libros escritos por mujeres-, el galardón da por sentado que existe algo específicamente femenino en alguna literatura y, por tanto, asume también que la vida de las mujeres está dotada de dificultades y/o facilidades características del género (aplicables, por ejemplo, a criar un hijo sola)", escribió Guerriero en su columna de ayer para el diario El País.