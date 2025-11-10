Flor Canosa, premiada en España por una “ficción extraña” y con nueva novela

La escritora argentina Flor Canosa (Buenos Aires, 1978) ganó el XVIII Premio Internacional Tristana de Novela Fantástica con la obra inédita La borra apretada del sueño, según anunció este sábado la concejala de Cultura de Santander, Noemí Méndez. El fallo del jurado destacó “el rico lenguaje literario y la calidad de una obra personal e inteligente, capaz de crecer desde la tradición transformando y sumando géneros”. La autora recibirá ocho mil euros y la novela será publicada en España por Menoscuarto Ediciones a mediados de 2026.

Presidido por la escritora Espido Freire y compuesto por Marta San Miguel, David Roas y José Ángel Zapatero, con Regino Mateo como secretario sin voto, el jurado decidió por unanimidad otorgar el premio a la novela de la autora, seleccionada entre las 350 obras presentadas al certamen que lleva el nombre de una novela de Benito Pérez Galdós que llevó al cine Luis Buñuel. Desde 2022, cuatro escritores argentinos habían ganado el premio; Canosa es la primera mujer argentina en ganarlo.

Premio Tristana de novela. Flor Canosa.

Según se anticipó, la obra combina “elementos del terror y la ternura, renovando la figura clásica del zombi y ambientando la acción en los tiempos de la caída del general Juan Manuel de Rosas, con un retrato ambicioso de los conflictos sociales y políticos de la época”.

“La novela se desarrolla principalmente en los meses previos a la batalla de Caseros y la caída de Rosas, pero es la historia de una esclava mestiza y su relación con su ama moribunda -dice Canosa a LA NACION-. Es una novela de ficción extraña que combina el gótico con el erotismo explícito, la novela histórica, el gore y el romanticismo, dialogando con la tradición de los comienzos de la ficción nacional como El matadero, los cuentos de Juana Manuela Gorriti, Amalia de José Mármol y la imaginería más violenta alrededor del rosismo. Pero también, aunque parezca que ya había suficientes elementos, es una historia de zombis”.

En septiembre, Canosa -que es autora de novelas, libros de cuentos y poemas- publicó La tercera aberración (Fondo de Cultura Económica, $ 22.000), novela ambientada en un casona siniestra que muta cada quince años.

“Fue terminada en 2024, y entre ese año y mediados de 2025 terminé esta nueva novela que envié a competir al Premio Tristana -dice la escritora-. Suelo trabajar en varios proyectos a la vez, y los tiempos editoriales son largos, además. Tengo dos tipos de procesos creativos, hay novelas de largo aliento como La tercera aberración, en la que estuve trabajando unos cuatro años, y otras obras que me impelen a escribir casi de un tirón, de principio a fin, para luego someterse a correcciones y reescrituras, como es el caso de la novela ganadora, que requirió también muchas lecturas y documentación, tanto de ficción como de historia, ya que tiene pasajes con rigor histórico y otros episodios que son totalmente ficticios”.

Portada de "La tercera aberración", nueva novela de Flor Canosa

En 2015, la escritora obtuvo el X Premio de Novela Contemporánea de la editorial El Cuervo, de Bolivia, con Lolas, y en 2023 fue finalista del Premio Filba Medifé y el Premio Celsius de la Semana Negra de Gijón con La segunda lengua materna.

“Sé que es un momento en que los premios literarios están bajo la lupa por lo que sucedió hace unos días con un premio de cuentos local -reflexiona-. Mi devenir literario se lo debo a un premio así que me cuesta desconfiar de ellos, aunque consta que algunos tienen algún nivel de zona gris. En mi caso, me presento a todos los que creo que son confiables. Participar en concursos literarios es una gran herramienta para los autores, no solo como plazo para terminar algunos textos, sino como posibilidad de llegar con su obra a los lectores deseados”.