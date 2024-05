Florencia Bonelli: “Mis heroínas demuestran que las mujeres del siglo XIX también eran fuertes”

Escuchar

“Manon es un alma vieja”, dice Florencia Bonelli con certeza. Y eso explica mucho sobre la protagonista de La Casa Neville, cuya segunda parte acaba de llegar a las librerías y se presenta mañana en la Feria del Libro de Buenos Aires. Gracia Nasi, una banquera del Renacimiento y Lady Child, una de las principales banqueras de la city de Londres de principios del siglo XIX, inspiraron a Bonelli para crear a su heroína, Manon Neville.

La exitosa autora de las sagas románticas más vendidas del país (Caballo de Fuego, la Trilogía del Perdón y la serie Nacidas) le dedica más a la investigación –entre un año y medio y dos– que a escribir cada novela, que suelen ser bastante largas. “Qué increíble que haya existido una mujer banquera en aquella época, se suponía que la mujer cosía, bordaba y paría hijos. Así que pensé que era interesante crearla, reflejar que la mujer no era lo que nos han hecho creer. Mi heroína demuestra que las mujeres del siglo XIX también eran fuertes”.

Florencia Bonelli presenta su nuevo libro este sábado en la Feria Alejandro Guyot

En La Casa Neville 2. No quieras nada vil (Planeta), Manon se consolida como la protagonista de la Casa Neville; sus enemigos se multiplican y no se privan de nada para intentar apoderarse de lo que le pertenece, tanto a nivel material como emocional. Alexander Blackraven, su gran amor, estará siempre presente, aunque por momentos la distancia física se imponga entre ambos. A pesar de viajar juntos a China, no estarán verdaderamente a salvo. De alguna manera, sus enemigos están siempre cerca, demasiado cerca.

“El gran desafío era crear un personaje verosímil, que fuera banquera y que Alexander no quedase opacado por su padre. Había que mantener a Roger Blackraven en su lugar”. Roger es el protagonista de la épica historia de amor El cuarto arcano y las lectoras lo adoran. “Hice que el hijo fuera una persona sin ningún tipo de necesidad de ser visto. Al contrario, Alexander quiere pasar inadvertido, es silencioso, independiente; por supuesto que necesita del amor de su familia, pero hace creer que no. En cambio, Roger es un demandante de atención y de amor permanente. Los hice opuestos y, a la vez, muy parecidos”.

Sus lectoras se cuentan de a millones en distintos puntos del planeta y ella se convirtió en referente de las novelas románticas históricas con contenido erótico. En 2024 se cumplen 25 años desde que publicó su primer libro, Bodas de odio. Y su vida cambió por completo. Trabajaba como contadora pública cuando el libro El árabe, de Edith Hull, que encontró en la biblioteca de su suegra la enfrentó con su verdadera pasión. Miguel, su marido, la impulsó en esta aventura y, un año después, renunció a su trabajo para dedicarse a escribir. Hoy es la autora de ficción más vendida de la Argentina; su obra se publica en América Latina, España y Portugal.

Bonelli tiene una relación especial con sus lectoras, que ella personalmente se ocupa de alimentar. “Lo que me devolvieron mis libros a través de mis lectoras (sus vivencias, alegrías y tristezas) fue inesperado”. Y en sintonía con esta relación, siente que la Feria del Libro es su gran regalo de cumpleaños, ya que nació un 5 de mayo.

Bonelli sabe que dejará la Feria cuando ya sea de noche, acompañada por los guardias de seguridad. Es que no deja a ninguna lectora sin firmar su libro, sin importar qué hora sea. Sabe muy bien que hicieron varias horas de fila para llegar a ella. Muchas viajaron en avión, en colectivo, en auto, reservaron noches de hotel en Buenos Aires. Ella se siente agradecida. Y guarda cada una de las historias en las que sus libros ayudaron a sanar. Muchas lectoras le agradecen que mejoró su vida de pareja; otras superaron problemas de depresión. Uno de los mensajes más lindos que recibió, totalmente anónimo, decía: “Tus libros lograron algo que no logró ni mi psicóloga. Gracias, gracias, gracias”.

“Los libros te salvan de la tristeza –asegura la autora–. Hay una cosa muy linda que hace la ficción y es que no te hace sentir solo. Leyendo historias con vivencias de otros personajes, podés conectar con ese sentimiento. ‘No soy el único que siente esto, que padece esto, que tiene este complejo’. Para eso sirven los libros: para sanar. Creo que es una de las invenciones más grandes del ser humano”, concluye. Y, aunque en los finales intermedios “se afila los colmillos”, Bonelli promete que va a seguir escribiendo finales felices.

Para agendar

Bonelli se presenta este sábado, a las 14.30, en la sala José Hernández. Luego, firmará ejemplares en el stand de Planeta.

