Este gigantesco bouquet que observa una de las mujeres y señala la otra se encuentra en la Feria de Cantón, en Guangzhou, donde se exhibe para la venta de productos como artículos para el hogar, regalos, decoraciones y muebles. Si bien se impone la flor blanca por su tamaño y porque sobresale del resto por estar más elevada, son todas atractivas y conforman un enorme ramo de los más variados y vívidos colores. No son naturales, pero no por eso pierden en belleza y, a fin de cuentas, cumplen la misma función que las de verdad. Son ofrendas que denotan celebración por nacimientos, cumpleaños, graduaciones, casamientos, y demás. También por supuesto se las utiliza para honrar a los muertos. Y ni que hablar para expresar el amor. O también para paliar el desamor, como dice la canción Flowers, de Miley Cyrus: ante la pérdida del ser amado, ahora “I can buy myself flowers”, y así mimarse uno mismo.

Temas La historia detrás de la foto