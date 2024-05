Escándalo en México: la escritora Guadalupe Nettel fue denunciada en las redes por acoso y maltrato

Escuchar

Esta semana, tras varias denuncias de maltrato y acoso laboral difundidas en redes sociales en contra de la escritora mexicana Guadalupe Nettel (Ciudad de México, 1973), flamante exdirectora de la Revista de la Universidad de México, las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunciaron que la autora será reemplazada por el escritor y editor mexicano Jorge Comensal y que ella participará de una residencia artística en la Universidad de Columbia.

Las denuncias en contra de Nettel se hicieron en la red social X con los hashtags #TerrorEditorial y #RUM (por la sigla de Revista de la Universidad de México) y muchas se pueden leer en la cuenta de X @editorialesdelterror que recoge denuncias, testimonios y memes del mundo editorial mexicano.

Desestimar testimonios de violencia para defender a tu amiga y que Milenio te lo publique sin reparos. Pablo Raphael como ejemplo de lo que no se debe hacer. Nos hicieron llegar esta nota y tenemos varias cosas que decir.🧵🪡 pic.twitter.com/Y68a6OYugS — editorialesdelterror (@terroreditorial) May 14, 2024

Nettel fue acusada en redes de acoso y prepotencia laboral, maltratos, despidos injustificados, amiguismo, clasismo e incluso de publicar exclusivamente a “vacas sagradas” contratadas por las grandes editoriales. La escritora dirigió la prestigiosa revista literaria durante siete años. “Publicamos 80 números e incluimos a más de 1840 autores a los cuáles [sic] agradezco por su importante contribución”, escribió en su autodefensa en la prensa e Instagram. En X, la escritora mexicana Margo Glantz elogió el trabajo de la autora de Los divagantes, lo que ocasionó la crítica de algunos usuarios. En el portal del diario Milenio, el escritor mexicano Pablo Raphael hizo una defensa de la escritora y censuró el “ataque digital”.

la Revista de ka Universudad dirigida durante varios años por Guadalupe Nettel y su equipo atrajo a mucha gente joven y valiosa y su amplio registro de temas fundamentales y diversos de nuestra época la hace sumamente valiosa: felicidades — Margo Glantz (@Margo_Glantz) May 16, 2024

En uso del “derecho a réplica”, en una carta enviada a la prensa mexicana, Nettel sostuvo que había sido “un honor” dirigir la revista y desmintió que su alejamiento se debiera a las denuncias en redes. “Las acusaciones anónimas en redes sociales que se mencionan carecen de todo fundamento y no pueden estar más alejadas de la realidad”, afirmó la escritora en una carta enviada a medios como Proceso y Reforma tras la publicación de notas sobre su desvinculación de la revista emparentada con las denuncias en redes. ”Mi gestión al frente de la RUM estuvo caracterizada por una relación cordial y respetuosa con todas y todos mis colaboradores”, sostuvo.

Tanto las autoridades de la UNAM como Nettel resaltaron que su alejamiento de la dirección de la revista obedecía a razones académicas, al haber sido aceptada en la Universidad de Columbia para participar en un programa de residencia artística. ”Ello me permitirá darle continuidad a mi producción literaria, que había interrumpido para concentrarme en dirigir la RUM, honor que llevaré siempre con un gran orgullo”, afirmó. A través de un comunicado, Cultura UNAM informó que Nettel había sido elegida por la Universidad de Columbia en marzo.

En el editorial de mayo de RUM, que se puede leer online, Nettel anunció a los lectores que era el último número que dirigía después de siete años. ”Ahora vuelvo a donde pertenezco: a la observación, a la calma, a la lentitud y a la creatividad que surge de ellas”, escribió.

No obstante, en la publicación que hizo ayer en su cuenta de Instagram reconoce que deja la revista en medio de “calumnias y maledicencias varias” e incluso pide unas eventuales disculpas, por si hubiera, efectivamente, ofendido a alguien.

Otro testimonio en el Instagram de @terroreditorial sobre la prepotencia y violencia laboral ejercidas por Guadalupe Nettel (y su segunda, Yael Weiss) en la “Revista de la Universidad de México”, que quisieron convertir en una especie de “New Yorker” para cuates. Esto no para. pic.twitter.com/wq8Mo6eOrD — MMFigueiras (@LitPerdida) May 4, 2024

“Con este texto me despido de una época importante de mi vida al frente de la Revista de la Universidad de México. Publicamos 80 números e incluimos a más de 1840 autores a los cuales agradezco por su importante contribución. También doy las gracias a los diferentes equipos que trabajaron a mi lado. A lo largo de estos siete años recibí muchos elogios por la revista y expresiones de aliento. El final de esta época, en cambio, estuvo marcado por calumnias y maledicencias varias (la mayoría hechas desde el anonimato) pero también de muchísimos gestos de solidaridad y afecto. La gente que me conoce sabe que soy una persona amable y de buenas intenciones. El odio y el rencor son venenos que dañan a quienes los llevan dentro. Si lastimé u ofendí a alguien fue involuntariamente, y espero de todo corazón (por ellos y por mí) que esa gente me termine perdonando. La época actual de la revista siempre tuvo entre sus objetivos despertar las conciencias de nuestros lectores para hacer de este mundo un lugar mejor. Hoy regreso de tiempo completo a la escritura, contenta por este increíble trabajo, pero sin abandonar ese objetivo luminoso. Hasta muy pronto en páginas y lugares diferentes!”.

El sucesor de Nettel en RUM, Jorge Comensal (Ciudad de México, 1987), es egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde fue profesor adjunto y coordinador del Diplomado de Narrativa de No Ficción. Es autor de las novelas Las mutaciones y Este vacío que hierve, y del ensayo Yonquis de las letras. El nombramiento de Comensal fue realizado por el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas.